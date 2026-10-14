מכשיר הקלטה שהוסתר מאחורי טלוויזיה במשרדי OpenAI בסן פרנסיסקו הוביל למעצרו של מהנדס בחברה, בחשד שניסה להקליט שיחות פנימיות רגישות על טכנולוגיית הבינה המלאכותית של מפתחת ChatGPT. המכשיר נמצא בחדר ישיבות ששימש את הנהלת החברה, ובו נערכו דיונים על פיתוחים טכנולוגיים, מוצרים ותוכניות אסטרטגיות.

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לפי דיווח של סוכנות הידיעות AP ומסמכי חקירה שפורסמו אמש (ג'), המכשיר התגלה בסוף חודש ספטמבר כשהוא מוסתר בנייר טואלט ומחובר לשקע USB בגב הטלוויזיה. החשוד, עבדאלרחמן אלפוזאן, אזרח סעודי בן 35, נעצר לפני ימים אחדים. הוא עבד ב־OpenAI מאז יולי 2025, בצוות המוצר של החברה.

לפי מסמכי החקירה, צילומי אבטחה תיעדו את אלפוזאן מגיע לאזור החדר כמה פעמים, אף שלא הייתה לו הרשאה להיכנס אליו. לאחר שהחברה התקינה מצלמה בחדר, הוא תועד כשהוא בודק את האזור שמאחורי הטלוויזיה. בחדר אחר נמצא גם תיק ללא השגחה, ובו תעודת הזהות שלו ומכשיר הקלטה נוסף, לפי הנטען.

מנהל ה־FBI, קש פאטל, אמר כי החשד הוא שהמכשיר נועד להשיג מידע רגיש על טכנולוגיית ה־AI המתקדמת של החברה. עם זאת, לפי הדיווחים, מסמכי האישום אינם מפרטים מה היה המניע המדויק של החשוד או אם הקלטות כלשהן הועברו לגורם אחר.

על־פי הפרסומים, OpenAI נעזרה בבינה מלאכותית כדי לאתר את החשוד. החברה מסרה כי השתמשה במודלים הפנימיים שלה כדי להבין את אופי המכשיר ולהתחקות אחר מקורו. לאחר שזיהתה את העובד שלדבריה הציב אותו, היא העבירה את המידע ל־FBI. החברה מסרה כי בשלב זה אין אינדיקציה לכך שהחשוד השיג מידע הנוגע לקוד המקור או לנתוני לקוחות.

הפרשה ממחישה את אחד האתגרים הרגישים ביותר של חברות AI: ההגנה על ידע טכנולוגי שעשוי להיות בעל ערך מסחרי ואסטרטגי עצום - לא רק מפני האקרים חיצוניים, אלא גם מפני איומים מתוך הארגון עצמו.