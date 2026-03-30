למה יש כל כך הרבה אזעקות בדרום הארץ?

בעוד תושבי המרכז חווים בשבועות האחרונים הפוגה יחסית בשגרת האזעקות, נדמה כי הנגב הפך ליעד המרכזי של מערך הטילים האיראני. כדי להבין את פשר התופעה, שוחחנו עם פרופ' קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון משגב וב־INSS. לשאלה האם הירי מתמקד בדרום בשל הימצאותן של תשתיות רגישות ואסטרטגיות באזור, עונה פרופ' מיכאל בחיוב. "הם מזהים בדרום שורה של יעדים אסטרטגיים שבעיניהם הם 'ראויים לפגיעה'. זה מתחיל בבאר שבע, שם נמצאים פיקוד הדרום ותעשיות טכנולוגיות מתקדמות, בדגש על קריית ההייטק, וממשיך לאזור דימונה על כל המשמעויות של הדבר, וכן לירוחם, שם מרוכזות תשתיות של תעשיות כימיות".

מעבר לנזק הפיזי, פרופ' מיכאל מזהה כאן ניסיון איראני ליצור "כללי משחק" חדשים: "הם מנסים לייצר משוואה ברורה - 'אתם פגעתם בתעשיות שלנו, אנחנו נפגע בתעשיות שלכם'. זהו ריכוז מאמץ". פרופ' איתן שמיר, ראש מרכז בגין־סאדאת למחקרים אסטרטגיים והיסטוריון צבאי, מסכים עם טענה זו, ומוסיף כי "איראן יורה יותר לכיוון הדרום כיוון שיש שם ריכוז משמעותי של נכסים אסטרטגיים ישראלים".

מנגד, האם ייתכן שמדובר בטקטיקה של "הרדמה"? פרופ' מיכאל מצנן את התאוריה הזו: "אני לא חושב שמדובר בניסיון הרדמה. צריך לזכור שעדיין מתבצעים שיגורים למרכז, גם אם בהיקפים נמוכים יותר. אנחנו צריכים להישאר ערוכים ולא לאפשר להם להפתיע אותנו באף גזרה - לא במרכז, לא בדרום ולא בצפון. אני לפחות לא מזהה כאן היגיון כזה".

לדבריו, הבחירה בדרום אינה מעידה על שינוי אסטרטגי עמוק או על ויתור על המרכז. "זה לא שאין להם רצון לירות לאזור המרכז, ואני לא מזהה כאן שינוי משמעותי במובן הזה," הוא מבהיר. את התמונה המלאה משלים האיום מצפון, שנותר רלוונטי למרות השחיקה ביכולותיו: "צריך לזכור שגם חיזבאללה יכול להגיע למרכז ואפילו רחוק מכך, אם כי המלאי שנותר להם מצומצם משמעותית ממה שהיה בתחילת המערכה".

"טראמפ רוצה הישג משמעותי"

במבט רחב יותר על עתיד המערכה, פרופ' מיכאל מעריך כי אנחנו "מתקרבים לשינוי פאזה", הוא אומר, ומשרטט מציאות שבה המילים "סוף המלחמה" עדיין רחוקות מהשטח. "אני מתקשה להאמין שניתן יהיה להגיע להסכם, ומתקשה עוד יותר להאמין שהנשיא טראמפ יבחר לסגור את האירוע באופן חד־צדדי תוך הכרזת ניצחון". לשיטתו, נסיגה אמריקאית ללא הישג ממשי עלולה לפגוע קשות במעמדו של טראמפ ובנחישות הנתפסת של ארה"ב בעולם.