האם אלטשולר שחם לקראת מכירה? התגובה הרשמית של החברה

אחרי יציאת הכספים העצומה מבית ההשקעות אלטשולר שחם וקריסת המניה, שאף לא השתתפה בשנתיים האחרונות בחגיגה הגדולה במניות הפיננסים בבורסה, הבעלים של בית ההשקעות, גילעד אלטשולר וקלמן שחם, בוחנים את האפשרות למכור את מניותיהם בבית ההשקעות. גורם שמכיר את הפרטים אומר לגלובס שהנושא נמצא על השולחן "יש דיבורים לכאן ולכאן".

● כבר לא להיט: המניה הביטחונית שצנחה בכמעט 80% מהשיא ומחכה לתקציב חדש

● המסלול בקרן ההשתלמות שמבלבל את החוסכים

מטעם אלטשולר שחם נמסר בדיווח לבורסה כי "בהמשך לפרסומים בתקשורת, בנוגע לבחינת עסקה למכירת השליטה בחברה, מתכבדת החברה לעדכן , כי כפי שנמסר לה על ידי בעלי השליטה בחברה, הם בוחנים מעת לעת הצעות והזדמנויות שמגיעות אליהם ביחס לאחזקותיהם במניות החברה בהתאם לשיקוליהם. אם וככל שבעלי השליטה ידווחו לחברה על התפתחות בנושא, תדווח החברה כנדרש על פי דין".

הבעלים, גילעד אלטשולר ומשפחת שחם מחזיקים ב-55% ממניות החברה הציבורית (אלטשולר שחם פיננסים) בשווי של 855 מיליון שקל והמנכ"ל יאיר לוינשטיין מחזיק ב-15% נוספים ממניות החברה בשווי של 230 מיליון שקל.

המניה נפלה ביותר מ-60% מאז 2021

החברה הציבורית של אלטשולר שחם מרכזת בעיקר את פעילות החיסכון לטווח ארוך, כאשr בתחום הגמל היא מנהלת כיום 109 מיליארד שקל ובפנסיה היא מנהלת עוד 37 מיליארד שקל. התחום הזה מהווה 92% מהכנסות החברה.

לצד זאת, יש בחברה עוד שתי פעילויות קטנות וחדשות יחסית, פעילות אשראי לעסקים קטנים וליווי פרוייקטי בנייה וכן פעילות השקעות אלטרנטיביות בעיקר בענף הנדל"ן.

מנגד, פעילויות נוספות מוחזקות תחת החברה הפרטית של הבעלים, כמו קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות, חבר הבורסה, תחום הקריפטו, חשבונות הטרייד למסחר העצמאי ועוד.

לפני קרוב לשנה רצו הבעלים לקדם את הטמעת הפעילות הפרטית בתוך החברה הציבורית, אך המהלך לא יצא לפועל עד היום.

בימי התהילה של אלטשולר שחם, נסחרה המניה בשווי של 4.5 מיליארד שקל. אלא שהימים האלה נראים כעת כמו חלום רחוק שהסתיים בשנת 2021. מאז, החולשה הגדולה בתשואות (למרות תשואות טובות בחודשים האחרונים, כולל צפי לתשואה חזקה בחודש אוגוסט), הובילה לקריסה בנכסים המנוהלים.

בית ההשקעות ניהל בתחום הגמל 215 מיליארד שקל בשיא. כיום הוא מנהל 109 מיליארד שקל בלבד. בתווך נטשו אותו כספים בהיקף של 142 מיליארד שקל רק בגמל. מניית החברה התרסקה ביותר מ-60%.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.