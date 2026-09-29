רחובות שלמים בירושלים נחסמו: תהלוכת ענק של חרדים נגד צה"ל

בירושלים נערכת הערב (ג') תהלוכת ענק "לכבוד" עריקים חרדים ששוחררו מהכלא הצבאי. התהלוכה יצאה משכונת גאולה ורחובות רבים נחסמו. בסיומה יחולקו כספים עבור העריקים - כשכל אחד יקבל כמה מאות שקלים. לתהלוכה הוזמנו כ-100 עריקים חרדים, והגיעו אליה כ-50.

ביום ראשון נערכה תהלוכה דומה בבני ברק, רק שהיא הייתה פוליטית. האירוע היום נערך ביוזמת הגורמים החרדים הקיצוניים - מהפלג הירושלמי והקנאים. המארגנים מקווים שהאירוע יעבור בשקט והם מדגישים שהם מתנגדים לאלימות. התהלוכה אומנם תואמה עם המשטרה, אך השוטרים עצמם לא נוכחים בשטח. המוחים הניפו שלטים שהשוו את העריקים לחטופים, ובהם נכתב: "שחררו את החטופים מכלא 10".

יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הגיב על התהלוכה. " ‏הבחירות הקרובות הן בין ממשלת השתמטות לממשלת גיוס ציונית", אמר. "מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה עוד קדנציה של ממשלת השתמטות".

גם יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תקף: "בירושלים מתקיימת תהלוכת קבלת פנים לעריקים 'משוחררים', כאילו השתחררו עכשיו אחרי שלוש שנות לחימה בעזה. אלה השותפים של נתניהו. בלי המשתמטים, אין לביבי ממשלה".

למרות התהלוכה, בחודשים האחרונים אין מעצרי עריקים יזומים ויש חילופי האשמות בין צה"ל למשטרה. בצבא אומרים כי המשטרה דורשת מהם לעצור עריקים חרדים רק בתיאום מראש, כדי למנוע התפרעויות. עם זאת, הם מתארים כי הם לא מצליחים לתאם מועד עם המשטרה לביצוע המעצרים.

במשטרה, מנגד, מגלגלים אחריות ואומרים כי מעצרי עריקים אינם באחריותם, אלא באחריות המשטרה הצבאית. המשטרה לא מפרסמת נתונים על מעצרים, ולפי תשובת המדינה שהוגשה לבג"ץ - מתחילת השנה ועד 11 ביוני, נעצרו 165 עריקים שמתוכם רק 16 חרדים. זאת, למרות שהמשתמטים החרדים יהוו בקרוב 80% מכלל המשתמטים.

המקום היחיד שבו עדיין מתבצעים מעצרי עריקים הוא בנתב"ג, כי שם לא צריך פעולה יזומה.

התהלוכה בבני ברק בתחילת השבוע כללה ריקודים ברחובות העיר, ומאחוריה עומדת מפלגת המחאה החרדית החדשה "צבע שחור", שהשיקה את פעילותה. במהלך האירוע - צוותי תקשורת הותקפו בידי ההמון.

המפלגה "צבע שחור" חרטה על דגלה נושא מרכזי אחד - פטור מגיוס לחרדים. היא פונה לחרדים המאוכזבים מהמפלגות החרדיות הוותיקות שלא הצליחו להשיג פטור מגיוס למגזר.

במפלגה בחרו שלא לחשוף מראש כי מדובר באירוע פוליטי, מחשש שהמשטרה או רבנים המזוהים עם המפלגות החרדיות הוותיקות ינסו לשבש אותו. עם תחילת התהלוכה חשפו המארגנים כי מדובר למעשה באירוע ההשקה של המפלגה, שם מקווים לגרוף עשרות אלפי קולות של חרדים מאוכזבים ואף יותר.

ראשי גוש האופוזיציה הגיבו לתהלוכה בחריפות. יו"ר ביחד וראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, אמר כי "על זה בדיוק הבחירות. אריה דרעי כבר הודיע שאם הוא יבחר שוב הוא ייקח עוד עשרות מיליארדי שקלים מהציבור העובד ויעביר את זה למשתמטים. אני אפסיק את כל זה. אצלי, מי שלא מתגייס - לא יקבל שקל מהמדינה".

יו"ר ישר! גדי איזנקוט פרסם תיעוד מהתהלוכה, וכתב: "תהלוכת הבושה של נתניהו. בממשלת ההשתמטות של נתניהו העריקים הם הגיבורים. ממשלה שקידמה השתמטות, מפקירה את הביטחון וכבר חודשים אפילו לא טורחת לעצור עריקים - אינה יכולה עוד להחזיק בהגה ההנהגה של מדינת ישראל. ימיה ספורים".

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12