גוגל קנתה אותו במיליארדים, שנתיים אחרי הוא שוב עוזב

נועם שזיר, מהנדס הבינה המלאכותית היהודי-אמריקאי והישראלי לשעבר, שנחשב לאחד האדריכלים המרכזיים של מהפכת ה־AI, עוזב את גוגל ומצטרף ל־OpenAI. החברה הודיעה לעובדיה על הצטרפותו של שזיר, שאישר את המהלך גם בפוסט שפרסם ברשת X. מדובר באחד ממעברי הכוחות הבולטים ביותר בתעשיית הבינה המלאכותית בשנים האחרונות, בתקופה שבה ענקיות הטכנולוגיה משקיעות סכומי עתק במאבק על החוקרים והמהנדסים הבכירים ביותר בתחום.

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שזיר אינו עוד חוקר בכיר מן השורה. הוא היה אחד משבעת מחברי המאמר "Attention Is All You Need" שפורסם בגוגל בשנת 2017 ונחשב לאחד המסמכים החשובים בתולדות תעשיית הבינה המלאכותית. המאמר הציג את ארכיטקטורת הטרנספורמר, הטכנולוגיה שעליה מבוססים כיום מרבית מודלי השפה המתקדמים בעולם, בהם ChatGPT של OpenAI, ג'ימיני של גוגל וקלוד של אנתרופיק. מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, אף הגדיר בעבר את המאמר ככזה ש"שינה את העולם".

המעבר ל־OpenAI בולט במיוחד על רקע מערכת היחסים המורכבת בין שזיר לגוגל. לאחר כעשרים שנות עבודה בחברה, הוא עזב אותה בשנת 2021 בעקבות חילוקי דעות סביב קצב הפיתוח והשקת מוצרי בינה מלאכותית לציבור. יחד עם שותפו דניאל דה פרייטס הוא הקים את Character.AI, סטארט־אפ שפיתח פלטפורמה המאפשרת למשתמשים לנהל שיחות עם דמויות וירטואליות מבוססות בינה מלאכותית. החברה הפכה במהירות לאחת מחברות ה־AI המדוברות בעולם ומשכה מיליוני משתמשים.

בקיץ 2024 הצליחה גוגל לבצע מהלך יוצא דופן ולהחזיר את שזיר לשורותיה. במסגרת עסקה בשווי כ־2.7 מיליארד דולר רכשה גוגל רישיון לשימוש בטכנולוגיה של Character.AI וגייסה את שזיר וכשלושים מעובדי החברה לצוותי הבינה המלאכותית שלה. העסקה הוגדרה בזמנו כאחת מעסקאות גיוס הטאלנטים היקרות בתולדות עמק הסיליקון ונועדה לחזק את מעמדה של גוגל במרוץ מול OpenAI ואנתרופיק. אלא שמאחורי הסכום האדיר הסתתר מבנה עסקה חריג. בניגוד לרכישה רגילה של חברה, גוגל לא רכשה את Character.AI עצמה אלא שילמה עבור רישיון שימוש בטכנולוגיה וגייסה את המייסדים והעובדים הבכירים. לפי בדיקת גלובס שפורסמה בשנה שעברה, מרבית הכסף הגיע למשקיעים שהחזיקו במניות החברה, בעוד ששזיר עצמו נותר עם עשרות מיליוני דולרים בלבד לאחר דילולים, מנגנוני העדפה למשקיעים ותשלומים שונים שנקבעו במסגרת העסקה.

חיזוק משמעותי במרוץ לדור הבא של מודלים מתקדמים

כעת שזיר מחליף שוב צד. לפי OpenAI, הוא יתמקד בפיתוח ארכיטקטורות חדשות למודלי בינה מלאכותית ובניסיון לשפר את מודל הטרנספורמר שעליו נשען כיום רוב התחום. מדובר באחד מתחומי המחקר החשובים ביותר בתעשייה, שכן חוקרים רבים מעריכים כי הדור הבא של מערכות הבינה המלאכותית ידרוש פריצות דרך מעבר למבנים הקיימים.

המהלך מהווה גם ניצחון משמעותי עבור OpenAI במאבק על גיוס הכישרונות הבכירים בתחום. החברה מתמודדת כיום מול גוגל ואנתרופיק במרוץ לפיתוח הדור הבא של המודלים המתקדמים, בזמן שכל אחת מהן מנסה להשיג יתרון טכנולוגי לקראת מהלכים עסקיים משמעותיים בשנים הקרובות.

לצד הישגיו המקצועיים, שמו של שזיר נקשר בשנים האחרונות גם למספר מחלוקות. חברת Character.AI הגיעה להסדרים משפטיים בעקבות תביעות שבהן נטען כי צ'אטבוטים שפיתחה גרמו למשברים נפשיים בקרב בני נוער. בנוסף, הוא עורר ביקורת פנימית בגוגל בעקבות התבטאויות שפרסם בנושאים פוליטיים וחברתיים.

למרות זאת, בתעשיית הבינה המלאכותית הוא עדיין נחשב לאחד החוקרים המשפיעים ביותר בדור הנוכחי. עבור OpenAI, גיוסו של אחד ממחברי הטכנולוגיה שעליה מבוססת מהפכת ה־AI הוא חיזוק משמעותי לקראת השלב הבא במרוץ. עבור גוגל, מדובר בתזכורת לכך שגם השקעה של מיליארדי דולרים אינה מבטיחה שהמוחות המבוקשים ביותר בתעשייה יישארו בחברה לאורך זמן.