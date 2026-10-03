ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ הדיון החשאי של בכירי ממש טראמפ על המלחמה באיראן
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
איראן

הדיון החשאי של בכירי ממש טראמפ על המלחמה באיראן

הפעם האחרונה שבה התקיימה פגישה דומה הייתה ביוני 2025, לפי היציאה למלחמה עם איראן • סגן הנשיא ואנס ניהל את הפגישה שהתקיימה אתמול בקמפ דייוויד וארכה שעות • שר ההגנה, שר האוצר, ראש ה-CIA ויו"ר המטות המשולבים נכחו בה • דיווח:  טייס המשנה של פליי-דובאי הושפע מרעיונות קיצוניים במהלך שהייתו בעבר בסוריה • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 08:46
סגן נשיא ארה''ב ג'יי.די ואנס / צילום: ap, Alex Brandon
סגן נשיא ארה''ב ג'יי.די ואנס / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

06:34 - הקבינט הביטחוני של טראמפ דן בהמשך המלחמה באיראן ובעימות בין סעודיה לחות'ים

בכירי הקבינט הביטחוני של הנשיא טראמפ התכנסו אמש (שישי) בחשאי במשך שעות בקמפ דייוויד כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן ובעימות בין סעודיה לחות'ים בתימן, כך אמרו שלושה בכירים אמריקנים.

הפגישה החריגה מאוד לא פורסמה על ידי ממשל טראמפ. הפעם האחרונה שבה התקיימה פגישה דומה הייתה ביוני 2025, ימים ספורים בלבד לפני שישראל יצאה למלחמה נגד איראן. לכתבה המלאה

01:27 - CNN חושפים פרטים חדשים על הטייס-המחבל: הטייס נולד באיחוד האמירויות לאב עומאני ואם סורית, והתגורר במשך שנים באיחוד האמירויות. הוא עבד בפליי-דובאי במשך 8 חודשים

דיווח באל-ערביה: שמו של טייס המשנה בטיסת פליי דובאי הוא המאם אל-המאמי

23:59 - דיווח באל-ערבייה: טייס המשנה של פליי-דובאי הושפע מרעיונות קיצוניים במהלך שהייתו בעבר בסוריה.

הוא עזב את עומאן, מפני שנאסר עליו להטיס לפני שעבר לאיחוד האמירויות. נטען כי הוא שהה רוב הזמן מחוץ לסולטנות עומאן, במיוחד בסוריה

23:38 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: עומאן אסרה בעבר על הטייס-המחבל העומאני מטיסת פליי-דובאי להמשיך להטיס מטוסים בשל החשש שאימץ השקפות אידאולוגיות קיצוניות.

למרות זאת, הוא קיבל אישור לעבוד בחברת פליי-דובאי ולהטיס טיסות לישראל

פורסם לראשונה ב-N12