עדכונים שוטפים

8:00 - ההתרעה ממצרים לפני 7 באוקטובר: "עזה תתפוצץ לכם בפנים"

ראש המודיעין המצרי, עבאס כאמל, הגיע לישראל באופן חשאי ב-26 בספטמבר 2023, 11 ימים לפני טבח 7 באוקטובר והעביר אזהרה לגורמים במדינה. לפי תחקיר חדש שפורסם הלילה (בין שישי לשבת) במגזין האמריקני "האטלנטיק", כאמל הזהיר גורמים ישראליים כי חמאס נערך למתקפה משמעותית, והבהיר כי החלון למניעת הסלמה הולך ונסגר.

לפי גורמים ישראליים, מצריים ואמריקניים ששוחחו עם המגזין, כאמל הזהיר במהלך ביקורו מפני התדרדרות משמעותית ברצועה, והמליץ לישראל להעניק לחמאס הקלות כלכליות כדי למנוע התלקחות. אחד הגורמים הישראלים תיאר את המסר שהועבר כך: אם ישראל לא תשנה את מדיניותה כלפי עזה, "עזה תתפוצץ לכם בפנים". הביקור עצמו נמשך זמן קצר כך על פי התחקיר. מטוס המקושר למודיעין המצרי נחת בנתב"ג כשעתיים לפני נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. לפי רישומי רשות שדות התעופה, המטוס שהה בישראל 67 דקות בלבד לפני שחזר לקהיר. לקריאת הכתבה.

5:37 - הקואליציה בהובלת סעודיה נגד החות'ים הודיעה כי יירטה שני טילים ששוגרו על ידי החות'ים לעבר העיר ח'מיס מושיט שבדרום-מערב המדינה



4:09 - הקואליציה בהובלת סעודיה נגד החות'ים הודיעה כי יירטה שני כטב"מים ששוגרו על ידי החות'ים לעבר הבירה ריאד

3:43 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ דחה את הצעתה של איראן להגעה להפסקת אש בתוך שבעה ימים, ואמר לעוזריו כי הוא מצפה לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר, כך מסרו גורמים אמריקניים לוול סטריט ג'ורנל

00:06 - שר החוץ האיראני עראקצ'י במטה האו"ם: העברנו לארה"ב תוכנית קונקרטית של שבעה ימים לפתיחת מצר הורמוז

עראקצ'י: "הטענה שאיראן נמצאת על סף השגת נשק גרעיני היא שקר גדול, שהומצא לראשונה על ידי ישראל ב-2003, ומאז ארצות הברית ומדינות אירופה ממשיכות לחזור עליו". שר החוץ האיראני הוסיף כי עד 28 בפברואר מצר הורמוז היה פתוח. הוא האשים את ארה"ב וישראל במצב הביטחוני במצר הורמוז: "אי אפשר להפציץ מדינה, לאיים בהשמדתה, להטיל עליה מצור ימי - ואז לצפות שהביטחון וחופש השיט יחזרו באופן אוטומטי"

פורסם לראשונה ב-N12.