רשות החשמל קבעה: אלו המגבלות שיוטלו על חוות שרתים

מליאת רשות החשמל הכריעה: חוות שרתים יוגבלו ל-200 מגה-וואט בלבד כל אחת, וסך הכל יורשו לקום חוות שרתים עד תקרת חיבור לחשמל של 1,300 מגה-וואט. שאר הקריטריונים, כמו חלוקה בין מרכז לפריפריה והקלות למי שמביא את ייצור החשמל בעצמו - ייקבעו בשימוע ציבורי. ההיתרים החדשים לחוות שרתים יתחילו להגיע רק החל מעוד כמה חודשים לפחות.

● פורום הכלכלנים: הטרור היהודי יגרום לנזק מאקרו משמעותי

● בית החולים קפלן: חשד כי נלקחו תרומות דם ממטופלים למחקר ללא הסכמתם

בחודש יולי האחרון, רשות החשמל עצרה את כל בקשות החיבור לחוות שרתים חדשות. זאת בשל גל אדיר של בקשות לחוות שרתים ענקיות, לרבות כאלה של חברת הנדל"ן "מגה אור" שביקשה להקים חוות שרתים במאות מגה-וואט כל אחת. סך הכל, הוגשו בקשות בסכום של 27 ג'יגה-וואט, פי 3 מכלל יכולת ייצור החשמל בישראל, מה שכמובן לא אפשרי. כעת, מליאת רשות החשמל קובעת את המסגרת הראשונית להקמת חוות השרתים. אך זה לא סוף התהליך, וקריטריונים נוספים צפויים להתווסף בחודשים הקרובים. כלומר, כך נראה - רק לאחר הקמת הממשלה הבאה.

בין השאר, נקבע שחוות שרתים יצטרכו להיות קטנות יחסית, עד 200 מגה-וואט לכל אחת. זה יחסום בקשות גדולות במיוחד, כמו אלו של "מגה אור" כאמור. אך חמור מכך, סך הגודל המצטבר של כלל חוות השרתים שייבנו יעמוד על 1,300 מגה-וואט. מתוכן, 300 מגה-וואט יהיו בהכרח לשימוש מקומי, והשאר יהיה ניתן לייצא עבור צרכני יכולת חישוב בחו"ל. כלומר, כנראה, חברות העוסקות בבינה מלאכותית.

ערבות של 2 מיליון שקל לכל מגה-וואט

מדובר על פשרה בין חברי מליאת רשות החשמל שהיו מעוניינים בכמות מצומצמת יחסית (כמה מאות מגה-וואט עד כ-1,000) לבין אלו שרצו כמות גדולה בהרבה (2,300 מגה-וואט). המליאה מורכבת מיו"ר רשות החשמל (הרגולטור של משק החשמל בישראל) נציגי משרדי האוצר והאנרגיה, נציג שר האנרגיה ומשקיף מטעם המשרד להגנת הסביבה.

בנוסף, כפי שפורסם בגלובס, תיקבע ערבות של 2 מיליון שקל לכל מגה-וואט, כדי לוודא עמידה בלוחות הזמנים. זאת אומרת, מי שיהיה מעוניין לבנות חוות שרתים בגודל מקסימלי (200 מגה-וואט) יצטרך להפקיד 400 מיליון שקל כערובה לעמידה בלוחות הזמנים, בנוסף לעלות הפיתוח. זאת כדי למנוע כניסה של ספקולנטים שיתפסו מקום ברשת בלי כוונה רצינית לבנות בעצמם את חוות השרתים.

קריטריונים נוספים שהוצעו, כמו הפרדה בין אזור המרכז (בו יש יותר צריכת חשמל מייצורו) לבין הפריפריה (בה יש יותר ייצור חשמל מצריכה שלו), הקלות למי שבונה יחד עם חוות השרתים יכולת ייצור חשמל עצמאית כמו פאנלים סולאריים ואגירה או כל קריטריון אחר - ייצא לשימוע ציבורי. המשמעות היא שייקח עוד מספר חודשים לפחות עד שיינתנו האישורים הראשונים. אך בינתיים, יש לציין, כבר אושרו מעל ג'יגה-וואט של חוות שרתים תחת המדיניות הקודמת שהתבססה על זמן ההגשה.