חברת החימושים המעופפים קובננט (Covenant) שהקים בארה"ב היזם מייקל קאופמן - ולה מרכזי פעילות בישראל ובגרמניה - יוצאת לאור וחושפת לראשונה מערכות נשק לטווח ארוך, הסכמים עם מערכת הביטחון האמריקאית, מפעל חדש בדאלאס וסך גיוסים של 250 מיליון דולר ממשקיעים בענקיות ביטחון כמו פלנטיר, אנודריל וקלע.

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לאחר מספר ניסויים מסקרנים שחשפו את פעילותה של החברה, קובננט יוצאת לאור עם מה שהיא מכנה כ"מערכת נשק לטווח ארוך הנושאת חימוש כבד" בשם אנת'ם (Anthem), מעין חימוש מעופף לטווח רחוק בעל מטען כבד - מה שלפי ההערכות בתעשייה נועד להתמודד עם המלאי המדולדל וקצבי היצור האיטיים של הטילים ארוכי-הטווח במערב - כמו למשל טילי הטומהוק האמריקאים וטילי סטורם שאדואו הצרפתים-בריטים - מלאי שנשחק בעקבות המלחמות באיראן ובאוקראינה.

על-פי החברה, אנת'ם פותח על רקע "השחיקה המהירה של מלאי הטילים המדויקים לטווחים ארוכים בעימותים של השנים האחרונות, שנצרכים בקצב מהיר מזה שבו התעשיות הביטחוניות מסוגלות לחדש אותן. ייצור בהיקפים גדולים נועד לאפשר שמירה על מלאי זמין גם לאורך עימות ממושך".

לפי ההערכה, מדובר בטיל ארוך-טווח הניתן לייצור במאסות של אלפים בשנה ובמחיר שנאמד בכמה מאות אלפי דולרים ליחידה.

לדברי קובננט, מערכת הנשק מיועדת ליצור והפעלה בהיקפים גדולים וכוללת פתרונות לאחסון, הובלה, שיגור וטעינה מחדש; וכן תוכנה המאפשרת תכנון וניהול משימות; ופיקוד ושליטה לתיאום שיגורים בהיקף רחב באופן חסכוני יותר מהתשתיות הקיימות - בחיילים ובכסף.

"רוב חלקי Anthem הם פריטים מסחריים זמינים, ועבור מרכיבים מרכזיים נוספים הבטיחה קובננט אספקה באמצעות הסכמים ארוכי-טווח. הייצור נשען על ספקים במספר מדינות, כדי לאפשר ייצור רציף בהיקפים גדולים ולשמור על זמינות המערכת גם בזמן מלחמה", נמסר מהחברה.

סך גיוסים של 250 מיליון דולר

עוד חושפת קובננט סך גיוסים של 250 מיליון דולר שביצעה במהלך שנתיים בלבד משורה של משקיעי צמרת והסכמים עם הפנטגון ועם מדינות במערב, בהם קרנות הון סיכון שהוקמו על-ידי המשקיעים בפלנטיר, ספייס אקס ואנדוריל. בהן: פאונדרס פאנד של משקיע-העל פיטר ת'יל (המנכ"ל קאופמן שימש בעבר בקרן הון סיכון אחרת בבעלותו, ת'יל קפיטל), מי שהקים את פייפאל לצדו של אילון מאסק, 8VC, לאקס קפיטל (Lux), לייטספיד, אלף של מייקל אייזנברג, יועצו של ראש הממשלה נתניהו, וקרן הענק אנדריסן הורוביץ - אחת מקרנות ההון סיכון הגדולות בארה"ב - שהכלילה את החברה בקרן ההשקעות שלה הפועלת בתחומים חיוניים לביטחון הלאומי של ארה"ב, American Dynamism - שבה השקיעה כבר בסטארט-אפים בתחום הדיפנס, בהם חברת הטילים ההיפרסונים קסטליון וחברת עזרי התעופה האדריאן.

אחד השותפים בקרן, דיוויד אולביץ', מסר בהודעה שפרסמה החברה כי "בנייתו מחדש של ארסנל התקיפה ארוך-הטווח של המערב הוא אחת המשימות המרכזיות כיום. לקובננט יש את העומק הטכנולוגי ואת היכולת להתקדם במהירות, והיא כבר הוכיחה את היכולות של Anthem בניסויי טיסה".

כעת, לאחר כ-200 טיסות שערך אנת'ם מאז 2025 במסגרת ניסויים שונים - בהם גם עם צבא ארה"ב - החברה חונכת היום (ג') מפעל חדש בדאלאס, טקסס, על שטח של 10,000 מ"ר, שמתווסף כבר למפעל נוסף שמפעילה החברה בסקסוניה שבגרמניה על שטח דומה, לצד מתקן מחקר, פיתוח וייצור בישראל שמשתרע על פני 3,000 מ"ר.

קובננט מבטיחה להגיע בטווח הארוך לקצב ייצור שיא של 5,000 יחידות אנת'ם בשנה במפעל החדש בדאלאס, וחשפת כי עד כה צברה הזמנות וחוזים בהיקף של 150 מיליון דולר, וכי היא צפויה לקבל הזמנות נוספות עד סוף השנה.

החברה פועלת במסגרת הסכם עם צבא ארה"ב להאצת תהליך הניסוי וההסמכה של המערכת. קובננט חתמה עם הצי האמריקאי על חוזה בהיקף של כ-70 מיליון דולר לפיתוח גרסה ימית של Anthem ולהתאמת המערכת לייצוא למדינות נוספות. החברה מגייסת עובדים בארה"ב, בגרמניה ובישראל, כשהיא מרחיבה כעת את צוותי הפיתוח, הייצור וניהול התוכניות בשלוש המדינות.

"לשמור על ההרתעה"

על-פי אתר דיפנס ניוז, המחסור בטילי שיוט ארוכי-טווח בעקבות המלחמה באיראן הביא את משרד ההגנה האמריקאי להקים את תוכנית GBAM להקמת מערכי ייצור והפעלה של טילי קרקע-קרקע מונחים ואוטונומיים בעלות של פחות מ-250 אלף דולר ליחידה, שיהיו מוכנים להדגמה בתוך שלושה חודשים ויוכלו להיכנס לייצור מלא בתוך שנה וחצי. בנוסף השיק הפנטגון תוכנית בשם FAMM לשיגור טילי שיוט ממטוסים. קובננט לא השיבה לשאלה האם היא תיקח חלק בתוכניות אלה.

"יש כיום אלפי יעדים מבצעיים שנמצאים מחוץ לטווח של מערכות הנשק הקיימות", אמר מייקל קאופמן, מנכ"ל קובננט. "Anthem נועד לאפשר פגיעה ביעדים האלה גם כשהלחימה נמשכת לאורך זמן. כדי לשמור על ההרתעה, צריך להחזיק מלאי גדול מספיק של חימוש ולהיות מסוגלים לחדש אותו בקצב הנדרש".

"במסגרת יוזמת Replicator התמקדנו בהאצת היכולת של הפנטגון להצטייד בכמויות גדולות של מערכות אוטונומיות קטנות וזולות", אמרה קתלין היקס, לשעבר סגנית שר ההגנה של ארה"ב וכיום יועצת לקובננט. "אותה גישה נדרשת גם במערכות ארוכות-טווח שנושאות חימוש כבד. Anthem נבנה כך שאפשר יהיה לייצר ולספק אותו בקצב שהצרכים המבצעיים דורשים".