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הטריוויה השבועית

מה מקור הסמל המפורסם של פרארי?

מהו קריפטוכרום, מי מחזיק בשיא שנות כהונה כראש עיר בישראל, ובכמה מדליות זכתה המשלחת הישראלית באולימפיאדת פריז 2024? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:47
מה מקור הסמל המפורסם של פרארי? / צילום: Shutterstock
מה מקור הסמל המפורסם של פרארי? / צילום: Shutterstock

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1. באיזו מדינה אוכלים טולטוט קפוסטה?
2. איזו דמות משחק חן רוטמן בסדרה "האחיין שלי בנץ"?
3. מהו קריפטוכרום?
4. מה שם הצוללת שהצטרפה בימים האחרונים לצי של חיל הים?
5. באיזו שנה נוסד פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה?
6. כמה מדינות חברות באופ"ק, ארגון המדינות המייצאות נפט?
7. מה שם העט של הסופר והפילוסוף הצרפתי פרנסואה־מארי ארואה?
8. בקומיקס של מארוול, איזו דמות יצר האב הקדמון אודין כדי ללמד את בנו ת'ור ענווה?
9. מה מקור הסמל המפורסם של פרארי (סוס צהוב־שחור הרוקע על רגליו האחוריות)?
10. מי הזמר שהצטרף לסדרת האספנות Kenbassadors של חברת מאטל וקיבל בובת קן בדמותו?
11. מי מחזיק בשיא שנות כהונה כראש עיר בישראל?
12. באיזה שדה תעופה בינלאומי יש טרמינל בצורת כוכב ים?
13. מה משותף לגריפון בריסלי, סמויד וברגר בלאנק סוויס?
14. בכמה מדליות זכתה המשלחת הישראלית באולימפיאדת פריז 2024?
15. מהי עליית כל הנערים?

תשובה 1

בהונגריה (זוהי הגרסה המקומית לכרוב ממולא)

תשובה 2

ארמונד, עורך דין מגן עדן

תשובה 3

חלבון המשמש כקולטן אור בכל הצמחים ובבעלי חיים רבים

תשובה 4

אח"י דרקון

תשובה 5

1983

תשובה 6

אחת עשרה מדינות

תשובה 7

ווֹלטֶר

תשובה 8

הרופא דונלד בלייק

תשובה 9

הסוס היה סמלו האישי של פרנצ'סקו ברקה, טייס קרב איטלקי במלחמת העולם הראשונה, שצייר אותו על מטוסו

תשובה 10

לני קרביץ

תשובה 11

אברהם קריניצי, שכיהן כראש עיריית רמת גן כ-43 שנה

תשובה 12

בייג'ינג דאשינג בסין (משתרע על 47 קמ"ר ובו 150 שערים למטוסים) 

תשובה 13

כולם גזעים של כלבי בית

תשובה 14

שבע מדליות: מדליית זהב אחת, חמש מדליות כסף ומדליית ארד אחת

תשובה 15

אחת מהעליות לתורה הנהוגות בשמחת תורה