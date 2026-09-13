ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ כוננות גבוהה בצה"ל: דריכות בצפון והמשך הפעילות נגד חמאס
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
לבנון | סיקור שוטף

כוננות גבוהה בצה"ל: דריכות בצפון והמשך הפעילות נגד חמאס

אחרי השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה ברכס עלי טאהר, בצה"ל שומרים על כוננות גבוהה מחשש לתגובה • ברצועת עזה נמשכת הפעילות נגד בכירי חמאס ונגד ניסיונות השיקום של הארגון • סוכנות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי כלי שיט נפגע מקליע לא מזוהה בעת שחצה את מצר הורמוז - מצב הצוות וכלי השיט לא ידוע •  כלי שיט מסחרי איראני נפגע מירי מול חופי דרום איראן • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 08:42
פעילות צה''ל בדרום לבנון (ארכיון)/ צילום: דובר צה''ל
פעילות צה''ל בדרום לבנון (ארכיון)/ צילום: דובר צה''ל

עדכונים שוטפים

07:50 - דיווח: כלי שיט מסחרי איראני נפגע מירי מול חופי דרום איראן. לפי התקשורת האיראנית, אדם אחד נהרג ושלושה אחרים נפצעו

04:47 - סוכנות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי כלי שיט נפגע מקליע לא מזוהה בעת שחצה את מצר הורמוז. לפי ההודעה, בשלב זה מצב אנשי הצוות, היקף הנזק שנגרם לכלי השיט וההשלכות הסביבתיות של האירוע עדיין אינם ידועים

01:39 - כוחות פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, סנטקום, הודיעו כי הסיטו 100 כלי שיט מסחריים ממסלולם במהלך 60 הימים האחרונים, מאז חידשה ארה"ב את מצור "חומת הפלדה" על איראן. לפי סנטקום, אף כלי שיט לא עבר דרך המצור ללא אישור של הכוחות האמריקאיים

00:05 - כוננות גבוהה בצה"ל: דריכות בצפון והמשך הפעילות נגד חמאס

בצה"ל שומרים על כוננות גבוהה בכמה זירות, על רקע השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה ברכס עלי טאהר ביום חמישי והחשש מתגובה בצפון . במקביל, ברצועת עזה חוסל אתמול מפקד חטיבת ח'אן יונס של חמאס, כחלק מהמאמץ למנוע מהארגון לשקם את כוחו.

בצפון: המתחם התת-קרקעי הושמד
צה"ל השלים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה ברכס עלי טאהר. לפי צה"ל, אורכן של התשתיות שהושמדו היה יותר משני קילומטרים, ובתוכן אותרו עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן, לצד טילי נ"ט, מוקשים ומטענים.

בעזה: מח"ט ח'אן יונס חוסל
במקביל לפעילות בצפון, צה"ל והשב"כ חיסלו בלילה שבין חמישי לשישי את מחמד יאזורי, מפקד חטיבת ח'אן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. לכתבה המלאה


00:05 - החות'ים משתלטים, הסעודים זקוקים לסיוע - וטראמפ מחפש עיתוי לסיום המלחמה | תמונת מצב

בזמן שבישראל חוגגים שנה חדשה, המלחמה במפרץ לא עוצרת. החות'ים מייצרים הצלחות, הסעודים מחפשים פתרונות, טראמפ מספק תשובות משלו - ומנהיגי רוסיה, סין ואיראן נפגשים פנים אל פנים.

החות'ים חגגו כל הלילה בין שישי לשבת את הכיבושים החדשים שלהם - איי מפתח במצר באב אל-מנדב, ונוכחות קריטית ואסטרטגית בצדה השני והאפריקני של הכניסה לים סוף.

בשידורי הערוץ אל-מסירה שמזוהה עם החות'ים נראה מחנה "ח'אלד בן אל-וליד", שלטענת הכתב המשדר "טוהר משכירי החרב של האויב הסעודי".

"אכן קיימתי שיחה עם מוחמד בן סלמאן, הוא חבר טוב שלי", אמר אתמול טראמפ לעיתונאים. "אני יכול פשוט לומר שהכול יהיה בסדר גמור". כשנשאל טראמפ אם איראן אחראית לתקיפה על צינור הנפט, הוא השיב: "אני חושב שהם אחראים לזה, כנראה שהם אחראים לזה . ערכנו שיחות, החות'ים התקשרו אלינו והם לא רוצים להילחם בנו. הם היו מעדיפים שלא נתערב". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12