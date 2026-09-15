עופר רוזנבאום ירכוש 60% מ"דניאל עמרם", לפי שווי של 10 מיליון שקל

שוק הסושיאל מתחמם, ויותר שחקנים נכנסים כשותפים במיזמי חדשות ברשתות החברתיות. לגלובס נודע כי קבוצת "רוזנבאום תקשורת" של עופר רוזנבאום נמצאת במו"מ מתקדם עם קבוצת דניאל עמרם לרכישת 60% מהפעילות, לפי שווי של 10 מיליון שקל.

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על פי הפרטים שהגיעו לגלובס, המגעים קרובים לחתימה. עמרם צפוי להמשיך לנהל את הפלטפורמה שבנה, אך לקבוצת רוזנבאום תהיה היכולת לקדם את התכנים הרלוונטיים לה וללקוחותיה.

לעמרם יש מאות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות: בעמוד הטלגרם הפופולרי שלו, שם הוא מפרסם לא מעט תכנים שנויים במחלוקת שיצרו סערות, ישנם כ-646 אלף עוקבים נכון לכתיבת שורות אלו; באינסטגרם ובטיקטוק הוא מחזיק בכ-358 אלף עוקבים; ואילו בטוויטר יש לו 70 אלף עוקבים. עבור עמרם, שביסס את מעמדו כאושיית רשת, מדובר בהזדמנות לחזק את עסקיו ולהתרחב, מה שמתכתב עם בקשתו מהעוקבים שלו לתמוך בעיתונות החופשית.

לשלוט בנרטיב

רוזנבאום תקשורת היא מקבוצות התקשורת המשמעותיות בישראל כיום, ולצד התמחות בניהול משברים במגזר הפוליטי והעסקי, היא מספקת ייעוץ אסטרטגי המבוסס על לוחמה פסיכולוגית ומודיעין. זאת לצד מבצעי השפעה ותודעה ללקוחות בפרופיל גבוה בארץ ובעולם. כיום משמש רוזנבאום בין היתר כמנהל הקמפיין של מפלגת עוצמה יהודית ואיתמר בן גביר.

עבור רוזנבאום מדובר בהזדמנות של "קניית השפעה". על מנת לקדם לקוח בתקשורת המסורתית, עליו לעבור את התהליך המקובל של עבודה מול כתבים ועורכים, בדיקת עובדות והצלבות. בפלטפורמה מסוג זו, בקבוצה יכולים לדלג על התהליך הארוך, ולשלוט בנרטיב שמתפרסם.

מעופר רוזנבאום נמסר בתגובה כי "קבוצת רוזנבאום תקשורת מתגאה לעמוד בחזית העשייה בכל הנוגע לניהול קמפיינים ומבצעי השפעה ותודעה בישראל ובעולם. אם וכאשר יהיה מה לעדכן, נעדכן בשמחה".

הכוח המסחרי

בשנים האחרונות הפכו עמודי הסושיאל מיוזמות תוכן נישתיות לנכסי מדיה אסטרטגיים, המושכים אליהם אנשי עסקים, קרנות השקעה ודמויות מפתח במשק הישראלי. נדידת הקהל הצעיר מהטלוויזיה ומאתרי החדשות הממוסדים ל-feed של הרשתות החברתיות הפכה אותן למנוע כלכלי, שבו מיליוני עוקבים וחשיפות חודשיות מתורגמים ישירות לכוח מסחרי ולשליטה בסדר היום הציבורי.

דוגמה מובהקת למגמה נרשמה עם כניסתו של אסף רפפורט לקבוצת "ישראל בידור" (Z Platform) של האחים דוד ושלמה סער. המהלך התבצע באמצעות קרן מריט, שרכשה 60% מחברת-האם לפי שווי של 80 מיליון שקל.

גם בעולמות האקטואליה נרשמו מהלכים דומים: יועץ התקשורת מוטי שרף נכנס כשותף במיזם החדשות PUSH של איציק פרזאן בסוף 2025 לפי שווי של 10 מיליון שקל, ובליווי מימון יזמי מקרן BRM - מתוך מטרה להאיץ את צמיחתו. אף שהשניים הפרידו כוחות בהמשך, כדי ששרף יתמקד במיזם ה-AI שלו ופרזאן רכש את מניותיו בחזרה, המהלך הדגיש את העניין הגובר של דמויות אסטרטגיות בהשקעה במיזמי חדשות מקוונים, ואת שוויים הצומח.

מדניאל עמרם לא נמסרה תגובה.