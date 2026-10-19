הלחץ על מחירי הדירות ועלויות המימון הגבוהות צפויים להקשות על יזמים קטנים ולהגביר את הצורך בהכנסת שותפים ובמיזוגים. כך מעריך אבי שקורי, אנליסט בכיר בפסגות סיגמא שוקי הון מקבוצת בית ההשקעות פסגות. לדבריו, חברות בעלות מזומנים יוכלו לנצל את התקופה לרכישות במחירים נמוכים.

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"אין ספק שיזמים קטנים יתקשו לשרוד את התקופה הארוכה הזו של ריביות גבוהות ולחץ על מחירי המכירה", אומר שקורי. לדבריו, חברות שנכנסו לתקופה הזאת עם הון עצמי נמוך ביחס למאזן יזדקקו לחיזוק ההון, באמצעות הכנסת שותף לפרויקט מסוים או לחברה עצמה: "אין ספק שמיזוגים נמצאים על הפרק בתקופה זו יותר מתמיד וחברות עם מזומן ינצלו את התקופה הזו לקנות בזול".

שקורי מדגיש כי הלחץ נוגע לשחקנים מסוגים שונים: הן ליזמים המתמחים בדירות יוקרה והן לחברות הבונות בפריפריה. עם זאת, הוא מצביע על המלאי במרכז כאחד הגורמים שימשיכו להכביד על השוק. לדבריו, יותר מ־55% ממלאי הדירות שלא נמכרו מרוכז במחוזות המרכז ותל אביב. "היצע גדול גורם ללחץ והוא יימשך עד שהמכירות יתגברו", הוא מסביר.

"חשש להתחייב למשכנתא"

בסקירה שערך שקורי על בסיס נתוני האוצר והלמ"ס לחודש אוגוסט, המלאי הארצי של דירות חדשות שנותרו למכירה עמד על כ־85,680 דירות. הוא מעריך כי המלאי ימשיך ללחוץ על תנאי המכירה במרכז במשך שנה ויותר וכי החולשה אצל משפרי הדיור תכביד על הביקוש לדירות גדולות במרכז במשך שישה עד 12 חודשים. מנגד, הוא מצביע על תמיכה בביקוש מצד רוכשי דירה ראשונה ותוכניות הסבסוד, בעיקר בפריפריה ובפרויקטים מסובסדים.

באשר למחירים, שקורי מציין כי ירידות כבר ניכרות בנתוני הלמ"ס וכי הטבות מימון ופריסות תשלומים מפחיתות עוד את העלות הכלכלית לרוכשים. הוא מזכיר בהקשר זה את התבטאותו של אורי לוין, מנכ"ל תדהר, על ירידה של כ־20% במחירים. לוין אמר בחודש יולי כי מדובר בירידה בארבע השנים האחרונות בהתחשב במבצעי המימון ובהטבות.

להערכתו, התאוששות מוקדמת יותר מחייבת בראש ובראשונה ירידה בחששות מהסלמה מדינית וביטחונית. "אנשים לא יודעים איך לתכנן את החודש הבא, על אחת כמה וכמה הם חוששים להתחייב למשכנתא ל־30 שנים", הוא אומר.

שקורי סבור שוודאות מדינית והכרעה בבחירות עשויות לסייע להתאוששות, יחד עם המשך הורדות הריבית. גורם נוסף שעליו הוא מצביע הוא שינוי בסנטימנט ובשיח התקשורתי סביב מצב הקבלנים וירידות המחירים, שעשוי להקל על חזרת הרוכשים לשוק.