דיווח: אנבידיה במגעים להשקעה של 10 מיליארד ד' בהנפקת אנתרופיק

אנתרופיק נמצאת במגעים לצרף את אנבידיה כמשקיע עוגן בהנפקה שעשויה להפוך לגדולה ביותר בהיסטוריה, כך מסרו שני גורמים המעורים בנושא על פי דיווח שפורסם ברויטרס.

● עד 20 שנות מאסר: הישראלית עילית רז הודתה בארה"ב בהונאת משקיעים

● אנתרופיק חושפת מקרה רביעי שבו קלוד פרץ למערכות מחשוב

אנתרופיק מבקשת לגייס בהנפקה עד 100 מיליארד דולר, מה שעשוי להעניק לסטארט-אפ הבינה המלאכותית שווי של כ-2 טריליון דולר, מסרו אותם מקורות שביקשו להישאר בעילום שם משום שהשיחות חסויות. אחד מהם הוסיף כי אנבידיה שוקלת להשקיע עד 10 מיליארד דולר במסגרת ההנפקה. לדבריהם, התוכניות עדיין נמצאות בדיונים ועלולות להשתנות.

המעורבות האפשרית של אנבידיה בהנפקה, תעמיק עוד יותר את הקשרים בין יצרנית השבבים לבין אחת מלקוחותיה המרכזיות. גיוס משקיע עוגן בעל כיסים עמוקים כמו אנבידיה, עשוי לחזק את אמון המשקיעים בהנפקה בסדר גודל שכזה ונחשבת למבחן משמעותי בקרב השווקים הציבוריים.

משקיעי עוגן, נכתב ברויטרס, הם בדרך כלל משקיעים מוסדיים המתחייבים לרכוש חלק מסוים מההנפקה עוד לפני שהיא משווקת לציבור הרחב, ובכך מעניקים הצבעת אמון מוקדמת למניות. בהנפקות ענק נהוג יותר ויותר לגייס התחייבויות מוקדמות ממוסדות פיננסיים בשל היקפי הגיוס הגדולים. בין משקיעי העוגן בהנפקת חברת Arm היו אנבידיה ואמזון, בעוד שקרן העושר הריבונית הסעודית PIF הייתה בין משקיעי העוגן של SpaceX.

העמקת היחסים בין החברות מדגישה את המורכבות בקשרים שבין מפתחי מודלי בינה מלאכותית לבין החברות המספקות את כוח המחשוב העצום הנדרש להפעלתם. אנתרופיק נשענת במידה רבה על מעבדי ה-GPU של אנבידיה, אך במקביל פועלת לגוון את ספקי השבבים שלה, לאחר שהביקוש למודל קלוד יצר לחץ משמעותי על יכולות המחשוב הזמינות לה.

בנובמבר 2025 הודיעה אנבידיה כי תשקיע עד 10 מיליארד דולר בסטארט-אפ הבינה המלאכותית במסגרת שותפות רחבה יותר, שבמסגרתה התחייבה אנתרופיק לרכוש שירותי מחשוב ענן בהיקף של 30 מיליארד דולר מ"אזור" (Azure) של מיקרוסופט המבוססים על שבבי אנבידיה.

ההנפקה צפויה להיות לפני בחירות האמצע בארה"ב

אנתרופיק כבר נהנית מתמיכתן של כמה מענקיות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, בהן אמזון וגוגל , המשמשות גם כספקיות מחשוב מרכזיות שלה. באפריל הודיעה אנתרופיק כי תשקיע יותר מ- 100 מיליארד דולר במשך עשור בשירותי AWS של אמזון, ותשתמש ביותר ממיליון שבבי Trainium2 של החברה. בנוסף, היא הגיעה להסכמים עם גוגל וברוד קום להוספת קיבולת עיבוד של מספר גיגה-ואטים המבוססת על מעבדי TPU.

החברה פועלת להרחיב את הגישה שלה למשאבי מחשוב, על רקע זינוק חד בהכנסותיה. במקביל, היא שואפת להשיג שליטה רבה יותר בעלויות החומרה באמצעות הקמת צוות פנימי לפיתוח שבבים מותאמים אישית עבור מודל קלוד.

ההנפקה, שצפויה להסתיים לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית בנובמבר, צפויה להוביל לקפיצה נוספת בשוויה של אנתרופיק. החברה גייסה בחודש מאי 65 מיליארד דולר לפי שווי של 965 מיליארד דולר לאחר הכסף. לפי החברה, קצב ההכנסות השנתי שלה עלה ליותר מ-65 מיליארד דולר בסוף יולי, לעומת כ- 9 מיליארד דולר בלבד בסוף 2025. השווי הפוטנציאלי של החברה נשען בין היתר על תחזיות להכנסות של כ-190 עד 200 מיליארד דולר בשנת 2028 , כך דווח בעבר ברויטרס.