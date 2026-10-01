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1. באיזו מדינה אוכלים טולטוט קפוסטה?

2. איזו דמות משחק חן רוטמן בסדרה "האחיין שלי בנץ"?

3. מהו קריפטוכרום?

4. מה שם הצוללת שהצטרפה בימים האחרונים לצי של חיל הים?

5. באיזו שנה נוסד פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה?

6. כמה מדינות חברות באופ"ק, ארגון המדינות המייצאות נפט?

7. מה שם העט של הסופר והפילוסוף הצרפתי פרנסואה־מארי ארואה?

8. בקומיקס של מארוול, איזו דמות יצר האב הקדמון אודין כדי ללמד את בנו ת'ור ענווה?

9. מה מקור הסמל המפורסם של פרארי (סוס צהוב־שחור הרוקע על רגליו האחוריות)?

10. מי הזמר שהצטרף לסדרת האספנות Kenbassadors של חברת מאטל וקיבל בובת קן בדמותו?

11. מי מחזיק בשיא שנות כהונה כראש עיר בישראל?

12. באיזה שדה תעופה בינלאומי יש טרמינל בצורת כוכב ים?

13. מה משותף לגריפון בריסלי, סמויד וברגר בלאנק סוויס?

14. בכמה מדליות זכתה המשלחת הישראלית באולימפיאדת פריז 2024?

15. מהי עליית כל הנערים?