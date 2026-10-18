המחיר על ביזיון בית משפט: קנס של 4,000 שקל. ליום

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הערעור נדחה: אישה המתגוררת עשרות שנים סמוך לחוף הים בתל אביב תפונה הפסיקה בקצרה: בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פינוי אישה מקרקע יקרה ליד חוף מציצים. נקבע שאין לה זכויות בקרקע וכי היא אינה זכאית לדיור חלופי בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה השבוע ערעור שהגישה אישה המתגוררת עשרות שנים במבנה בחוף מציצים נגד פסק הדין שהורה לפנותה. מדובר בשטח בבעלות המדינה ועיריית ת"א היא בעלת הזכות להחזיק בו, לאחר שהודיעה על הפקעתו לצרכים ציבוריים האישה טענה כי מצבה הרפואי אינו שפיר והיא רכשה את הקרקע בשנות השישים עם בעלה. בית משפט השלום פסק כי האישה ומשפחה נוספת שמתגוררת במקום לא הוכיחו זכות חוקית להחזיק בקרקע. השופטים עידית ברקוביץ, יונה אטדגי וטל לוי־מיכאלי דחו את הערעור. הטענה להחזקת השטח ברישיון מאחר שהעירייה לא פעלה נגד מי שעושים שימוש בקרקע - נדחתה. נקבע כי רק בנסיבות חריגות ביותר תתקבל טענה על החזקת שטח ברישיון נוכח האינטרס הציבורי בשימוש בקרקע ציבורית. "אין לייחס לרשות ציבורית הסכמה משתמעת למתן הרשאה רק מעצם העובדה שלא פעלה נגד מחזיק שלא כדין, וכי רשות כזו היא אישית ואינה ניתנת להעברה או להורשה". עוד נקבע כי התנגדות העירייה ורשות מקרקעי ישראל, כפי שבאה לידי ביטוי במכתבי התראה ובתביעת הפינוי, מבטלת כל רשות נטענת. השופטים הדגישו שלא הוצגה כל ראיה שיכולה ללמד על הסכמת העירייה או רמ"י להחזקה בקרקע על ידי האישה, ולכן נקבע שאין לה זכויות ואין לה הגנה מפני תביעות פינוי. באשר לזכותה לפיצוי, עומדות ותלויות תביעות לפיצויים שהגישה האישה. נקבע כי בהינתן קיומה של תביעה עצמאית לפיצויים - אין מקום לקיים דיון בשאלות הזכאות לפיצויים ואין מקום להתנות את הפינוי בפיצוי. הדרישה של האישה לספק לה דיור חלופי נדחתה. חוק התכנון והבניה קובע כי בהליכי הפקעה לא יפונה בית מגורים אלא לאחר שהועמד שיכון חלופי סביר, אך מתנה זאת בכך שלדייר בבית "זכות שבדין או זכות שביושר". בית המשפט קבע כי למערערת אין זכות כזו בקרקע עליה היא מתגוררת ולכן גם אינה זכאית לדיור חלופי. מועד הפינוי נקבע ליום 31.12.2026. הייתה החלטת פינוי גם לגבי המשפחה הנוספת בשטח, ולאחרונה נפסק לטובתה פיצוי של 2.25 מיליון שקל. לאישה, על פי עורך דינה משה קמר, הוצע בעבר פיצוי של 3 מיליון שקל. משמעות הפסיקה: גם אם אדם מתגורר על קרקע והרשות בעלת הקרקע לא פועלת נגדו - לא ניתן לייחס לה הסכמה משתמעת להרשאה לשימוש בקרקע מספר תיק: 16593-01-26 קראו עוד

האישה טענה לזכויות בדירת הבעל, ביהמ"ש שם את טענותיה לאלימות כלפיה בצד הפסיקה בקצרה: בית המשפט דחה תביעת אישה לקבל זכויות בדירה שנרכשה על ידי הבעל זמן קצר לפני שנישאו והמשכנתא שולמה מחשבונם המשותף ביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים דחה החודש תביעת אישה לקבל מחצית מדירת בעלה שנרכשה סמוך לפני הנישואים. בני הזוג נישאו בשנת 2016 ובמהלך הנישואים נולד בנם היחיד. בשנת 2023 עזבה את הבית עם הבן למקלט לנשים נפגעות אלימות. מספר חודשים לפני החתונה רכש הגבר, שיוצג על ידי עו"ד ארתור שני מייסד משרד ארתור שני ושות', דירה ב־1.15 מיליון שקל מהון עצמי, הלוואה מהוריו ומשכנתא שנרשמה על שמו. החזר המשכנתא נעשה מהחשבון המשותף עם האישה. לחשבון זה הפקיד הגבר את המשכורת בעוד האישה המשיכה לנהל חשבון פרטי אליו הפקידה את מרבית הכנסותיה ודמי שכירות שהתקבלו מדירה שבבעלותה. ערב הנישואים בוצע בדירה שיפוץ ב־40 אלף שקל ומיד לאחר החתונה עברו בני הזוג להתגורר בדירה למשך כשנה וחצי־שנתיים. בהמשך עברו לדירות שכורות. השופט משה בראון מבית המשפט לענייני משפחה בירושלים קבע שדירת הגבר היא נכס חיצוני לנכסי בני הזוג אותם יש לחלק, בהתאם לחוק יחסי ממון שמחריג נכסים שהיו לבני הזוג לפני החתונה. ניתן לקבוע שנכס חיצוני הוא משותף, אך לא מספיק לטעון רק לקשר הנישואים כמצדיק שיתוף אלא יש להוכיח "דבר מה נוסף". האישה הציגה ראיות שההלוואה לשיפוץ הדירה שנלקחה מאמו של הגבר הוחזרה מחשבונם המשותף, המשכנתא שולמה מהחשבון המשותף, ובמשך חצי שנה הגבר לא עבד. אביה של האישה הוביל את הליך התמ"א בבניין והאישה היתה מעורבת בניהול השוטף של שכר הדירה לאחר שבני הזוג עברו ממנה. השופט קבע כי האישה לא הוכיחה "כוונת שיתוף" מצד הגבר ולא הוכח "דבר מה נוסף" שמכוחו יש לתת לה זכויות בדירה. הנימוקים לכך: החיים המשותפים לא היו ארוכים, הדירה נרכשה לפני הנישואים מההון של הגבר וכספי אימו, הם גרו תקופה קצרה בדירה והשיפוץ לא היה השקעה משמעותית. דרישת האישה לחלוקה לא שוויונית של הזכויות הפנסיוניות והסוציאליות נדחתה. "אין די בעצם קיומו של פער כלכלי או בתחושת אי־שוויון כללית". נקבע כי אלימות כשלעצמה אינה מהווה סיבה לחלוקה לא שוויונית והיא לא הוכיחה קשר בין האלימות למצבה הכלכלי. משמעות הפסיקה: כדי לקבל זכויות בנכס שאחד הצדדים קנה לפני הנישואים יש להוכיח נסיבות מהותיות המלמדות על רצון לשתף בנכס, מעבר לחיים המשותפים מספר תיק: 47839-07-23 קראו עוד