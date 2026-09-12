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בארץ דיווח: איראן קיבלה צילומי לוויין סיניים - ותקפה בסיס אמריקני בירדן
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איראן

דיווח: איראן קיבלה צילומי לוויין סיניים - ותקפה בסיס אמריקני בירדן

לפי הוול סטריט ג'ורנל, תצלומי לוויין סיניים של בסיס אמריקני בירדן הועברו לטהראן - שתקפה במקום -  שלושה חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפה, ארבעה נוספים נפצעו • השיחות ברומא נדחו - אבל המגעים בין ישראל ללבנון יימשכו • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 08:00
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP

עדכונים שוטפים

8:00 - טהראן החזיקה בתמונות לוויין סיניות של בסיס הצבא האמריקני מוופאק סלטי בירדן, לפני ואחרי התקיפה ביולי שהביאה למותם של שלושה חיילים אמריקנים, כך דווח הלילה (בין שישי לשבת) בוול סטריט ג'ורנל. הסוגיה יוצרת מתח בין וושינגטון לבייג'ינג לקראת ביקורו של נשיא סין שי ג'ינפינג בארה"ב בעוד פחות משבועיים.

העיתון האמריקני הסתמך על גורמים המעורים בפרטים, ובדיווח נכתב כי תצלומי הלוויין היו באיכות גבוהה. ב-17 ביולי בוצעה התקיפה, כשטילים איראניים פגעו באזור מגורים במקום, הרגו שלושה חיילים ופצעו ארבעה נוספים. לקריאת הכתבה.

7:38 - סעודיה הודיעה כי כטב"מים ששוגרו מעיראק פגעו בכמה נקודות לאורך צינור הנפט שזורם ממזרח למערב הממלכה ומאפשר לה ליצא נפט מים סוף וכך לעקוף את מצר הורמוז. בהודעה נטען כי הולכת הנפט בצינור הושבתה זמנית, נגרם נזק שהיקפו טרם התברר והיו כמה נפגעים

7:00 - השיחות ברומא נדחו - אבל המגעים בין ישראל ללבנון יימשכו

סבב המשא ומתן בין ישראל ללבנון שהיה אמור להתקיים ברומא בשבוע הבא נדחה, ובמקומו תתקיים פגישה בין שגרירי לבנון וישראל במשרד החוץ בוושינגטון כדי לדון בהתפתחויות האחרונות ובהמשך יישום הסכם המסגרת בין המדינות, כך אמר בכיר אמריקני. לדברי הבכיר האמריקני, סבב השיחות הרשמי הבא בין הצדדים יתקיים ברומא במהלך חודש אוקטובר.

מקור המעורה בפרטים טען שהחגים היהודים, הוועידה לחיזוק צבא לבנון שתתקיים בפריז בשבוע הבא וההיערכות לעצרת הכללית של האו"ם לא אפשרו לגורמים שמשתתפים במו"מ להתכנס ברומא בשבוע הבא, כפי שתוכנן במקור. לכתבה המלאה.

00:06 - האיום מאיראן - וחלון הזמנים המסוכן לפני בחירות האמצע בארה"ב

על רקע ההסלמה במצר הורמוז ולקראת בחירות האמצע בארה"ב, איראן עשויה לנצל את שמונת השבועות שנותרו עד הבחירות כדי להסלים את המצב באזור - עד כדי מערכה כוללת, כך פרסמנו שלשום (חמישי) ב"מהדורה המרכזית".

בטהראן נמצאים תחת לחץ כבד, הן בשל המשבר הכלכלי והן בשל הפגיעה במנופי הלחץ שלה, ובמקביל מבינים כי ככל שמתקרבות הבחירות - גם הלחץ הפוליטי והכלכלי על טראמפ גובר, ומרחב התמרון שלו מול טהראן עשוי להצטמצם. לקריאת הכתבה.

פורסם לראשונה ב-N12.