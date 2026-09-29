מאות אלפי משתמשים מדווחים על תקלה עולמית בספוטיפיי

משתמשים רבים ברחבי העולם מדווחים על תקלות בשירות הזרמת המוזיקה הפופולרי ספוטיפיי. על פי אתר Downdetector, יותר מ־20 אלף משתמשים דיווחו על תקלות. מהדיווחים עולה כי האפליקציה אינה פועלת אצל חלק מהמשתמשים, בעוד אחרים מדווחים כי לא ניתן להשמיע מוזיקה או לחפש שירים, וכן על בעיות בחיבור לשרתי החברה.

בישראל נרשמו ב־Downdetector כמה מאות דיווחים, לעומת כ־17 אלף בארה"ב. לפי דיווח בפורבס, ב־Ookla מסרו כי התקבלו יותר מ־200 אלף דיווחים על תקלות ביותר מ־173 מדינות.

בשלב זה טרם נמסרה סיבה רשמית לתקלה. בחשבון ה־X של ספוטיפיי נכתב: "אנחנו מודעים למספר בעיות כרגע ובודקים אותן".