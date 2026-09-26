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בארץ דיווח: ההתרעה ממצרים לפני ה-7.10: "עזה תתפוצץ לכם בפנים"
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מצרים | סיקור שוטף

דיווח: ההתרעה ממצרים לפני 7 באוקטובר: "עזה תתפוצץ לכם בפנים"

לפי תחקיר מגזין האטלנטיק ראש המודיעין המצרי הגיע לישראל 11 ימים לפני הטבח והזהיר מפני התלקחות בעזה • גורמים ששוחחו עם המגזין טוענים: מצרים המשיכה להעביר מסרים מודיעיניים עד יומיים לפני המתקפה •  נשיא ארה"ב דונלד טראמפ דחה את הצעתה של איראן להגעה להפסקת אש בתוך שבעה ימים | עדכונים שוטפים

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פעילות כוחות צה''ל בעומק רצועת עזה (ארכיון) / צילום: דובר צה''ל
פעילות כוחות צה''ל בעומק רצועת עזה (ארכיון) / צילום: דובר צה''ל

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8:00 - ההתרעה ממצרים לפני 7 באוקטובר: "עזה תתפוצץ לכם בפנים"

ראש המודיעין המצרי, עבאס כאמל, הגיע לישראל באופן חשאי ב-26 בספטמבר 2023, 11 ימים לפני טבח 7 באוקטובר והעביר אזהרה לגורמים במדינה. לפי תחקיר חדש שפורסם הלילה (בין שישי לשבת) במגזין האמריקני "האטלנטיק", כאמל הזהיר גורמים ישראליים כי חמאס נערך למתקפה משמעותית, והבהיר כי החלון למניעת הסלמה הולך ונסגר.

לפי גורמים ישראליים, מצריים ואמריקניים ששוחחו עם המגזין, כאמל הזהיר במהלך ביקורו מפני התדרדרות משמעותית ברצועה, והמליץ לישראל להעניק לחמאס הקלות כלכליות כדי למנוע התלקחות. אחד הגורמים הישראלים תיאר את המסר שהועבר כך: אם ישראל לא תשנה את מדיניותה כלפי עזה, "עזה תתפוצץ לכם בפנים". הביקור עצמו נמשך זמן קצר כך על פי התחקיר. מטוס המקושר למודיעין המצרי נחת בנתב"ג כשעתיים לפני נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. לפי רישומי רשות שדות התעופה, המטוס שהה בישראל 67 דקות בלבד לפני שחזר לקהיר. לקריאת הכתבה.

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עראקצ'י: "הטענה שאיראן נמצאת על סף השגת נשק גרעיני היא שקר גדול, שהומצא לראשונה על ידי ישראל ב-2003, ומאז ארצות הברית ומדינות אירופה ממשיכות לחזור עליו". שר החוץ האיראני הוסיף כי עד 28 בפברואר מצר הורמוז היה פתוח. הוא האשים את ארה"ב וישראל במצב הביטחוני במצר הורמוז: "אי אפשר להפציץ מדינה, לאיים בהשמדתה, להטיל עליה מצור ימי - ואז לצפות שהביטחון וחופש השיט יחזרו באופן אוטומטי"

פורסם לראשונה ב-N12.