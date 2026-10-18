המחשב העסקי החדש שאסוס רוצה שתקחו לכל מקום

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? איזה מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה, ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, מוזמנים לפנות למייל nevo-t@globes.co.il

אחת הקטגוריות הוותיקות בשוק המחשוב שייכת למחשבים העסקיים. על הנייר הם אולי מזכירים מחשבים צרכניים רגילים, אך הם נבנו מראש עבור סביבות עבודה שונות - במשרד ומחוצה לו, עם תקני אבטחה ועם פיצ'רים שיתאימו לעסקים.

לכל דגם יש את הייחוד שלו, ובמקרה של ה-ASUS ExpertBook A7, היצרנית בחרה לשים דגש על ממדים קומפקטיים ומשקל קל במיוחד, המיועדים למשתמשים שנמצאים כל הזמן בתנועה. האם הנייד החדש עומד ברף הציפיות, והאם הוא מצדיק את תג המחיר?

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החידוש העיקרי: העיצוב והניידות

כבר עם פתיחת הקופסה, ה-ExpertBook משדר קו עיצובי נקי ויוקרתי. הבחירה בשלדת אלומיניום בעיבוד CNC מעניקה למחשב מבנה קשיח, לצד תחושת פרימיום יוקרתית.

חריטת שם המותג על גבי השלדה ורמת הגימור הכללית מעידות על תשומת לב לפרטים הקטנים, גם אם הקצוות של שלדת המחשב מרגישים מחודדים מדי, ועלולים להציק בהקלדה ממושכת. קשה לטעון שיש כאן בשורה עיצובית פורצת דרך, אך המראה הסולידי והאלגנטי בהחלט משרת את ייעודו.

נקודת התורפה המסורתית של מחשבים עסקיים עמידים היא הנטייה שלהם להגיע במארזים עבים וכבדים. כאן אסוס כיוונה ישירות לעבודה היברידית ולניידות גבוהה - בדיוק מה שזקוקים לו מנהלים ואנשי מקצוע שמבלים את זמנם בטיסות, בפגישות מחוץ למשרד ובמעברים תכופים.

עם פרופיל דק של כסנטימטר ומשקל התחלתי של 1.2 ק"ג (בהתאם לתצורת החומרה שנבחרה), מדובר בבחירה טובה. השילוב בין גוף מתכתי קשיח לממדים כה קומפקטיים מספק ערך מוסף לצרכנים השונים.

יתרון נוסף הוא מעטפת האבטחה: למחשב יש חיישן טביעת אצבע מובנה והגנה שכוללת שבב אבטחה, והוא עומד בתקני עמידות NIST SP 800-193.

היתרון הבולט: המסך

המחשב החדש של אסוס מצויד בפאנל OLED ברזולוציית 3K ובגודל 14 אינץ', קצב ריענון דינמי של עד 120 הרץ ובהירות שיא של 500 ניטים. אף שלא מדובר במסך הטוב ביותר בקטגוריה, עבור לפטופ שמיועד בראש ובראשונה לעבודה בדרכים - הפאנל עושה עבודה טובה מאוד.

יתרונות ה-OLED באים לידי ביטוי בצבעים עמוקים, בניגודיות חדה ובשוליים דקים המעניקים יחס מסך-גוף של 90%. בנוסף, הציפוי נגד השתקפויות (Anti-Glare) מוכיח את עצמו תחת תאורת משרד או מול חלונות, ומעמעם החזרי אור ישירים במקום לייצר אפקט מראה מעייף.

בעוד לפטופים דקים רבים סובלים מרעידות של המסך בכל פתיחה או הקלדה נמרצת, כאן מדובר במבנה קשיח במיוחד, שמתייצב מיידית ללא תנודות מיותרות. בנוסף, כיאה למחשב עסקי ישנה מצלמה המובנית במסך. אל תצפו כאן לחוויית הווידאו העשירה שמציעים מחשבים מתקדמים עם מצלמות טובות יותר - החיישן בסיסי יחסית, ומספק איכות תמונה סטנדרטית למדי. בתאורה סבירה, הוא יספק מענה הולם לפגישות זום ושיחות עבודה שגרתיות.

ביצועים: טובים, אך עם רעשים

תחת מכסה המנוע של הדגם שבדקנו נמצא מעבד Intel Core Ultra 7, לצד זיכרון הרצה של 16GB ושטח אחסון של 512GB (המחשב זמין גם בתצורות בסיסיות וזולות יותר). השורה התחתונה בסעיף הביצועים ברורה: זהו מחשב עסקי אמין, אך לא תחנת כוח ליוצרי תוכן.

כל עוד המשימות נעות סביב גלישה מרובת לשוניות, עבודה על קובצי אופיס מורכבים ועריכות גרפיות קלות מזדמנות - המחשב מספק פעולה חלקה ללא גמגומים. מנגד, מי שזקוק לעריכת וידאו ברזולוציית 4K או למשימות חישוביות מאומצות, ייאלץ לפנות למכונות ייעודיות וחזקות יותר.

פיזור החום מנוהל באמצעות מערך קירור של שני מאווררים. ברוב שעות היום המחשב שומר על שקט, אך לעיתים קרובות מדי המאווררים נכנסים לפעולה רועשת ופתאומית, ללא הצדקה נראית לעין בעומס העבודה. גזרת השמע, לעומת זאת, רושמת נקודת זכות: הרמקולים מוקמו בצדי השלדה ומפיקים צליל פתוח, ברור ונקי.

חוויית ההקלדה נוחה ואינטואיטיבית, עם פריסת מקלדת טובה ופידבק טוב מהמקשים. יתרון בולט נוסף הוא משטח המגע של העכבר, בעיקר בשל העובדה שהוא גדול וכולל מנגנון רטט הפטי שמספק תגובה מדויקת ונעימה ללחיצה.

בנוסף, ברוח ה-AI, אסוס הטמיעה במכשיר את התוכנה MyExpert, המרכזת כלי בינה מלאכותית שנועדו לייעל את שגרת העבודה. המערכת כוללת מנוע חיפוש אחוד לאיתור קבצים מקומיים ובסביבת ענן, ומציעה כלים לעיבוד מסמכים ותמונות באמצעות שאלות ותשובות, תרגום וסיכומים אוטומטיים. יש גם פונקציית AI לשיחות וידאו שמפיקה תמלול וסיכומי פגישות.

בפועל, מדובר בניסיון של היצרנית לארוז את יכולות ה־AI השימושיות תחת קורת גג אחת, במקום שהמשתמש ייאלץ לנדוד בין פלטפורמות חיצוניות שונות. זה נחמד, אבל רק הזמן יוכיח האם קיים ערך מוסף.

סוללה: טעינה מהירה

על הנייר, אסוס סיפקה סוללת 65Wh שאמורה לספק עד 26 שעות עבודה רציפה, לצד טעינה מהירה המגיעה ל-50% תוך כחצי שעה. במבחן שלנו, התוצאות היו נמוכות מזה, ולא ניתן להעביר יממה מלאה מנותקים מהשקע. הסוללה עמדה בכבוד ביום עבודה אינטנסיבי, שכלל גלישה מרובת לשוניות, עבודה על מסמכים ושיחות וידאו - כך שלרוב המשתמשים לא יידרש מטען צמוד עד החזרה הביתה או למשרד בסוף היום.

המחיר: לא זול

המחשב מושק בישראל בשלוש תצורות חומרה, בטווח מחירים שנע בין 4,399 שקל לדגם הבסיס ועד ל-6,899 שקל לגרסה היקרה ביותר, שאותה קיבלנו. מדובר במחשב המצויד במעבד Intel 7-350, זיכרון של 16GB ונפח אחסון של 512GB.

שימו לב הסוללה עומדת בכבוד ביום עבודה אינטנסיבי, שכולל גלישה מרובת לשוניות, עבודה על מסמכים ושיחות וידאו, כך שתוכלו לצאת מהבית ללא מטען.

שפע אפשרויות שוק המחשבים העסקיים רווי במתחרים ומתפתח בקצב מהיר, כשכל יצרנית מנסה לפצח את האיזון המדויק - מעמידות פיזית ועד אבטחת מידע. לצד האסוס החדש בולטים שני מתחרים: ה-ThinkPad X1 Carbon של לנובו, שמציע גוף סיבי פחמן במשקל של כ-1.13 ק"ג, מעבדי Intel Core Ultra ומחיר שמתחיל מ-6,900 שקל. מנגד מתחרה ה-Dell Pro 5 14, שמגיע עם מעבד Intel Core Ultra 5, זיכרון של 16GB, מסך 14 אינץ' FHD, ותג מחיר של 6,949 שקל. אמנם קטגוריית המחשבים העסקיים מתאפיינת במחיר יקר מהמחשבים האישיים (בשל איכות החומרים ופיצ'רים של אבטחה), אך אין ספק שתוכלו לבחור בהם גם לשימוש אישי, אם המפרט מתאים לכם.



שוק המחשבים העסקיים רווי במתחרים ומתפתח בקצב מהיר, כשכל יצרנית מנסה לפצח את האיזון המדויק - מעמידות פיזית ועד אבטחת מידע. לצד האסוס החדש בולטים שני מתחרים: ה-ThinkPad X1 Carbon של לנובו, שמציע גוף סיבי פחמן במשקל של כ-1.13 ק"ג, מעבדי Intel Core Ultra ומחיר שמתחיל מ-6,900 שקל. מנגד מתחרה ה-Dell Pro 5 14, שמגיע עם מעבד Intel Core Ultra 5, זיכרון של 16GB, מסך 14 אינץ' FHD, ותג מחיר של 6,949 שקל.

אמנם קטגוריית המחשבים העסקיים מתאפיינת במחיר יקר מהמחשבים האישיים (בשל איכות החומרים ופיצ'רים של אבטחה), אך אין ספק שתוכלו לבחור בהם גם לשימוש אישי, אם המפרט מתאים לכם.

** חברת Asus סיפקה לגלובס את המחשב לסקירה



בדיקה טכנולוגית

איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? איזה מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה, ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, מוזמנים לפנות למייל nevo-t@globes.co.il

מ־4,400

שקל

הרציונל

ASUS ExpertBook A7 מציע עיצוב נקי ויוקרתי, ומיועד למשתמשים שנמצאים כל הזמן בתנועה, אך לא רודפים אחרי "הכי טוב" בשוק