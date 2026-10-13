גוגל קנתה אותו במיליארדים, עכשיו החברה שלו פושטת רגל

חברת הבינה המלאכותית Character.AI, שהוקמה על ידי חוקר הבינה המלאכותית נועם שזיר ושותפו דניאל דה פרייטס, הגישה בקשה להגנה מפני נושים במסגרת הליך פשיטת רגל לפי צ'פטר 11 בארה"ב.

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במקביל, החברה הודיעה כי הגיעה להסכם ראשוני למכירת חלק מנכסיה לענקית הבידור דיסני תמורת 20 מיליון דולר. כך דווח היום (ג') בין היתר ברויטרס. מדובר בהתפתחות חריגה עבור חברה שרק לפני שנתיים עמדה במרכז עסקה בשווי של כ-2.7 מיליארד דולר עם גוגל, ונחשבה לאחת ההבטחות הבולטות של תעשיית הבינה המלאכותית. כעת, החברה שהייתה מחלוצות הצ'אטבוטים המאפשרים שיחות עם דמויות וירטואליות, ניצבת בפני אפשרות של סגירת פעילותה אם לא יימצא רוכש שיסכים להמשיך להפעיל את הפלטפורמה.

על פי המסמכים שהוגשו לבית המשפט, Character.AI דיווחה על נכסים והתחייבויות בהיקף מוערך של 50 עד 100 מיליון דולר כל אחד. במסגרת ההליך מבקשת החברה למכור נכסים, ובהם רישיונות לשימוש בחלק מהקניין הרוחני שלה. דיסני תשמש כרוכשת ראשונית, שהצעתה בסך 20 מיליון דולר תקבע את מחיר הבסיס במכרז, אך מתחרים אחרים יוכלו להגיש הצעות גבוהות יותר. החברה מעריכה כי הליך המכירה יסתיים בסוף נובמבר או בתחילת דצמבר 2026. בינתיים היא מתכוונת להמשיך להפעיל את הפלטפורמה ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה בשירות למשתמשים

גוגל שילמה מיליארדים כדי לקנות בחזרה את המייסד

Character.AI הוקמה בשנת 2021 על ידי שזיר ודה פרייטס, שני חוקרי בינה מלאכותית שעזבו את גוגל. שזיר נחשב לאחד החוקרים המשפיעים ביותר בתחום, בין היתר בזכות חלקו בכתיבת המאמר המכונן "Attention Is All You Need" משנת 2017, שהציג את ארכיטקטורת הטרנספורמר שעליה מבוססים כיום מרבית מודלי השפה המתקדמים, בהם ChatGPT, ג'ימיני וקלוד. החברה שפיתחו השניים הציעה למשתמשים לנהל שיחות עם דמויות וירטואליות מבוססות בינה מלאכותית, ובהן דמויות בדיוניות, היסטוריות ודמויות שיצרו המשתמשים עצמם. הפלטפורמה זכתה לפופולריות רבה, במיוחד בקרב משתמשים צעירים, והפכה לאחת החברות המזוהות עם הגל הראשון של יישומי הבינה המלאכותית לצרכנים.

החברה גייסה לאורך שנות פעילותה כ-193 מיליון דולר ממשקיעים, בהם קרן אנדריסן הורוביץ. במרץ 2023 הוערכה החברה בשווי של כמיליארד דולר.

בקיץ 2024 ביצעה גוגל מהלך יוצא דופן להחזרת שזיר לשורותיה. במסגרת עסקה בשווי של כ-2.7 מיליארד דולר רכשה ענקית הטכנולוגיה רישיון לשימוש בטכנולוגיה של Character.AI, וגייסה את שני המייסדים וכשלושים מעובדי החברה. העסקה לא הייתה רכישה מלאה של החברה, אלא הסדר שאפשר לגוגל לקבל גישה לטכנולוגיה ולאנשי המפתח, בעוד Character.AI המשיכה לפעול כחברה עצמאית. המהלך נחשב בזמנו לאחת מעסקאות גיוס הכישרונות היקרות בתולדות עמק הסיליקון, והמחיש את התחרות החריפה בין ענקיות הטכנולוגיה על חוקרי הבינה המלאכותית הבכירים בעולם. אלא שבחודש יוני האחרון עזב שזיר גם את גוגל והצטרף ל- OpenAI , שם הוא עוסק בפיתוח ארכיטקטורות חדשות למודלי בינה מלאכותית. בכך השלים מעבר נוסף בין החברות המתחרות על הובלת התחום, בעוד החברה שהקים נותרה לפעול ללא מייסדיה המקוריים.

העתיד של הפלטפורמה עדיין לא ברור

הליך פשיטת הרגל מגיע גם לאחר ש- Character.AI התמודדה עם תביעות משפטיות שנגעו לבטיחות השימוש בפלטפורמה. בתביעות נטען כי שיחות עם צ'אטבוטים של החברה תרמו לפגיעה נפשית בקרב קטינים. החברה הגיעה להסדרים משפטיים בחלק מההליכים. לדברי מנכ"ל החברה, קולין אדמס, לאחר בחינת החלופות האפשריות הגיע הדירקטוריון למסקנה כי מכירת הנכסים בפיקוח בית המשפט היא הדרך הטובה ביותר למקסם את התמורה לבעלי העניין.

בשלב זה לא ברור אילו נכסים בדיוק תרכוש דיסני, אם הצעתה תאושר, ומה תהיה המשמעות עבור המשתמשים בפלטפורמה. החברה הבהירה כי אם הליך המכירה לא יניב רוכש שיהיה מוכן להמשיך להפעיל את השירות, פעילותה תופסק. קריסתה של Character.AI ממחישה את הפער האפשרי בין השווי המיוחס לטכנולוגיה ולחוקרים שמפתחים אותה, לבין היכולת לבנות סביבה עסק עצמאי ובר קיימא. במקרה של Character.AI, עסקת המיליארדים עם גוגל לא כללה רכישה של החברה עצמה, וכעת, כשנתיים לאחר מכן, היא נאלצת לפנות לבית המשפט כדי להסדיר את חובותיה ולמכור את נכסיה.