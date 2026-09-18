לא רק חמקנות משופרת: היכולות שעשויות להיות לסעודיה

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02:14 - דיווח ב-CBS: איראן הפילה בימים האחרונים לפחות שני כלי טיס אמריקאים בלתי מאוישים, כך לפי גורמים אמריקאים. אתמול טענו משמרות המהפכה כי הפילו מל"ט אמריקאי סמוך לאי קשם שבמצר הורמוז

1:00 - העצרת הכללית של האו"ם אישרה לאבו מאזן לנאום מרחוק, לאחר שארה"ב מנעה את הגעתו לניו יורק. למרות התנגדות ישראל, ארה"ב ופרגוואי, הצהרתו המוקלטת תשודר במהלך הדיון הכללי.

00:01 - הממשל האמריקאי הודיע: מאשרים מכירת 48 מטוסי F35 בעסקת ענק לסעודיה

משרד החוץ האמריקאי הודיע אמש (חמישי) כי הוא החליט לאשר עסקה ביטחונית עם סעודיה, שכוללת 48 מטוסי F35 Lightning II וציוד נלווה. העלות הכוללת של העסקה מוערכת ב-24.3 מיליארד דולר. כדי לצאת לפועל: העסקה חייבת לקבל את אישור הקונגרס האמריקאי.

"העסקה כוללת 48 מטוסי F35 בסך הכול", נמסר ממשרד החוץ האמריקאי. "המכירה המוצעת תתמוך ביעדי מדיניות החוץ והביטחון הלאומי של ארצות הברית, באמצעות חיזוק ביטחונה של בעלת ברית מרכזית שאינה חברה בנאט"ו, המהווה כוח המקדם יציבות פוליטית וקדמה כלכלית באזור המפרץ. המכירה המוצעת תשפר את יכולתה של סעודיה להרתיע מפני איומים קיימים ועתידיים, וזאת על ידי חיזוק ההגנה על העורף ושיפור יכולת הפעולה המשותפת עם כוחות ארה"ב, וכן עם כוחות אזוריים וכוחות נאט"ו".

משרד החוץ הוסיף: "המכירה המוצעת תגדיל את מצבת המטוסים המבצעיים של סעודיה ותשפר את יכולות ההגנה העצמית שלה בקרבות אוויר-אוויר ואוויר-קרקע. לסעודיה לא יהיה כל קושי לקלוט ציוד ושירותים אלה בכוחותיה המזוינים. המכירה המוצעת של ציוד ושירותי תמיכה אלה לא תשנה את המאזן הצבאי באזור".

מטוס F35 הוא חמקן מתוצרת חברת לוקהיד מרטין. הוא נועד לפעול בשטח רווי-איומים, לתקוף ולשתף במידע מודיעיני. הוא שימש במלחמה של ישראל וארה"ב באיראן, וגם יירט מתקפות של טילים וכטב"מים. לכתבה המלאה

22:59 - מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן על ספינה שהותקפה בנתיב הדרומי של מצר הורמוז הסמוך לחופי עומאן

22:14 - משרד החוץ האמריקאי: תותר השתתפותה של משלחת איראנית בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בשבוע הבא. "על המשלחת יחולו מגבלות תנועה, והיא תהיה כפופה לאיסורים על רכישת מוצרי מותרות ומוצרים אחרים, בהתאם למדיניותנו. המשלחת קטנה יותר מזו של השנה שעברה", אמר דובר משרד החוץ.

פורסם לראשונה ב-N12