תל אביב עקפה את ירושלים בהתחלות הבנייה - בענף בנייה שמצוי בפקקי תנועה גדולים, שבהם כמויות היתרי הבנייה והתחלות הבנייה מצויות ברמה גבוהה מאוד. אלא שהבנייה נתקעת בשלבים מאוחרים יותר, וחצי השנה האחרונה מתאפיינת בירידה בכמות הדירות שבנייתן הסתיימה.

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כאמור, תל אביב היא העיר עם כמות הבנייה הגבוהה ביותר, וזאת ב-12 החודשים שבין יולי 2025 לייוני השנה. בעיר נרשמו התחלות בנייה ל-7,611 יחידות דיור, והיא עקפה את ירושלים, שהובילה את התחלות הבנייה ב-24 החודשים שקדמו. בבירה נרשמו ב-12 החודשים הללו 5,440 דירות שהוחל בבנייתן. במקום השלישי מצויה חיפה, עיר שכבר שנים לא נכללה בצמרת הבנייה בישראל, ואילו באחרונה שורה של פרויקטים של התחדשות עירונית, ופרויקטים חדשים בדרום העיר, מביאים אותה למקום גבוה בטבלה. בעיר הוחל בהקמת 3,085 יחידות דיור בין יולי 2025 ליוני 2026.

ואולם כאמור, נתוני ההיתרים והבנייה מורים על מצוקה, ולא כזו שהורגלנו לה במשך עשורים. בשעה שהביקורת הכללית בענף התכנון והבנייה עסקה באיטיות העבודה בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה, בחצי הראשון של השנה הנוכחית הונפקו 37 אלף היתרי בנייה, בדומה למחצית הראשונה של השנה שעברה, ובסך הכל רמה גבוהה למדי. במקביל נרשמו במחצית הראשונה של השנה התחלות בנייה לכ-38 אלף דירות, שגם נחשבות למספר מכובד, הגם שלא שיא.

אולם הבעיה מתגלית בפרט המשלים, והוא גמר הבנייה. על פי נתוני המגמה של הלמ"ס, גמר הבנייה ברבעון השני של השנה ירד ב-9.7% לעומת הרבעון הראשון, כלומר חלה ירידה במספר הדירות שבנייתן מסתיימת. נתון משלים לעניין זה הוא מספר הדירות שמצויות בבנייה פעילה, שעמד בסוף יוני השנה על 217,200, עלייה של כ-8% לעומת יוני שנה שעברה.

מדובר במספר שיא, ובמגמה, שאולי הואצה מעט מאז פרוץ המלחמה, אך מאפיינת את ענף הבנייה עוד מתקופת הקורונה. מספר זה מלמד, כי ענף הבנייה בישראל הגיע ככל הנראה לרוויה מבחינת היכולת של הקבלנים להשלים את הבנייה, מה שגורם להאטה בקצב הבנייה ולפיגורים במסירת הדירות.

למרות זאת, בממשלה עדיין ממשיכים להאיץ את הליכי התכנון ולקצר את הנפקת ההיתרים, אך הנתונים כאמור מורים כי הבעיה אינה נעוצה שם, אלא בכוח אדם ובטכנולוגיות של בנייה, שמונעות את פיתוח הענף ואת האצת הבנייה.