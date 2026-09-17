מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: מתנת הבחירות של ממשלת איטליה לנהגים וההנפקה ההיסטורית של האיש העשיר באפריקה.

● בכירי המודיעין בבריטניה הזהירו, אך הממשלה התקדמה עם הסנקציות

● במקום הראשון במזרח התיכון: העיר הישראלית שמטפסת בדירוג העולמי

ארה"ב

במעט יותר ממיליון דולר: עיירה שלמה בקליפורניה מוצעת למכירה

ברידג’וויל, עיירה זעירה בצפון קליפורניה שעשתה היסטוריה עולמית כשנמכרה ב־2002 ב־eBay, שוב מוצעת למכירה. המחיר המבוקש: 1.1 מיליון דולר.

ברידג’וויל היא לא עיר עם שלטון עצמאי. כלומר, אין לה ראש עיר, מועצה או ממשל מקומי משלה, והיא כפופה ישירות למחוז המבולדט. עם זאת, הקרקע שעליה היא שוכנת (כ־320 דונם) נמצאת כולה בבעלות פרטית של אדם אחד. על השטח הזה יושבים כל המבנים שמרכיבים את העיירה: הבתים, הצריפים, הכנסייה, בית הקברות ובניין הדואר המקומי.

במילים אחרות, בניגוד לעיר רגילה, שבה כל בית שייך לבעלים שונה וישנה עירייה שמנהלת את השטחים הציבוריים, בברידג’וויל אדם אחד מחזיק בבעלות משפטית על הכול. עם זאת, אין מדובר בסמכות שלטונית. ב־2013, כשקונה פוטנציאלי ביקש להקים בעיירה כוח משטרה פרטי משלו, המחוז דחה את הבקשה על הסף. אכיפת החוק נתונה בידי השריף של המחוז ולא בידי בעל הקרקע. המוכרים הנוכחיים הם זוג מבוגר המתגורר בדרום קליפורניה, המחפש את הקונה "הנכון", לדבריהם.

צילום: AP - ERIC RISBERG

ב־2002 העיירה נמכרה לראשונה במכירה פומבית מקוונת, אחרי שהקונה המקורי נסוג מהעסקה. ב־2004 רכש אותה היועץ הפיננסי ברוס קראל ב־700 אלף דולר, בכוונה להפוך אותה כולה לספא - תוכנית שקרסה בשל עלויות השיפוץ. ב־2006 היא עברה לידי דניאל לה־פאיי, סטודנט בן 25 שרכש אותה ב־1.25 מיליון דולר כדי להקים קהילה אקולוגית, מהלך שגם הוא לא התממש.

כיום מתגוררים בברידג’וויל כ־25 תושבים בלבד. העיירה מוכרת בזכות הפסטיבל השנתי "BridgeFest" - אירוע קהילתי המתמקד בחייזרים ובעצמים בלתי מזוהים, לצד יריד אמנות ומלאכת יד למען מרכז הקהילה המקומי.

איטליה

ממשלת איטליה מבטלת את המס השנוא ביותר על האזרחים

ממשלת איטליה הודיעה ביום רביעי כי היא מבטלת את אגרת הרכב השנתית (bollo) עבור כ־14.5 מיליון כלי רכב ואופנועים, החל מהשנה הבאה - צעד שיעלה לקופת המדינה יותר מ־2 מיליארד אירו (כ־2.3 מיליארד דולר). ההחלטה מגיעה על רקע חתירתה של ראש הממשלה ג’ורג’ה מלוני לחזק את מעמדה הפוליטי לקראת הבחירות הלאומיות הצפויות ב־2027.

קואליציית המרכז־ימין השמרנית של מלוני מפגרת כיום בסקרים אחרי גוש המרכז־שמאל ומתמודדת עם לחץ הולך וגובר מצד "העתיד הלאומי" - מפלגת ימין קיצוני חדשה שממשיכה לצבור תאוצה. "היום הממשלה מבטלת את אחד המסים השנואים ביותר על האיטלקים", אמרה מלוני בהודעה רשמית. "בחרנו להמשיך במדיניות הפחתת המסים שלנו, בהתאם לגישה שהמרכז־ימין נקט בעבר".

צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

לפי טיוטת הצו, הפטור יחול על כל האופנועים ועל יותר מ־70% מכלי הרכב הקטנים והבינוניים, אך יוגבל לרכב אחד בלבד לכל אזרח, ובתנאי שהוא מבוטח כראוי. הפטור יחול בשלב זה רק על כלי רכב בהספק מקסימלי של 80 קילוואט ורק לשנת 2027.

שר הכלכלה ג’נקרלו ג’ורג’טי אמר כי רומא תנסה להפוך את המהלך לקבוע. לצד זאת, מלוני וג’ורג’טי לא הבהירו מהיכן יגיע המימון הנדרש לכיסוי הצעד. מבקרי הממשלה טוענים שהמהלך נועד להסיט את תשומת הלב הציבורית מהתייקרות מחירי החשמל, הגז והדלק.

הצעד מגיע כשהחוב הציבורי של איטליה צפוי להגיע השנה לשיא של כמעט 139% מהתמ"ג, נתון שהופך אותה למדינה בעלת החוב הגבוה ביותר בגוש האירו.

ניגריה

האיש העשיר באפריקה מציג את הנפקת המניות הגדולה ביותר ביבשת

איש העסקים הניגרי אליקו דנגוטה, העשיר באפריקה, השיק את הנפקת המניות הגדולה אי־פעם ביבשת - הצעה לציבור הרחב לרכוש נתח מבית הזיקוק שלו, בעסקה שעשויה לגייס עד 2.1 מיליארד דולר. ההנפקה, שתיערך בבורסה הראשית של ניגריה בלאגוס, כוללת כ־3% ממניות בית הזיקוק, כשדנגוטה מציין כי ברצונו לתת לאזרחים ניגרים רגילים הזדמנות ליהנות מהצלחת המתקן.

בית הזיקוק, שהחל לפעול ב־2024, הוא מהגדולים בעולם, ונדרשו יותר מעשר שנים להשלמתו. הוא מספק כיום יותר מ־70% מצריכת האנרגיה של ניגריה, ורבים מהאזרחים הביעו התלהבות מהאפשרות להחזיק בחלק ממנו. ההנפקה תימשך חודש, כשהרכישה המינימלית עומדת על 10 מניות בעלות של כ־4 דולר.

צילום: AP - Sunday Alamba

ניגריה היא יצרנית הנפט הגדולה באפריקה, אך עד לפתיחת בית הזיקוק נאלצה לייבא את רוב הדלק שלה בשל היעדר יכולת זיקוק מקומית. דנגוטה, יליד קאנו בן 69, ששוויו מוערך בכ־28 מיליארד דולר לפי פורבס, צבר את הונו תחילה בתעשיות המלט והסוכר בניגריה, לפני שהתרחב ל־16 מדינות אפריקאיות נוספות.

יפן

שיא חדש ביפן: מספר תושביה שעברו את גיל ה־100 הפך לגבוה ביותר בעולם

מספר בני ה־100 ומעלה ביפן חצה לראשונה את רף ה־100 אלף, כך הודיע השבוע משרד הבריאות היפני. הנתונים החדשים מראים כי כיום חיים ביפן 107,677 בני 100 - המספר הגבוה ביותר בעולם - כשרובם המוחלט נשים. האישה המבוגרת ביותר היא קישימוטו פויו, בת 114 מקיוטו, והגבר המבוגר ביותר הוא קאטו היקארו, בן 112 מקומאמוטו.

שר הבריאות קניצ’ירו אואנו אמר כי הוא "שמח שכל כך הרבה אנשים נהנים מחיים ארוכים, בריאים ופעילים", וייחס זאת להתקדמות ברפואה ובטכנולוגיה. אולם הוא גם הזהיר מפני האתגר העומד בפני המדינה בשמירה על מערכת ביטחון סוציאלי בת־קיימא.

מומחים מייחסים את אריכות הימים ביפן לכמה גורמים: תזונה בריאה המבוססת בעיקר על דגים, ירקות ואורז, עם פחות שומן רווי מהתזונה המערבית הטיפוסית, ואורח חיים פעיל - הליכה קבועה, שימוש בתחבורה ציבורית, רכיבה על אופניים ומתיחות.

צילום: AP - Eugene Hoshiko

הנתון מגיע על רקע משבר דמוגרפי עמוק יותר: שיעור הפריון ביפן צנח אשתקד לשפל של 1.14. לפי הערכות, האוכלוסייה הכוללת צפויה לרדת ל־87 מיליון עד 2070 - ירידה של 30% מהשיא של 128 מיליון ב־2008.

ראשת הממשלה סאנאה טאקיצ’י כינתה את המגמה "חירום שקט", ובממשלה מודים כי תוכניות התמריצים הרבות לעידוד הילודה לא הצליחו להעלות את שיעורי הפריון. בין הסיבות שמונים המומחים: ירידה בשיעורי הנישואין, כניסת יותר נשים לשוק העבודה ועלויות גידול הילדים.