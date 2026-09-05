עדכונים שוטפים

10:40 - צה"ל תקף מחבלים ותשתיות של ארגון חיזבאללה בדרום לבנון, בתגובה לשיגור רחפן לעבר כוחותינו במרחב הביטחון אמש



09:57 - דיווחים באיראן על פיצוצים באזור האי ח'ארג



פיצוצים נשמעו הבוקר (שבת) באזור האי ח'ארג, "אי הנפט" של איראן. הדיווחים מגיעים לאחר שדווח בניו יורק טיימס כי דוחות מודיעין של ארה"ב מהשבועות האחרונים חשפו איראן הגבירה את ביטחונה ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון. לקריאת הכתבה

09:18 - צה"ל משלים את השמדת מתחם חיזבאללה באזור הבופור - תחת אפשרות להסלמה



צה"ל נערך להשלים בקרוב את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה במרחב הבופור שבדרום לבנון. המהלך, המובל על ידי אוגדה 36, נחשב להישג משמעותי במערכה ומתבצע תחת היערכות לימים רגישים ואפשרות להסלמה. בצה"ל מציינים כי התגובה של חיזבאללה ואיראן למהלך עדיין אינה ידועה, אך הפעולות להריסת המתחם נמשכות. לקריאת הכתבה

08:21 - המכתב שהעבירה לבנון למועצת הביטחון - שסותר את העמדה הישראלית



המשא ומתן בין ישראל ללבנון ממשיך להתנהל בשבועות האחרונים, כאשר אחת הסוגיות המרכזיות שבמוקד היא עתיד הכוח הבין-לאומי שיפעל בדרום לבנון ויאכוף את פירוז האזור - ובין ישראל ללבנון מתפתחת מחלוקת ניכרת בסוגיה. במכתב ששיגר שגריר לבנון באו"ם אחמד עראפה למזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, הביע השגריר הלבנוני את תמיכת מדינתו בהארכת המנדט של יוניפי"ל, זאת בניגוד לעמדה הישראלית.

"לבנון סבורה כי סיום המנדט של יוניפי"ל הוא מוקדם מדי", הודגש במכתב שהופץ אמש לחברות מועצת הביטחון, בנימוק ש"יוניפי"ל מילא תפקיד מרכזי בשמירה על הביטחון והיציבות בדרום לבנון ובסיוע לכוחות המזוינים של לבנון במאמציהם להרחיב את סמכות המדינה הלבנונית". לקריאת הכתבה

07:39 - הערכות מודיעין בארה"ב: איראן נחושה להמשיך בלחימה וייתכן שתפעל להסלמה משמעותית



דוחות מודיעין של ארה"ב מהשבועות האחרונים חושפים כי איראן הגבירה את ביטחונה ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון, כך דווח אתמול (ו') בניו יורק טיימס. הממשל בטהרן נראה נחוש להמשיך בעימות במשך חודשים כדי להקשות על ארה"ב, בזמן שהלחימה התפרצה מחדש לאחר תקופה של שקט יחסי. חילופי המהלומות האחרונים מצביעים על כך שייתכן כי המשטר באיראן ישקול הסלמה משמעותית בקרוב, נכתב בדיווח.

עוד דווח שגורמים רשמיים מעריכים כי יהיה קשה להגיע להסכם לסיום המלחמה. כרגע אין סימנים לכך שאיראן מוכנה לעסקה עם ארה"ב, ונראה כי היא מעדיפה להחריף את הבעיות הפוליטיות של הנשיא דונלד טראמפ לקראת בחירות האמצע לקונגרס, נכתב בדיווח. מנגד, טראמפ אינו מקדם משא ומתן בשלב זה ומאמין כי לחץ כלכלי יאלץ את טהרן לוותר על השליטה במצר ואולי אף על תוכנית הגרעין. עם זאת, לפי דוחות המודיעין, בטווח הקצר הסנקציות הכלכליות צפויות להמשיך ולעורר הסלמה. לקריאת הכתבה

00:35 - איתות מלחמתי מהבית הלבן: טראמפ מאיים בתקיפה קרובה על "הר המכוש" באיראן



נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר אתמול (ו') אזהרה חריפה לעבר טהראן, והצהיר כי כוחות אמריקאים עשויים לתקוף בתוך זמן קצר את מתקן "הר המכוש" שבאיראן. במהלך חילופי דברים עם עיתונאים בחדר הסגלגל בבית הלבן, הבהיר הנשיא כי לא יאפשר לרפובליקה האיסלאמית להשיג נשק גרעיני, והדגיש כי ארה"ב עשויה לפגוע באתר בקרוב מאוד אם מתרחשת בו פעילות אסורה. לקריאת הכתבה

Trump on Iran: We may hit Pickaxe Mountain very soon because if there is anything going on with Pickaxe. pic.twitter.com/kwlHZuV6M7 - Clash Report (@clashreport) September 4, 2026

פורסם לראשונה ב-N12