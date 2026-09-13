עדכונים שוטפים

07:50 - דיווח: כלי שיט מסחרי איראני נפגע מירי מול חופי דרום איראן. לפי התקשורת האיראנית, אדם אחד נהרג ושלושה אחרים נפצעו

04:47 - סוכנות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי כלי שיט נפגע מקליע לא מזוהה בעת שחצה את מצר הורמוז. לפי ההודעה, בשלב זה מצב אנשי הצוות, היקף הנזק שנגרם לכלי השיט וההשלכות הסביבתיות של האירוע עדיין אינם ידועים

01:39 - כוחות פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, סנטקום, הודיעו כי הסיטו 100 כלי שיט מסחריים ממסלולם במהלך 60 הימים האחרונים, מאז חידשה ארה"ב את מצור "חומת הפלדה" על איראן. לפי סנטקום, אף כלי שיט לא עבר דרך המצור ללא אישור של הכוחות האמריקאיים

00:05 - כוננות גבוהה בצה"ל: דריכות בצפון והמשך הפעילות נגד חמאס

בצה"ל שומרים על כוננות גבוהה בכמה זירות, על רקע השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה ברכס עלי טאהר ביום חמישי והחשש מתגובה בצפון . במקביל, ברצועת עזה חוסל אתמול מפקד חטיבת ח'אן יונס של חמאס, כחלק מהמאמץ למנוע מהארגון לשקם את כוחו.

בצפון: המתחם התת-קרקעי הושמד

צה"ל השלים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה ברכס עלי טאהר. לפי צה"ל, אורכן של התשתיות שהושמדו היה יותר משני קילומטרים, ובתוכן אותרו עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן, לצד טילי נ"ט, מוקשים ומטענים.

בעזה: מח"ט ח'אן יונס חוסל

במקביל לפעילות בצפון, צה"ל והשב"כ חיסלו בלילה שבין חמישי לשישי את מחמד יאזורי, מפקד חטיבת ח'אן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. לכתבה המלאה



00:05 - החות'ים משתלטים, הסעודים זקוקים לסיוע - וטראמפ מחפש עיתוי לסיום המלחמה | תמונת מצב

בזמן שבישראל חוגגים שנה חדשה, המלחמה במפרץ לא עוצרת. החות'ים מייצרים הצלחות, הסעודים מחפשים פתרונות, טראמפ מספק תשובות משלו - ומנהיגי רוסיה, סין ואיראן נפגשים פנים אל פנים.

החות'ים חגגו כל הלילה בין שישי לשבת את הכיבושים החדשים שלהם - איי מפתח במצר באב אל-מנדב, ונוכחות קריטית ואסטרטגית בצדה השני והאפריקני של הכניסה לים סוף.

בשידורי הערוץ אל-מסירה שמזוהה עם החות'ים נראה מחנה "ח'אלד בן אל-וליד", שלטענת הכתב המשדר "טוהר משכירי החרב של האויב הסעודי".

"אכן קיימתי שיחה עם מוחמד בן סלמאן, הוא חבר טוב שלי", אמר אתמול טראמפ לעיתונאים. "אני יכול פשוט לומר שהכול יהיה בסדר גמור". כשנשאל טראמפ אם איראן אחראית לתקיפה על צינור הנפט, הוא השיב: "אני חושב שהם אחראים לזה, כנראה שהם אחראים לזה . ערכנו שיחות, החות'ים התקשרו אלינו והם לא רוצים להילחם בנו. הם היו מעדיפים שלא נתערב". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12