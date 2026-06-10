על מי החוק מחייב להטיל עונש מוות?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: לפי החוק, מחבל שביצע רצח צריך להיות מוצא להורג מה נכון: ● החוק קובע עונש של מאסר עולם על מי ש"גורם בכוונה למותו של אדם מתוך מטרה לשלול את קיומה של מדינת ישראל" מה לא נכון: ● לא מדובר בעונש חובה, וביהמ"ש יכול לגזור על אדם כזה גם מאסר עולם הציון: לא מדויק

השבוע התרחש פיגוע רצחני בדרום השרון, בו נפל רס"ר (מיל') חיים קלומיטי ונפצעו חמישה נוספים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מיהר להגיב, וזמן קצר לאחר שנודע על הפיגוע הוא כתב ברשתות החברתיות: "אם המחבל ייתפס חי, הוא יוצא להורג - זה החוק ואנו נדרוש את יישומו. בדיוק בשביל זה עוצמה יהודית חוקקה את חוק 'עונש מוות למחבלים'". השר הוסיף: "דם יהודי אינו הפקר. מי שרוצח יהודי - יראה את חבל התלייה". האם זה אכן החוק?

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החוק שבן גביר מפנה אליו הוא חוק עונש מוות למחבלים שיזמו חברי הכנסת לימור סון הר־מלך (עוצמה יהודית) וניסים ואטורי (הליכוד). החוק התקבל בקריאה שלישית בכנסת ב־30 במרץ השנה.

לפני שאנחנו צוללים לנבכי החוק, נזכיר שהפרשנות של בן גביר לא תעמוד למבחן המציאות, שכן המחבל חוסל על ידי כוחות הביטחון בתום מרדף. לענייננו, חשוב להזכיר שהמחבל הוא עומר יאסין - אזרח ישראלי תושב טייבה.

למה זה חשוב? החוק שבן גביר הזכיר, חוק עונש מוות למחבלים, מבחין בין שתי קטגוריות. הקטגוריה הראשונה היא תושב יהודה ושומרון - שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל - "הגורם בכוונה למותו של אדם והמעשה הוא מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור". במקרה כזה, יוטל על המחבל עונש מוות כעונש חובה (אלא אם ביהמ"ש מוצא שמתקיימות "נסיבות מיוחדות שבשלן ראוי להטיל על המחבל עונש מאסר עולם").

אבל, כאמור, המחבל מהפיגוע שעליו דיבר בן גביר הוא אזרח ישראלי - ולכן הוא לא נכנס תחת הקטגוריה הראשונה. אם כן, נעבור לקטגוריה השנייה. כאן החוק מפנה לחוק העונשין, ואין ויכוח שהוא חל על אזרחי ישראל.

בסעיף זה, החוק מדבר על מי ש"גורם בכוונה למותו של אדם מתוך מטרה לשלול את קיומה של מדינת ישראל". מבקרי החוק, כמו מומחי המכון הישראלי לדמוקרטיה, טוענים ש"מדובר במטרה עמומה מאד" וש"כלל לא ברור כיצד יוכיחו אותה, ואילו חזקות וכלים משפטיים וחקירתיים יופעלו כדי להסיק אותה ממעשיו של העושה". אבל תחת הקטגוריה הזאת לא מוטלת החובה לגזור עונש מוות. החוק קובע כי מי שנכנס תחת ההגדרה הזאת, "דינו - מיתה או מאסר עולם, ואחד מעונשים אלה בלבד".

אם לסכם: לפי חוק עונש מוות למחבלים, עונש מוות בתור עונש חובה מוטל על תושב יהודה ושומרון שאינו אזרח ישראלי. במקרה של אזרח ישראלי ש"גורם בכוונה למותו של אדם מתוך מטרה לשלול את קיומה של מדינת ישראל" - החוק מאפשר לביהמ"ש לבחור בין הטלת עונש מאסר עולם לבין הטלת עונש מוות.

מטעם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לא נמסרה תגובה.

השורה התחתונה: דברי בן גביר לא מדויקים. כשמדובר במחבל שהוא אזרח ישראלי, אין חובה להטיל עונש מוות. החובה הזו מוטלת רק כשמדובר על מחבל תושב יהודה ושומרון שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל.