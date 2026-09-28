"סכנה חמורה למטופלים": משרד הבריאות סוגר בית חולים פרטי בת"א

משרד הבריאות הודיע הערב (שני) שהורה על הפסקת הפעילות בבית החולים הפרטי "מדיקה" שברמת החייל בתל אביב בעקבות ממצאים חמורים שעלו בבקרת פתע. "המשך הפעילות במקום מהווה סכנה חמורה ומיידית למטופלים", נכתב בהודעת המשרד.

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לפי המשרד, בין היתר, נמצאו מקרים שבהם בוצעו פעולות רפואיות בניגוד לסמכויות המקצועיות ולהוראות המחייבות, לצד ליקויים נוספים בהתנהלות הרפואית ובתהליכי העבודה. "מכלול הממצאים מצביע על כשל מערכתי בהתנהלות בית החולים ועל סכנה לבריאות המטופלים ולבטיחותם".

במשרד הוסיפו: "הממצאים הנוכחיים מצטרפים לליקויים חמורים שנמצאו בחודש יולי האחרון בבקרת פתע במדיקה רפאל, שבעקבותיהם הורה משרד הבריאות על הפסקה מיידית של הפעילות בחדרי הניתוח במקום. חידוש הפעילות במדיקה רפאל נעשה באופן מדורג, בכפוף לתיקון הליקויים ולהתחייבויות מצד ההנהלה והדירקטוריון לעמוד בתנאי הרישוי ולהפסיק חריגות מהפעילות המאושרת".

בית החולים מדיקה רפאל בפארק עתידים בת''א. עוד לפני הבדיקה ברמת החייל הופסקה פעילות חדרי הניתוח במרכז זה / צילום: עמית גרון

רופאת המחוז במשרד הבריאות הוציאה צו המורה על הפסקת הפעילות במרפאה ברמת החייל עד להודעה חדשה. על פי הצו, החל ממועד כניסתו לתוקף הערב לא תתבצע במקום כל פעילות רפואית.

בנוסף, יזומנו כלל הגורמים המעורבים, ובהם הנהלת רשת "מדיקה", בעלי הרשת והדירקטוריון, לשימוע בנוגע להתנהלות שנמצאה. "משרד הבריאות בוחן, בהתאם לממצאי הבקרה, נקיטת צעדים אישיים כלפי מי שנמצא כי ביצע פעולות שלא במסגרת סמכותו המקצועית", נכתב עוד בהודעת המשרד.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12