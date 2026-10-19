הוועד המנהל של ארגון העיתונאים והעיתונאיות התכנס בישיבה דחופה שלא מן המניין והחלט על פתיחה בתהליך העברתו מתפקיד של יו"ר הארגון, חיים הר-זהב - כפי שפורסם בגלובס. בהודעת נכתב כי "החלטה זאת מתקבלת בכובד ראש לאחר סדרה של מהלכים בעייתיים וחמורים מצד היו"ר, שלדעת הוועד מסכנים את שלמותו ותפקודו התקין של הארגון, ולאחר שנעשו מספר רב של ניסיונות לפתור את הבעיה בדרכים אחרות".

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ההחלטה התקבלה אתמול (א'), כך לפי הודעת הוועד המנהל, וכי צוין כי ליו"ר "ניתנה הזדמנות לקחת חלק בקביעת מועד הישיבה ולהציג את עמדתו במהלכה באופן חופשי בפני חברי הוועד, אך הוא בחר שלא לעשות זאת". בסביבתו של הר-זהב מסבירים כי האספה התכנסה שלא כדין, והיא בניגוד למה שנקבע בבית הדין של ארגון העיתונאים.

לפי הודעת הוועד, בשל העבודה כי אין סעיף בתקנון הארגון המתייחס מפורשות לנוהל הדחת יו"ר, בוועד המנהל פנו לחוות הדעת המשפטית של היועץ המשפטי של הארגון, עו"ד אמיר בשה, כדי לנקוט בהליך מחמיר במיוחד. הוועד המנהל יוציא זימון לחברי הארגון לאספה מיוחדת בזום, שבה תידון ההמלצה להדחת היו"ר ותתקיים הצבעה על הנוהל להדחתו. ההמלצה של הוועד המנהל תשען על כך שעל מנת להדיח את היו"ר יידרש רוב של 60% ממשתפי האספה, כפי שנקבע בתקנון לגבי הדחת חברי ועד מנהל. "לזימון זה יצורף מכתב מיוחד לחברי הארגון, המתאר את השתלשלות האירועים, בשתי גרסאות - תמציתית ומפורטת", כך נכתב.

משבר אמון חריף

מנגד, הר-זהב צפוי להציע בחירות כלליות חדשות, הן ליו"ר והן לוועד המנהל. גורמים הבקיאים בפרטים אומרים כי חדשות 13, מקום העבודה של הר-זהב כיום, ממלא את שורות חברי הארגון, מה שמהווה רוב מהותי עבור הר-זהב בהליכים האלו. גורמים בשוק מציינים כי יהיה זה אתגר משמעותי להוביל את הליך ההדחה המדובר.

בהמשך תועלה לעיון טיוטה של המכתב לאישור חברי הוועד המנהל. לדברי הוועד המנהל, "אם רוב מצביעי האספה יקבלו את הצעת הוועד המנהל לנוהל ההדחה - תתקיים בתוך זמן סביר הצבעה דיגיטלית בין חברי הארגון על עצם ההדחה, במתכונת המקבילה ככל האפשר להליך בחירתו של היו"ר", כך נכתב.

נזכיר, כי הצעדים הללו מגיעים בעקבות משבר אמון חריף ומתמשך בין הר-זהב לבין הצוות המקצועי והוועד המנהל של הארגון. המשבר הסלים עקב טענות לחריגה מסמכות ומעורבות יתר של היו"ר בניהול השוטף, ניסיון פיטורים חד-צדדי של המנכ"לית מיכל גרא-מרגליות על-ידי הר-זהב, ומכתב תלונה של ארבעה עובדים מהצוות המקצועי. נקודת האל-חזור נרשמה לאחר שהר-זהב שיגר מכתב התראה לפני תביעת דיבה נגד חברי הצוות המקצועי, שהתלוננו עליו אל מול הוועד המנהל - צעד שהוביל את הוועד להעניק לעובדים גיבוי משפטי מלא ולבחור במסלול להפסקת כהונתו.

בשל הרגישות בין היו"ר למנכ"לית נקבע כי "התקשורת בין היו"ר והמנכ"לית תיעשה באמצעות הפורום המצומצם. הצוות המצומצם מתבקש לקיים התייעצויות בתדירות של פעמיים בשבוע לפחות, בשיתוף המנכ"לית והיו"ר". בנוסף, ⁠ פרוטוקול הישיבה יועבר בהקדם האפשרי ליו"ר הארגון ולכלל חברי הוועד המנהל, להתייחסותם. הוועד המנהל יציע ליו"ר לצרף למכתב שיופנה לחברי הארגון תגובה משלו.

מחיים הר-זהב נמסר בתגובה כי "לא השתתפתי בישיבה, כמו רבים מחבריי. כשתתכנס האספה הכללית אבקש מחברות וחברי הארגון להחליט על בחירות כלליות לכלל מוסדות הארגון, לרבות הוועד המנהל".

מהוועד המנהל נמסר בתגובה: "ההחלטה מדברת בעד עצמה".