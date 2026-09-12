עילית רז, המייסדת והמנכ"לית לשעבר של חברת Joonko ("ג'ונקו"), הודתה אמש (ו') באשמת הונאה בניירות ערך על חלקה במזימה להונאת משקיעים ולהטעייתם לגבי היבטים מרכזיים בחברה שהקימה, כולל זהות וכמות הלקוחות של ג'ונקו והכנסותיה. התיק הועבר לשופט המחוזי אלבין ק. הלרשטיין.

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"הונאה במרחב הסטארט-אפים פוגעת במשקיעים ומקשה על עסקים יזמיים אחרים לגייס כספים", אמר תובע המדינה ג'יימי מקדונלד. "עילית רז שיקרה למשקיעים לגבי היבטים מרכזיים בחברת הסטארט-אפ שלה, ג'ונקו, וזייפה מסמכים כדי לתמוך בשקרים אלו במטרה להשיג השקעות בגובה 27 מיליון דולר. החברה שלה, שנמצאת כעת בפשיטת רגל, הותירה את המשקיעים שנפלו קורבן עם הפסדים של מיליוני דולרים. הודאת האשמה מבהירה כי הונאת משקיעים ומצג שווא לגבי עובדות חיוניות על חברה לא נסבלים", אמר עוזר מנהל ה-FBI ג'יימס ס. ברנאקל ג'וניור. "בהודאתה בחלקה במזימה, עילית רז הכירה בחומרת מעשיה ובנזק שנגרם למשקיעים. לקורבנות מגיע צדק, וה-FBI ימשיך לעבוד כדי להבטיח שהם יקבלו אותו".

לפי הטענות בכתב האישום המתוקן ובמסמכים משפטיים נוספים בתיק- חברת ג'ונקו טענה כי היא מציעה מוצר מבוסס בינה מלאכותית שנועד לסייע למעסיקים פוטנציאליים לזהות ולגייס מועמדים לעבודה מרקעים מגוונים. כל זאת על מנת לפתות משקיעים פוטנציאליים וקיימים להשקיע כ-27 מיליון דולר בסבבי גיוס בשנים 2021 ו-2202, רז טענה טענות כוזבות בנוגע להיבטים מרכזיים בעסק של ג'ונקו, כולל מצג שווא לגבי מספר הלקוחות שהיו לג'ונקו באותה עת וזהותם.