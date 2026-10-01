אישי: בן 50, נשוי + 2, גר בכפר שמריהו

מקצועי: ממייסדי קרן הדיפנס טק אורליוס קפיטל

ילדות ומשפחה: גדלתי בתל אביב לאבא עורך דין ואמא שעלתה מאנגליה והייתה מורה לאנגלית. סבתא שלי הייתה דמות דומיננטית מאוד, שורדת שואה ואלמנת צה"ל אחרי שסבא שלי נפל במלחמת העצמאות. מגיל צעיר נחקקה בי התמונה שלנו עולים פעם בשנה להר הרצל, וסבתא בוכה. לאט־לאט הבנתי שזה פצע שלא נסגר.

● מסיירת צנחנים למנכ"לות בגיל 27: המסלול הלא שגרתי וההחלטה הגורלית של יוחאי עבאדי

● חתומה על חילוץ ענק, הובילה את מכירת סלקום ומנהלת נדל"ן בעשרות מיליארדים

● מייסד חברת המכ"מים שלא משך משכורת שנה והיום מוכר ב-70 מדינות

בית ספר: למדתי בתיכון חדש בתל אביב והייתי תלמיד ממוצע, לא זה שיושב בשורה הראשונה בכיתה. המורות כנראה לא יזכרו אותי הכי לטובה, אבל קיבלתי ציונים בהתאם למה שהשקעתי. ההורים שלי עברו גירושים לא קלים, והמחנכת בכיתות י"א וי"ב הייתה הדמות החינוכית המשמעותית בחיי. היא הייתה שם כשהייתי זקוק לתמיכה. חוץ ממנה היו לי חברים נהדרים, ועוד אהבה גדולה שלי הייתה מכבי תל אביב בכדורסל ובכדורגל, עד היום.

צבא ולימודים: התגייסתי לחטיבת גבעתי עוד לפני יום הולדת 18 ושירתי בחטיבת גבעתי. כשהשתחררתי התחלתי תואר ראשון במינהל עסקים ומימון ברייכמן.

עבודה ראשונה: בשנת 2010 דיוויד בלמברג גייס אותי לפתוח את השוק של בלמברג קפיטל בישראל. בנינו תיק שאני גאה בו מאוד. השקענו בחברות בשלבים מוקדמים, ויש שם כאלה שהגיעו בהמשך לאקזיטים. אחרי שבע שנים החלטתי לעזוב כדי לפתוח קרן משלי.

הנקו ונצ'רס: ב־2017 הקמתי את הנקו עם ליאור פרושאור ופשה רומנובסקי. גייסנו הרבה מאוד מהר מאוד מ⁠מוסדיים ומשקיעים פרטיים בישראל וארה"ב. השקענו במגוון תחומים, בחברות צעירות ובשלבי צמיחה. בשיא ניהלנו כ־2 מיליארד דולר.

פרשת Vestoo: אחת החברות שהשקענו בהן הייתה Vestoo (שעסקה בפינטק ואינשורטק וקרסה ב־2023 בעקבות פרשת הונאה שבה נחשף חשד להצגת ערבויות ומכתבי אשראי מזויפים בהיקף של מיליארדי דולרים - מ"ו). זה היה אירוע מאוד לא נעים, שבו הבנו שלכאורה רימו אותנו. ברגע שהפרשה התגלתה החלטתי על שקיפות מלאה. יצרנו קשר עם המשקיעים ושיתפנו אותם במה שידענו. זו הייתה מכה להנקו, ובמשך תקופה ארוכה נאלצנו להסביר מה קרה. באותה התקופה גם היינו גם בעיצומם של גיוסי קרנות.

השם שסיבך אותו: אחד המייסדים של Vestoo נקרא אלון ליפשיץ, בדיוק כמוני. זה היה צירוף מקרים אומלל. אנשים חשבו שזה אותו אדם. משקיעים פנו אליי, עניתי לכל מי שפנה, ובהמשך יזמתי מייל לכל המשקיעים עם קישורים ותמונות, וגם פרסמתי פוסט בטוויטר.

שינוי כיוון: במהלך 2025 החלטתי שלא לגייס קרנות נוספות של הנקו. רציתי להתמקד בתחום חדש, והרגשתי שקרן שמשקיעה במגוון תחומים נעשית פחות רלוונטית. יש הרבה מאוד שחקנים בהון סיכון, ואני חושב שמספרם יצטמצם. רציתי לחשוב איך אני עושה דברים אחרת. ככל שהעמקתי, הבנתי שיש כאן הזדמנות גדולה בהרבה: השוק הביטחוני והממשלתי נפתח לחדשנות מהסוג שהשוק הפרטי כבר צורך. החלטתי שאני רוצה לבנות משהו גדול יותר, והקמתי את קרן אורליוס.

אורליוס: בתחילת הדרך עוד רדפה אותי פרשת Vestoo. נפגשתי עם שני משקיעים, אחד נעלם והשני שלח מייל נזעם וטען שאני מסתיר ממנו שאני מואשם בהונאה. לקח זמן עד שאנשים הבינו שזה לא אני. היום הקרן כבר גייסה 50 מיליון דולר ומנהלת 150 מיליון דולר בפעילות ההון סיכון. אנחנו משקיעים בחברות ישראליות ואמריקאיות בשלבים מוקדמים, בין 2 ל־5 מיליון דולר, ומובילים סבבים. אנחנו מחפשים טכנולוגיות שיכולות לשמש גם את מערכת הביטחון וגם לקוחות אזרחיים. לא נשקיע בחברה שמוכרת רק לאחד מהשווקים.

השותפים והיזמים: תומר יעקב, שהיה שותף בהנקו, הצטרף אליי. רציתי לבנות לצוות ההשקעות גם שכבה של אנשים שמכירים מבפנים את מערכות הביטחון: איך מתקבלות החלטות, איך רוכשים טכנולוגיה ואיך מטמיעים אותה. הצטרפו אלינו אמיר אשל, לשעבר מפקד חיל האוויר ומנכ"ל משרד הביטחון, ומייק רוג'רס, לשעבר ראש ה־NSA. לגבי היזמים הרבה מהם הם כאלה שחזרו מהלחימה ויודעים להסביר בדיוק איזו בעיה צריך לפתור. זה מוסיף ממד אחר.

פולקסווגן: בספטמבר חתמנו על הצהרת כוונות למהלך לרכישת מפעל פולקסווגן באוסנבריק, שבגרמניה, עם חברת רפאל ומדינת המחוז סקסוניה התחתונה. התוכנית היא להסב את המפעל, המיועד לסגירה ב־2027, לייצור רכיבים למערכות הגנה אווירית, בהן כיפת ברזל.

תפארת: אני אדם שיטתי ואנליטי מאוד, תפארת אשתי יודעת לקרוא אנשים בצורה יוצאת דופן, ויש לה תפיסת עולם רחבה. כשהיא מזהה שלא טוב לי, היא דוחפת אותי לעשות שינוי. אנחנו נפגשים עם יזמים יחד, וכל אחד מביא משהו אחר. בלעדיה לא הייתה הנקו, ולא הייתה אורליוס. יש לנו שתי בנות, בנות 22 ו־19. אחד הדברים שהכי משמחים אותי היום הוא לראות שהן יירשו את התכונות שלה: האופטימיות והיכולת להתמודד.