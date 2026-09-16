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תמ"ג (תוצר מקומי גולמי)

הלמ"ס מעדכנת את נתוני התוצר: המשק צמח ב־14.9% ברבעון השני

הלמ"ס עדכנה מעט מטה את אומדן התוצר הישראלי ברבעון השני מ־15.4% ל־14.9%, וכן את הפגיעה בצמיחה בעקבות המבצע באיראן • העלייה ברבעון השני מיוחסת לריבאונד לאחר "שאגת הארי", ונרשמה בכל רכיבי התוצר המרכזיים, בהם הצריכה הפרטית, ההשקעות, היצוא והיבוא

אסף זגריזק 13:00
קניון שבעת הכוכבים בהרצליה / צילום: יח''צ
קניון שבעת הכוכבים בהרצליה / צילום: יח''צ

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום עדכון לאומדן התוצר הישראלי ברבעון השני של השנה. הגידול בתוצר עודכן מעט כלפי מטה ל-14.9%, לעומת 15.4% בפרסום קודם בחודש אוגוסט. כן עודכן גם השינוי בתוצר ביחס לרבעון הראשון של השנה בו חל מבצע "שאגת הארי" באיראן. בפרסום קודם של הלמ"ס נראתה פגיעה של 2.2% בתוצר, שהתמתנה עתה באומדן החדש לכ-1.7%.

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גם הפעם בלמ"ס ייחסו את הגידול המשמעותי של התוצר המתבטא בחישוב רבעוני של 3.5% ברבעון השני לריבאונד לאחר ההאטה בעקבות המלחמה באיראן. העלייה היתה לאורכו ולרוחבו של המשק הישראלי: עלייה של 15.4% בתמ"ג העסקי (3.6% בחישוב רבעוני); עלייה של 22.2% בהוצאה לצריכה ציבורית (5.1% בחישוב רבעוני); עלייה של 15.0% בהוצאה לצריכה פרטית (3.5% בחישוב רבעוני); עלייה של 4.1% בהשקעות בנכסים קבועים (1.0% בחישוב רבעוני); עלייה של 16.6% ביצוא הסחורות והשירותים למעט חברות הזנק ויהלומים (3.9% בחישוב רבעוני); ועלייה של 24.4% ביבוא הסחורות והשירותים למעט יבוא ביטחוני, אוניות מטוסים ויהלומים (5.6% בחישוב רבעוני).

ואולם בהשוואה בין החציון הראשון של השנה הנוכחית לעומת החציון האחרון של 2025 ניתן לראות תמונה מתונה בהרבה: עלייה של 3.5% בתמ"ג אמנם נשמרה, אבל כשמנקים את פעילות אנבידיה ודומותיה אשר רשומות בישראל אך מייצרות ומוכרות בחו"ל מגלים שהתמ"ג עלה רק ב-1.1%. שיעור נמוך למדי.

גם יתר העליות מתונות יותר: עלייה של 4.9% בתמ"ג העסקי, עלייה של 1.2% בהוצאה לצריכה ציבורית, ירידה בצריכה הפרטית בשיעור של 0.1%. כן היו עליות מרשימות בהשקעה בנכסים קבועים (11.6%), עלייה של 12.5% בייצוא ו-22.4% ביבוא, ייתכן שבעקבות השינויים בשער הדולר.