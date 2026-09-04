במכתב שהועבר למשרד האוצר הנורבגי ופורסם היום (שישי), הציעה קרן העושר הנורבגית לצמצם את הקצאת האג"ח הממשלתיות בתיק ההשקעות שלה, המנהל נכסים בהיקף של 2.3 טריליון דולר - מהלך שישפיע בעיקר על החזקותיה באג"ח של ממשלת ארה"ב, זאת במטרה לגוון את חשיפת הסיכון שלה ולהגדיל את התשואות.

ראשי חברת ניהול ההשקעות של הבנק המרכזי בנורבגיה (NBIM) כתבו כי הם ממליצים להפחית את משקל תת-מדד האג"ח הממשלתיות בתיק האג"ח של הקרן מ-70% ל-50%. לדבריהם, שיעור זה יספק נזילות מספקת בעתות טלטלה בשווקים, תוך מתן אפשרות לחפש תשואות גבוהות יותר באפיקים חלופיים.

ההקצאה המוצעת מחדש תצמצם בהדרגה את החזקות NBIM באג"ח ממשלת ארה"ב מ-34.1% ל-21.9%, תוריד את ההחזקות בגוש האירו מ-16.8% ל-14.1%, ותעלה את שיעור האג"ח הממשלתיות של יפן מ-4.6% ל-7.4%.

בנוסף, ב-NBIM מעוניינים להתחיל לשקלל את החזקות האג"ח הממשלתיות לפי שווי שוק במקום לפי תמ"ג, וזאת על רקע נטלי החוב הכבדים של כמעט כל הכלכלות המפותחות.

השינוי האפשרי מגיע בעיתוי רגיש עבור שוק האג"ח של ממשלת ארה"ב: התשואות על האיגרות לטווח ארוך זינקו לשיאים של כעשור, בשעה שהמשקיעים מוטרדים מהמסלול הפיסקלי של ארה"ב ומנטל החוב ההולך ומכביד.

"על המשקיעים לצפות להמשך גל המכירות באג"ח הממשלתיות בעולם", אמר הבוקר הכלכלן מוחמד אל-עריאן בראיון ל-CNBC. "איני מזהה בארה"ב כל תיאבון לצמצום פיסקלי מיידי. לכן אני חושש שנמשיך לראות לחצים כלפי מעלה על התשואות".