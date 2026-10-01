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1. באיזו מדינה אוכלים טולטוט קפוסטה?
2. איזו דמות משחק חן רוטמן בסדרה "האחיין שלי בנץ"?
3. מהו קריפטוכרום?
4. מה שם הצוללת שהצטרפה בימים האחרונים לצי של חיל הים?
5. באיזו שנה נוסד פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה?
6. כמה מדינות חברות באופ"ק, ארגון המדינות המייצאות נפט?
7. מה שם העט של הסופר והפילוסוף הצרפתי פרנסואה־מארי ארואה?
8. בקומיקס של מארוול, איזו דמות יצר האב הקדמון אודין כדי ללמד את בנו ת'ור ענווה?
9. מה מקור הסמל המפורסם של פרארי (סוס צהוב־שחור הרוקע על רגליו האחוריות)?
10. מי הזמר שהצטרף לסדרת האספנות Kenbassadors של חברת מאטל וקיבל בובת קן בדמותו?
11. מי מחזיק בשיא שנות כהונה כראש עיר בישראל?
12. באיזה שדה תעופה בינלאומי יש טרמינל בצורת כוכב ים?
13. מה משותף לגריפון בריסלי, סמויד וברגר בלאנק סוויס?
14. בכמה מדליות זכתה המשלחת הישראלית באולימפיאדת פריז 2024?
15. מהי עליית כל הנערים?
תשובה 1
בהונגריה (זוהי הגרסה המקומית לכרוב ממולא)
תשובה 2
תשובה 3
חלבון המשמש כקולטן אור בכל הצמחים ובבעלי חיים רבים
תשובה 4
תשובה 5
תשובה 6
תשובה 7
תשובה 8
תשובה 9
הסוס היה סמלו האישי של פרנצ'סקו ברקה, טייס קרב איטלקי במלחמת העולם הראשונה, שצייר אותו על מטוסו
תשובה 10
תשובה 11
אברהם קריניצי, שכיהן כראש עיריית רמת גן כ-43 שנה
תשובה 12
בייג'ינג דאשינג בסין (משתרע על 47 קמ"ר ובו 150 שערים למטוסים)
תשובה 13
תשובה 14
שבע מדליות: מדליית זהב אחת, חמש מדליות כסף ומדליית ארד אחת
תשובה 15
אחת מהעליות לתורה הנהוגות בשמחת תורה
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