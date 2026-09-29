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ספוטיפיי

מאות אלפי משתמשים מדווחים על תקלה עולמית בספוטיפיי

יותר מ־200 אלף דיווחים על תקלות בספוטיפיי התקבלו ביותר מ־170 מדינות, בהם כמה מאות בישראל • משתמשים מדווחים על קשיים בהפעלת האפליקציה, בהשמעת מוזיקה ובחיפוש שירים • בחברה מסרו כי הם מודעים לבעיות ובודקים אותן

נבו טרבלסי 20:09
ספוטיפיי / צילום: Shutterstock
ספוטיפיי / צילום: Shutterstock

משתמשים רבים ברחבי העולם מדווחים על תקלות בשירות הזרמת המוזיקה הפופולרי ספוטיפיי. על פי אתר Downdetector, יותר מ־20 אלף משתמשים דיווחו על תקלות. מהדיווחים עולה כי האפליקציה אינה פועלת אצל חלק מהמשתמשים, בעוד אחרים מדווחים כי לא ניתן להשמיע מוזיקה או לחפש שירים, וכן על בעיות בחיבור לשרתי החברה.

בישראל נרשמו ב־Downdetector כמה מאות דיווחים, לעומת כ־17 אלף בארה"ב. לפי דיווח בפורבס, ב־Ookla מסרו כי התקבלו יותר מ־200 אלף דיווחים על תקלות ביותר מ־173 מדינות.

בשלב זה טרם נמסרה סיבה רשמית לתקלה. בחשבון ה־X של ספוטיפיי נכתב: "אנחנו מודעים למספר בעיות כרגע ובודקים אותן".