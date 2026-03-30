חוק עונש מוות למחבלים אושר היום (ב') במליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית. החוק אושר כמעט שבוע לאחר שהוא אושר בוועדה לביטחון לאומי. למרות שצפוי רוב בהצבעה גם בלעדיו, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון להצביע בעד החוק. ישראל ביתנו מהאופוזיציה הצביעה בעד הצעת החוק, יהדות התורה מהקואליציה התנגדה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מיוזמי החוק, בירך: "אנחנו עושים היסטוריה".

● למה האיראנים יורים כל כך הרבה לדרום?

● המתיחות עם סמוטריץ' והתפקיד הבא: מדוע פרש מנכ"ל האוצר

ראש האופוזציה יאיר לפיד הודיע כי הוא מתנגד להצעת החוק, והסביר כי "מה שמונח פה על שולחן הכנסת, הוא לא חוק. זה תרגיל מעוות ביחסי ציבור, שמשתמש בציניות בכאב המוצדק ובזעם המוצדק של אזרחי ישראל בשביל לעשות סיבוב פוליטי".

לפיד ציין כי החוק המוצע לא כולל את מחבלי הנוח'בה מ-7 באוקטובר, והבהיר כי "החוק הזה לא יוביל לאף הוצאה להורג. לא בעזה, לא ביהודה ושומרון, לא של מחבלים ולא של אף אחד אחר. הוא כתוב בכוונה תחילה בלי מסננים ובלי איזונים, למטרה אחת בלבד: כדי לוודא שיפסלו אותו". הוא הוסיף כי "אני מתנגד לחוק הספציפי הזה, מפני שהחוק הזה הוא כניעה לחמאס. החוק הזה הוא חלומו של החמאס. החוק הזה הוא מה שרצה החמאס כשהוא פלש לישראל ב-7 באוקטובר".

החוק קובע כי מחבל שגרם בכוונה למותו של אדם במסגרת מעשה טרור - דינו מוות. לפי הצעת החוק, מדובר בעונש חובה, ללא דרישת הכרעה פה-אחד של הרכב השופטים. בנוסף, החוק קובע כי עונש המוות יבוצע בתלייה על ידי שירות בתי הסוהר, וכי ביצוע גזר הדין ייעשה בהתאם להוראות החוק ובפרק זמן מוגדר של עד 90 יום. כמו כן נקבע בהצעת החוק כי אין אפשרות לחנינה. אם החוק יאושר, הוא יעבור לדיון בבג"ץ.

מוקדם יותר, נודע כי גורמים אירופים בכירים מנהלים שיחות קדחתניות עם עמיתיהם בישראל בדרגים הבכירים ביותר במטרה לעצור את החקיקה. "ישראל דוהרת לתהום מוסרי ולא נוכל לעמוד מנגד", אומרים הגורמים. "אין אפילו אפשרות חנינה בחוק שיוצר שתי מערכות משפט שונות - ליהודים ולערבים", הם מאשימים.

בראש הסנקציות שבאירופה שוקלים: ביטול הסכם האסוציאציה או השעיית חלקים ממנו, כדוגמת הסכמי סחר, שיתוף פעולה טכנולוגי-כלכלי-מדעי והשעיית הדיאלוג המדיני. חה"כ מירב בן ארי, ראש המשלחת למועצת אירופה קיבלה את ההודעה על מועצת אירופה.

על פי ההצעה, עונש המוות יהיה חובה במקרים מסוימים, ולפי ד"ר עמיר פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, תהיה בעיה חוקתית. "אין דבר כזה בשום מקום בעולם הדמוקרטי שעונש מוות הוא חובה, ותמיד חייב להיות שיקול דעת לבית המשפט או לתביעה בבקשת העונש", אמר ד"ר פוקס בשיחה עם N12. "זה מסוג הדברים שבתי משפט נוטים לפסול, שכן, אין עונש כזה במדינות דמוקרטיות שיש בהן עונש מוות (כמו בארה"ב), ואפילו לא קיים בישראל בעונש מוות לנאצים (שם זה עונש מקסימלי, אך לא חובה)".

בנוסף מציין ד"ר פוקס כי הצעת החוק מכוונת, לפי המסמך שפרסם חה"כ פוגל, רק כלפי טרוריסטים נגד יהודים. לדבריו של פוקס, הסעיף לא יוכל לעמוד בביקורת משפטית בשל עניין ההפליה, ובמיוחד בהקשר של עבירה פלילית עם עונש מוות.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12