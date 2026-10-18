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יצחק קרויזר

חבר הכנסת יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) ייחקר היום בלהב 433 בחשד לתקיפת שוטר

ח״כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) יתייצב לחקירה בלהב 433 בחשד לתקיפת שוטרים במהלך עימות במצפה יריחו, שבו נפצעו שני שוטרים • קרויזר מכחיש את החשדות וטוען כי דווקא הותקף בידי השוטרים, וכי יגיש נגדם תלונה למח״ש • לדבריו, לא יעשה שימוש בחסינותו

ניצן שפיר 09:21
ח''כ יצחק קרויזר / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת
ח''כ יצחק קרויזר / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת

חבר הכנסת יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) יגיע היום (א') ללהב 433 לחקירה בחשד לתקיפת שוטר. לפי החשד, קרויזר תקף שוטרים בהנחלות מצפה יריחו לפני כשבועיים בעת התקהלות. האירוע, שהתרחש בתום אזכרה לחללי צה"ל, החל על פי החשד כעימות בין שוטרים לאזרחים במקום. באותו ארוע נפצעו שני שוטרים ופונו לבית חולים. קרויזר מכחיש את המעשים.

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לדברי קרויזר לאחר חקירתו במשטרה, הוא יגיש תלונה נגד השוטרים במשרדי מח"ש. חבר הכנסת טוען כי הוא הותקף על ידי שוטרים. לטענתו, "הותקף בכוח בלתי סביר על ידי שוטרים, הוכה, הוטח ארצה ורוסס בגז פלפל, לאחר שניגש להרגיע עימות בין שוטרים למשפחות שכולות בתום אזכרה לחללי צה"ל". לטענתו סירבו לקבל את תלונתו במח"ש בשבוע שעבר. קרויזר הודיע כי לא יעשה שימוש בחסינותו.

״אתייצב לחקירה בראש מורם, אשתף פעולה ולא אנוח עד שהאמת כולה תצא לאור. אין לי מה להסתיר". לטענתו מדובר במהלך פוליטי של היועצת המשפטית לממשלה וראש אגף החקירות במשטרה בעז בלט: "ניסיון פוליטי פסול להפוך את הקורבן לחשוד".

* חזקת חפות: חבר הכנסת יצחק קרויזר לא הורשע בביצוע העבירות המיוחסות לו, ועומדת לו חזקת החפות.