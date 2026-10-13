1 אוניברסיטת תל אביב חוגגת 70, בכירי המשק באו לחגוג

אוניברסיטת תל אביב ערכה אירוע ענק לרגל 70 שנים להקמתה, ועשור להקמת ארגון הבוגרות והבוגרים, בהשתתפות רבים מבכירי המשק. האירוע התקיים באולם במולרש במעמד נשיא האוניברסיטה, פרופ' אוריאל פורת, וכלל הנחיה של השחקן דביר בנדק והופעה של הזמר עידן רייכל עם תזמורת בית הספר למוזיקה.

במסגרת הערב צוין מיזם "70 ל-70", שבמסגרתו הוענקו 70 מלגות על ידי בוגרות ובוגרים של האוניברסיטה, עבור 70 סטודנטיות וסטודנטים משרתי מילואים.

שלומית וסטיבן גרי, ליאת ודורי מנור / צילום: יעל צור

עמוס אלעד עם אליטל וג'ייסון אריסון / צילום: יעל צור

יפעת ותומר ראב''ד / צילום: יעל צור

רחלי גנות ודפנה מיתר נחמד / צילום: יעל צור

אלי שגיב / צילום: יעל צור

2 בלעדי: מנכ"ל זוגלובק עוזב אחרי שש שנים בתפקיד

רן אקרמן, מנכ"ל זוגלובק, עוזב לאחר שש שנים בתפקיד ו-16 שנים בסך הכול בחברת מוצרי הבשר. החברה תפתח בהליך לבחירת מנכ"ל חדש, ובחודשים הקרובים ימשיך אקרמן לכהן בתפקידו, במטרה לייצר המשכיות ניהולית ומעבר מסודר של המושכות.

אקרמן, 61, נכנס לתפקיד בסוף שנת 2020, בשיא תקופת הקורונה. האתגר המשמעותי ביותר שלו היה בזמן המלחמה, כאשר המפעל בשלומי פעל תחת מתקפות טילים סמוך לגבול עם לבנון, במטרה לשמור על רציפות הייצור והאספקה.

רן אקרמן / צילום: יח''צ

במהלך המלחמה, באוגוסט 2025, אושרה עסקת המכירה לקרן AP פרטנרס לפי שווי של 450 מיליון שקל, וזו הפכה לבעלת השליטה בחברה. שנה לאחר מכן, באוגוסט 2026, דווח כי זוגלובק מרחיבה את פעילותה מחוץ לישראל, עם רכישת 70% ממפעל Plant & Bean בתאילנד, המייצר תחליפי בשר ומוצרים מהצומח.

לדברי היו"ר ציון בלס, "רן הוביל את החברה באחריות ובנחישות בתקופה מורכבת במיוחד. העובדה שזוגלובק המשיכה לפעול, לייצר ולעמוד ביעדיה גם כאשר הלחימה התנהלה בסמוך למפעל במשך תקופה ממושכת, מעידה על המחויבות העמוקה שלו ושל עובדי החברה". אקרמן עצמו אומר כי מבחינתו "הגיע הזמן לצאת לדרך חדשה. אני גאה בדרך שעשינו יחד, ובמיוחד ביכולת של עובדי החברה לעמוד באתגרים גם בתקופות הקשות ביותר".

3 רכב

רשת אוטודיפו של קבוצת מולטי ריטייל מרחיבה את פעילותה, ומשיקה השבוע חנות קונספט במתחם הקניות חוצות המפרץ בהשקעה של 5 מיליון שקל. החנות, שעוצבה כמסלול מרוצים, משתרעת על פני 1,100 מ"ר וכוללת לצד אזורי מכירה גם עמדות מוסך מקצועיות לטיפולים, שירות והתקנות.

חנות של רשת אוטודיפו במתחם הקניות חוצות המפרץ / צילום: יח''צ

4 נדל"ן

חברת קרדן נדל"ן ערכה השבוע כנס משקיעים באתר הבנייה איילנד בת ים, בהשתתפות כ-30 נציגים של גופים מוסדיים ובתי השקעות. באירוע נשא דברים המנכ"ל עמוס דאבוש (בתמונה), שהזהיר מפני השפעות הירידה בשיווק קרקעות המדינה: "קיים פער בין כ-100 אלף יחידות קרקע ששיווקו בשנה שעברה, לבין כ-20 אלף בלבד ששווקו מתחילת השנה. לצמצום הזה עלולות להיות השלכות משמעותיות על שוק הדיור בטווח הקצר והבינוני".

עמוס דאבוש, מנכ''ל קרדן / צילום: באדיבות קרדן

היו"ר איילת שקד נשאה אף היא דברים באירוע, והתייחסה לאתגרים בקידום פרויקטים מול הרשויות המקומיות בתקופה שלפני הבחירות. מנכ"ל אל הר (זרוע הביצוע), אייל אוהב ציון, הציג את אתגרי ענף הביצוע, ובהם המחסור בעובדים וההתייקרות בתשומות. בין הנתונים שהוצגו: לחברה 1,330 יחידות דיור בביצוע, היא מעורבת בהקמתן של כ-28 אלף יחידות דיור, ומצפה לרווח גולמי של כ-2.8 מיליארד שקל מפרויקטים עד 2029.

איילת שקד / צילום: קרדן נדל''ן