על הקו עם נתניהו ולפיד: מה היה בשיחה הדרמטית על תקציב הביטחון

השבוע צלצל הטלפון בלשכת החשבת הכללית במשרד האוצר: על הקו ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש האופוזיציה יאיר לפיד ובכירים במערכת הביטחון ששהו בלשכת ראש הממשלה באותה עת. החשכ"לית, מיכל עבאדי בויאנג'ו, רגילה לשיחה מהסוג הזה לאחר שכיהנה בקדנציה הקודמת שלה כחשכ"לית כשנתניהו היה ראש ממשלה ולפיד שימש כשר האוצר לפני יותר מעשור.

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עבאדי בויאנג'ו נשאלה כיצד ניתן למצוא מקורות תקציביים לפתיחת תקציב הביטחון. בגלובס נחשפה כוונת נתניהו לפרוץ את התקציב כדי להגדיל את התקציב בעשרות מיליארדי שקלים, כשתקציב הביטחון עומד על כ־158 מיליארד שקל. הפער שלו, טוענת מערכת הביטחון, עומד על 25 מיליארד שקל. עבאדי בויאנג'ו ענתה שכל עוד מדובר בפתיחה של תקציב המדינה, היא מתנגדת בתוקף לעבור את מגבלת הגירעון שקבעה הממשלה בתקציב של 4.9% תוצר.

לפי הערכות באוצר, השנה תסתיים עם גירעון נמוך מכך בעקבות ההפתעות בהכנסות הגבוהות ממסים. היא גם הדגישה שהנושא מצוי בטיפולו של הממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', שאותו לא הצליחו לצרף לשיחת הוועידה.

בשונה מאגף תקציבים, החשבת הכללית באוצר לא סבורה שצריך לדחות על הסף את פתיחת תקציב המדינה גם בתקופת בחירות כדי להגדיל את תקציב הביטחון כשהפער בין יעד הגירעון לזה שיינתן בפועל מוערך בעשרות בודדות של מיליארדי שקלים, באופן שיענה על מרבית דרישות הצבא. היא אף סבורה שניתן גם לשריין לשנים הקרובות חלק מתקציב ההתעצמות של צה"ל בסך 400 מיליארד שקל. לעמדתה, יש לשריין סלוטים של מערכת הביטחון והזמנת חימושים דחופים באמצעות חוזה שניתן לביטול על ידי הממשלה הבאה.

בתדרוך לעיתונאים אמרה עבאדי בויאנג'ו: "גם שנת 2027 להערכתי תהיה שנה מורכבת מבחינת גובה תקציב הביטחון. תקציב שיקום לבדו יטפס השנה לכמעט 14 מיליארד שקל ובהמתן המשך תקציב מילואים גבוה, אני סבורה שלא נראה ירידה משמעותית בשיעור ההוצאה הביטחונית מהתוצר".