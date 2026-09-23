נשיאי ארה"ב וסין, דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג, ייפגשו הערב (ד') בוושינגטון בפעם השנייה השנה, כשהמטרה המיידית של שניהם ברורה - לא לתת ליחסים הכלכליים בין המדינות להידרדר שוב למקום שבו היו בשנה שעברה. הקשיים כאן לא מעטים. "הפסקת האש" במלחמת הסחר עדיין מחזיקה, אבל מאחוריה נערמות מחלוקות חדשות, מהמרוץ לבינה מלאכותית ועד הניסיון האמריקאי לחנוק את איראן.

● "נקודת אל־חזור": האזהרה החדשה לגבי המלחמה באיראן

● טראמפ תקף את התקשורת בארה"ב. כעת היא משיבה מלחמה

בשני הצדדים היו בשבועות האחרונים מחוות שנועדו להוריד את גובה הלהבות, ובו בזמן נמשכו ההאשמות וצעדי התגובה. שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר השבוע כי היחסים האישיים בין טראמפ לשי, שאותם תיאר כמבוססים על כבוד רב, מקלים על המשא ומתן בין הממשלות. אלא שהוא הוסיף מיד שלא מולאו כל ההתחייבויות שסין קיבלה על עצמה בהסכם שהושג לפני כשנה.

הנשיאים יקנו זמן

לטראמפ יש סיבה פוליטית לרצות שהפגישה תסתיים עם משהו ביד. בחירות האמצע יתקיימו בעוד פחות משישה שבועות, יוקר המחיה ממשיך להעסיק את הבוחרים והציונים שהוא מקבל בסקרים על הטיפול בנושא הידרדרו משמעותית. הארכת הסכם הסחר, התחייבות סינית לרכוש יותר מוצרים אמריקאיים או הפחתה נוספת של מכסים יאפשרו לו להציג את הפסגה כהישג כלכלי רגע לפני שהאמריקאים הולכים לקלפי.

בשיאה של מלחמת הסחר הגיעו המכסים האמריקאיים על יבוא מסין ל־145%. הסינים הגיבו במכסים של עד 125% על מוצרים מארה"ב. רק במאי 2025, לאחר שיחות בשווייץ, החלה ההורדה ההדרגתית. אחר כך הגיעה הפגישה בסין, שבה סיכמו טראמפ ושי על צמצום נוסף של צעדי התגובה. בייג'ינג הסכימה להשעות חלק מהמגבלות על יצוא מתכות נדירות ולהגדיל את רכישות התוצרת החקלאית מארה"ב, ואילו וושינגטון הורידה חלק מהמכסים והקפיאה צעדים אחרים. עם זאת ההסדר לא קבוע ואמור להסתיים ב־10 בנובמבר.

אלא שרצונות לחוד וציפיות לחוד. אף אחד לא באמת מצפה השבוע להסכם סחר היסטורי. האפשרות הסבירה יותר היא ששני הנשיאים יקנו לעצמם עוד זמן. הארכה של הפסקת האש בשנה תשאיר את המכסים במקום הנוכחי עם שינויים קלים ותמנע לפחות לזמן הקרוב סיבוב חדש של מגבלות יצוא.

אופציה נוספת שמועלית היא שייתכן שיהיו גם רכישות סיניות נוספות, בהם מוצרים חקלאיים ומטוסים. אחרי הפסגה הקודמת בבייג'ינג כבר אישרה סין רכישה של 200 מטוסי בואינג.

בסנט אותת שהכיוון הוא המשך ההסדר הקיים. במקביל מתנהל דיון על מה שהוא מכנה עסקת "30 על 30", הפחתה הדדית של מכסים בהיקף של 30 מיליארד דולר על מוצרים שלא נחשבים קריטיים. האמריקאים רוצים למכור יותר חקלאות, אנרגיה ומכשור רפואי; הסינים, יותר מוצרי צריכה יומיומיים.

הסוגיות המרכזיות שייבחנו בפסגת שי-טראמפ הסכם הסחר

מניעת הסלמת מכסים ובחינת הפחתת מכסים הדדית על מוצרי צריכה רכישות סיניות

הגדלת יבוא תוצרת חקלאית ומטוסי בואינג בינה מלאכותית

ניהול מגבלות היצוא ויצירת מנגנון לטיפול באירועי חירום הסנקציות על איראן

דרישה אמריקאית לצמצום התמיכה והמסחר הסיני טכנולוגיה ורכיבים

מחלוקות סביב יצוא שבבים ומתכות נדירות מדיניות חוץ

דרישה סינית להפסקת מכירת נשק לטאיוואן

מאיראן ועד המרוץ ל־AI

הבינה המלאכותית הפכה בשנה האחרונה לאחד ממוקדי התחרות המרכזיים בין סין לארה"ב. מבחינת טראמפ אין כמעט הפרדה בין ניצחון במרוץ ל־AI לבין שמירת היתרון הכלכלי של ארה"ב. זו אחת הסיבות לכך שהבית הלבן דוחף לבנייה מהירה של מרכזי נתונים, תחנות כוח ותשתיות מחשוב. בשבוע שעבר טראמפ אף קשר בין ההתנגדות להקמת מרכזי נתונים לבין התחרות עם בייג'ינג. ב־Truth Social הוא כתב שמתנהלת "קנוניה חולנית" נגד AI ודאטה סנטרים, ושסין היא היחידה שמרוויחה ממנה.

הגישה הזאת לא מקובלת על כולם אפילו בתוך תעשיית הטכנולוגיה האמריקאית. מנהלים בכמה מחברות ה־AI הגדולות מזהירים לאחרונה מפני האפשרות שהטכנולוגיה תתקדם מהר יותר מהיכולת לשלוט בסיכונים שהיא יוצרת. טראמפ נטה עד עכשיו להגיב לאזהרות האלה בחוסר סבלנות. השבוע הוא השאיר לעצמו קצת יותר מרחב תמרון ואמר שהממשלה "תרסן את הדברים אם נצטרך".

גם מול הסינים מתחילה להתנהל שיחה שלא הייתה ממש קיימת בעבר. בסנט סיפר כי הצדדים דנו באפשרות להקים מנגנון שדרכו יעדכנו זה את זה במקרה של תקרית משמעותית הקשורה ל־AI. זה רחוק משיתוף פעולה בתחום, שתי המדינות עדיין מתחרות על שבבים, כוח מחשוב, מודלים ותשתיות, אבל הניסיון לייצר ערוץ כזה מראה עד כמה השתנה סדר היום.

ואז יש את איראן. המהלך שהשיק ממשל טראמפ בחודש שעבר להידוק המצור הכלכלי על טהרן מוביל כמעט בהכרח לבייג'ינג. סין היא שותפת הסחר המרכזית של איראן, ולכן קשה להגביר באופן משמעותי את הלחץ על המשטר האיראני בלי להתמודד גם עם חברות, בנקים או גופים סיניים שעושים איתו עסקים. הבית הלבן אומר שאף מדינה לא פטורה מסנקציות, אבל בינתיים נזהר מלהפוך את הסוגייה לעימות פומבי עם סין. בסנט אישר שהנושא כבר נדון עם הסינים בסוף השבוע ואמר שהרשויות הפיננסיות שלהם מעורבות בשיחות. הזהירות הגיונית. טראמפ רוצה שהלחץ הכלכלי על איראן יעבוד, אבל הוא גם רוצה ששי יגיע לוושינגטון כדי לייצב את הסחר.

תא"ל (מיל') אסף אוריון, ראש מרכז גלייזר למדיניות ישראל־סין במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), אומר כי "פסגת טראמפ־שי נועדה לייצב את היחסים בין שתי המעצמות ולסייע בניהול התחרות ביניהן, מבלי לפתור אותה. במוקד יעמדו הארכת הפסקת האש במלחמת הסחר, הפחתת מכסים מוגבלת ויצוא מינרלים נדירים ושבבים, שהם מנוף לחץ בידי סין ובידי ארה"ב, בהתאמה. שתי המעצמות מזהות ב־AI יכולת מפתח לעוצמה עולמית, אך גם את הצורך בניהול סיכוניה".

לדבריו, מבחינה גיאופוליטית, סין דורשת להפסיק מכירות נשק אמריקני לטאיוואן, וארה"ב מעוניינת שסין תפחית את סיועה לאיראן ותסייע בריסונה. "הצלחת הפסגה תסייע להפחית אי ודאות בשווקים ובשרשראות האספקה בעולם, ואילו כישלונה עלול לחדש את הסלמת המכסים וההגבלות. בכל מקרה תימשך מגמת ההיפרדות ההדרגתית בין מערכות הטכנולוגיה והייצור האמריקאית והסינית".

קבלת פנים חגיגית

מי שיגיעו לבית הלבן השבוע ממחישים עד כמה הכלכלה, הטכנולוגיה והדיפלומטיה כבר התערבבו. סביב שולחן ארוחת הערב הממלכתית צפויים לשבת כמה מאנשי העסקים החזקים ביותר בארה"ב, בהם ג'ף בזוס, אילון מאסק, סונדאר פיצ'אי וטים קוק. גם ג'יימי דיימון, ג'נסן הואנג וסם אלטמן צפויים להגיע.

טראמפ מתכוון לקבל את שי בעצמו בבסיס אנדרוז כשהנשיא הסיני ינחת. למחרת ייערך לכבודו טקס קבלת פנים בבית הלבן, שיכלול מטס צבאי והשתתפות של כ־500 חיילים, מסדר צבאי בגן הוורדים וחצוצרות מגגות הבית הלבן.

בעוד שהעימותים על מכסים, שבבים, מתכות נדירות ואיראן נמשכים, טראמפ ושי ינסו לוודא השבוע שכל אלה לא מתחברים למשבר אחד גדול.