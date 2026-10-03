הדיון החשאי של בכירי ממש טראמפ על המלחמה באיראן

עדכונים שוטפים

06:34 - הקבינט הביטחוני של טראמפ דן בהמשך המלחמה באיראן ובעימות בין סעודיה לחות'ים

בכירי הקבינט הביטחוני של הנשיא טראמפ התכנסו אמש (שישי) בחשאי במשך שעות בקמפ דייוויד כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן ובעימות בין סעודיה לחות'ים בתימן, כך אמרו שלושה בכירים אמריקנים.

הפגישה החריגה מאוד לא פורסמה על ידי ממשל טראמפ. הפעם האחרונה שבה התקיימה פגישה דומה הייתה ביוני 2025, ימים ספורים בלבד לפני שישראל יצאה למלחמה נגד איראן. לכתבה המלאה

01:27 - CNN חושפים פרטים חדשים על הטייס-המחבל: הטייס נולד באיחוד האמירויות לאב עומאני ואם סורית, והתגורר במשך שנים באיחוד האמירויות. הוא עבד בפליי-דובאי במשך 8 חודשים

דיווח באל-ערביה: שמו של טייס המשנה בטיסת פליי דובאי הוא המאם אל-המאמי

23:59 - דיווח באל-ערבייה: טייס המשנה של פליי-דובאי הושפע מרעיונות קיצוניים במהלך שהייתו בעבר בסוריה.

הוא עזב את עומאן, מפני שנאסר עליו להטיס לפני שעבר לאיחוד האמירויות. נטען כי הוא שהה רוב הזמן מחוץ לסולטנות עומאן, במיוחד בסוריה

23:38 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: עומאן אסרה בעבר על הטייס-המחבל העומאני מטיסת פליי-דובאי להמשיך להטיס מטוסים בשל החשש שאימץ השקפות אידאולוגיות קיצוניות.

למרות זאת, הוא קיבל אישור לעבוד בחברת פליי-דובאי ולהטיס טיסות לישראל

פורסם לראשונה ב-N12