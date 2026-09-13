יש דרכים רבות להתפטר מעבודה. אפשר לשלוח מייל למשאבי אנוש, להודיע למנהל, או - אם קוראים לך ג'ייקוב קוקסון ואתה בן 27 - לפרסם שרשור ב־X שהופך בתוך ימים לאחד המסרים המדוברים ביותר בעולם הטכנולוגיה.

● "חייבים להאט את הקצב": מנכ"ל אנתרופיק קורא לווסת את התקדמות ה-AI

● דיווח: אנבידיה במגעים להשקעה של 10 מיליארד ד' בהנפקת אנתרופיק

קוקסון, חוקר AI בריטי, הודיע השבוע על עזיבתו את אנתרופיק, החברה שמפתחת את קלוד.

קוקסון למד מתמטיקה בטריניטי קולג' בקיימברידג', ובנעוריו זכה במדליית כסף באולימפיאדת המתמטיקה הבינלאומית. במהלך הקריירה הקצרה שלו הוא עבר בין שתיים מהמעבדות החשובות בעולם בתחום - אנתרופיק וקודם לכן ב-OpenAi.

את שלוש השנים האחרונות הוא הקדיש למחקר בנושא אימון המודלים של בינה מלאכותית. לאנתרופיק הוא הגיע רק השנה ולפי Axios, הוא אף ויתר בעצם התפטרותו על מניות שהיו אמורות להבשיל עבורו בעוד כחודשיים. "אין לי עוד שום דבר להרוויח מניפוח השווי של אנתרופיק", אמר.

בפוסט שהפך לכדור שלג הוא כתב ב־8 בספטמבר "אף אחת משתי החברות אינה פועלת באחריות", וטען כי הן "דוהרות היישר לסופר־אינטליגנציה שמשפרת את עצמה ומהמרות בחיינו על חייו". בתוך זמן קצר השרשור צבר עשרות מיליוני צפיות, ובהמשך עבר את רף 100 מיליון הצפיות.

אלא שהמסר לא נשאר בגדר ויכוח תיאורטי והתגלגל תוך ימים גם להשלכות דרמטיות.

אנתרופיק נמצאת בעיצומה של הכנה להנפקה שעשויה להיות אחת הגדולות בהיסטוריה: החברה הגישה מסמכים חסויים ל־SEC, והערכות בשוק דיברו על גיוס של עד 100 מיליארד דולר לפי שווי שעשוי להגיע לכ־2 טריליון דולר. במקביל, OpenAI נחשבה מועמדת נוספת להנפקת ענק.

הנפקת הענק נדחתה

ואז הגיע סם אלטמן.

בריאיון ל־Fortune אמר מנכ״ל OpenAI כי הנפקה של החברה ב־2026 תהיה "לא מומלצת", וכי החברה אינה מתכננת לצאת לבורסה השנה. הסיבה המרכזית שהציג: החששות הגוברים סביב בטיחות ה־AI והצורך להתמודד איתם לפני שממשיכים הלאה. בכך למעשה נדחתה הנפקת ענק שהוערכה בלמעלה מטריליון דולר עם גיוס מוערך של 60 מיליארד דולר לפחות.

ומה לגבי אנתרופיק? המנכ״ל דאריו אמודיי הודיע כי הוא קורא להאט את קצב הפיתוח, ומזהיר שמערכות AI אוטונומיות עלולות בתוך חודשים לקבל יכולות שיאפשרו להן לפעול בצורה שקשה יהיה לשלוט בה. אבל לפחות כרגע תוכנית ההנפקה נמשכת.

בין אם קוקסון הפיל ישירות את הנפקת open AI או רק הביא להודעה רשמית על דחייה שתוכננה ממילא הוא הצליח לעשות דבר נדיר: להפוך דיון שבדרך כלל מתקיים בתוך מעבדות המחקר ובחדרי הדירקטוריון לשיחה ציבורית על המחיר של המרוץ ל־AI.

האם הדיון ימשיך לשאת פירות מעשיים - מוקדם לדעת.