וושינגטון. זמן קצר לפני השעה אחת בצהריים קייטי זכריה ישבה מאחורי שולחן העבודה החדש שלה באגף המערבי של הבית הלבן. במשרד הצפוף היו רק כמה חפצים אישיים: סחלב לבן, מסלסל שיער וזוג נעלי עקב שהונחו על מדף לצד תיק איפור. דוברת הבית הלבן החדשה סיפרה לוול סטריט ג'ורנל על תוכניותיה לתפקיד.

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ואז ג'ייסון מילר, יועץ בכיר לנשיא, דפק על דלת משרדה. "ג'יי די רוצה לדבר איתנו לרגע", מילר אמר, בהתייחסו לסגן הנשיא.

בזמן שזכריה יצאה מהחדר, הנשיא טראמפ צעד לעבר מנחת המסוקים החדש שלו ונזכר בשיחה שניהל איתה מוקדם יותר באותו יום. "אמרתי לה, 'קייטי, את בטוחה שזה מתאים לך? כי בכנות, את לא צריכה את זה'", סיפר לכתבים. בהתייחסו להחלטתה לקבל את התפקיד הוסיף: "בכנות, אם הייתי במקומך, הייתי שוקל את זה מחדש".

זכריה לא שבה לריאיון, וגם לא לתפקידה כדוברת הבית הלבן.

פיטוריה של זכריה הגיעו בתום חמישה ימים סוערים בהם כיהנה כדוברת הבית הלבן. הופעתה המהוססת במסיבת העיתונאים הראשונה שלה עוררה לעג וביקורת מכל קצוות הקשת הפוליטית, וכך גם תשובתה לשאלת כתב היכן עברה את בחינות ההסמכה לעריכת דין. "כשעברתי לסין", השיבה, ובהמשך טענה כי לא הבינה את השאלה. לאחר מכן הג'ורנל פרסם כי זכריה מעולם לא עברה את בחינות ההסמכה, אף שבעבר הציגה את עצמה כעורכת דין.

קייטי זכריה בעת תדרוך בבית הלבן / צילום: ap, Julia Demaree Nikhinson

"אני מתפקדת כמעט בלי שינה, עם המון אדרנלין"

גם ניסיונותיה של זכריה להגן על עצמה בשתי הופעות רצופות בפוקס ניוז נתקלו בקשיים דומים. פרשנים בערוץ החדשות השמרני, שבדרך כלל מרבים לשבח את הממשל, הבהירו לה כי תחילת כהונתה הייתה רחוקה מלהיות מוצלחת. הנשיא הסכים עם הביקורת ואמר לעוזריו כי זכריה אינה מוכשרת, לדברי אדם ששמע את דבריו.

אולם ביום שישי לפני שנודע על הדחתה, זכריה ישבה במשרדה ונראתה רגועה כשדיברה על קשריה הקרובים עם הנשיא. "זה מה שחשוב", אמרה. כשדיברה על תוכניותיה לצוות הדוברות, הוסיפה: "לא יהיו שינויים בהרכב הצוות. אני מנסה לשמור על כולם מאוחדים".

פחות משעה לאחר מכן, זכריה כבר לא הייתה בתפקיד.

תעודת זהות קייטי זכריה

אישי: בת 41, נשואה + 4 מקצועי: תואר ראשון במדעי המדינה ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת פפרדיין. בעברה עבדה כדוברת במשרד לביטחון המולדת, כיועצת משפטית בבנק העולמי וכיועצת תקשורת בחברה שמפעילה את Truth Social עוד משהו: הופיעה כפרשנית ברשת פוקס

ביום שישי בסביבות הצהריים, דוברת הבית הלבן לשעבר נראתה מותשת. "אני מתפקדת כמעט בלי שינה, עם המון אדרנלין, כנראה יותר מדי קפאין ובלי אוכל", אמרה. לילה קודם לכן בתום ריאיון עם שון האניטי מפוקס ניוז, הלכה לישון בסביבות חצות, לאחר שנשארה ערה עד מאוחר כדי לחגוג את יום הולדתו של בנה. המגיש לא חסך ממנה ביקורת וסיפק לה הערכה ראשונית על תפקודה: "הביקורות היו שליליות מאוד, אני בטוח שאת מודעת לזה".

כעבור שלוש שעות בלבד התעוררה כדי להתכונן לריאיון נוסף, הפעם בתוכנית "פוקס אנד פרנדס". גם הריאיון הזה היה קשה עבורה, כשהמגישים שבו ומתחו ביקורת על הופעתה בחדר התדרוכים של הבית הלבן. אחד המגישים, לורנס ג'ונס, אמר לזכריה: "זה היה שבוע קשה בשבילך".

האירוע הבולט בכהונתה הקצרה של זכריה היה תדרוך קצר במיוחד , שנערך ביום שלישי ונמשך פחות מ־15 דקות . זכריה גילתה כי תערוך את התדרוך הראשון שלה בבית הלבן זמן קצר לפני שהנשיא הודיע על כך בפומבי בפוסט ברשת החברתית Truth Socia . נותרו לה פחות מ־24 שעות להתכונן. רק בבוקר התדרוך קיבלה את קלסר ההכנה שלה, שכלל חומרי רקע ונקודות לשיחה. בשל הזמן הקצר שעמד לרשותה, זכריה החליטה להקריא דברים שהוכנו מראש כדי לצמצם את הסיכון לטעויות.

"האמת היא שקשה לי להגיד 'לא', כי חשוב לי להיות חלק מהצוות", אמרה זכריה. היא נזכרה כיצד ניסתה "להספיק בתוך זמן קצר לארגן את כל מה שצריך ולהתייצב למשימה".

למרות זאת, לדבריה, היא אינה סבורה שהנשיא טעה כששלח אותה לתדרך את העיתונאים בהתראה כה קצרה. "אני לא מתכוונת להאשים את הבית הלבן, ממש לא".

גורם בבית הלבן דחה את מה שכינה "ספקולציות נלהבות" בנוגע לתקופתה של זכריה כדוברת, ושיבח אותה כאישה מוכשרת שתמשיך לתמוך בנשיא בתפקיד חדש שטרם פורסם.

"מי לא יהיה לחוץ במקומה?"

רבים מעוזריו של טראמפ ראו את דוברת הבית הלבן החדשה לראשונה על מסך הטלוויזיה, בדיוק כשפגשה לראשונה את העיתונאים. ביום שלישי בבוקר העבודה במשרדים ברחבי הממשל נעצרה, כשזכריה הציגה את עצמה בפני העיתונאים בתדרוך שנמשך 15 דקות. קבוצות צ'אט של עובדי ממשל התמלאו ברכילות על אופן הדיבור שלה ועל קורות החיים שלה. כשאמרה "באנרגיה ובהתלהבות", תהו כמה מאנשי הבית הלבן אם הקריאה בטעות בקול הוראת בימוי שהופיעה ברשימותיה.

"ידעתי שהיא תהיה קצת לחוצה", אמר רחים קאסם, עורך לשעבר באתר החדשות ברייטברט וחבר ותיק של זכריה. "ומי לא יהיה לחוץ במקומה?".

בכיר לשעבר בממשל טראמפ תיאר את דוברת הבית הלבן החדשה בשיחות עם חברים כמורה מחליפה שאיבדה שליטה על הכיתה. אדם אחר המקורב לבית הלבן שמע על התדרוך הכושל בעקבות מבול בלתי פוסק של הודעות טקסט עוקצניות. כמה בכירים בממשל תהו מדוע מיהרו כל כך להציב את זכריה מול המצלמות.

"תהיי עצמך, כי את כוכבת"

ריצ'רד גרנל, שכיהן בעבר כממלא מקום ראש המודיעין הלאומי ונמנה עם חבריה הוותיקים של זכריה, אמר כי נתן לה עצה פשוטה: "תהיי עצמך, כי את כוכבת".

מחוץ למשרדה של זכריה תלויה תמונה של קודמתה בתפקיד, קרוליין לוויט, מחייכת מאוזן לאוזן. לוויט נכנסה לתפקיד בנסיבות רגועות יותר, כשהיא בקיאה בשפה ובאידיאולוגיה של תנועת MAGA ("להחזיר את אמריקה לגדולתה"). לוויט, שהייתה דוברת הקמפיין הארצי של טראמפ, הגיעה לבית הלבן לאחר חודשים של הכנה ועם צוות שבחרה בעצמה. זכריה לעומתה נכנסה לממשל בתקופה שבה הרפובליקאים נערכים להפסדים כבדים בבחירות אמצע הכהונה, והמלחמה הלא פופולרית במזרח התיכון ממשיכה לפגוע בכלכלה ובפופולריות של טראמפ.

למרות זאת, תפקיד דוברת הבית הלבן של טראמפ היה משאת נפשה של זכריה. "אני רוצה את התפקיד הזה מאז שפגשתי אותו", אמרה ביום חמישי לפרשן השמרני ג'ק פוסובייץ. בניגוד ללוויט, לזכריה היה ניסיון מעשי מועט. ניסיונה הסתכם בהופעות טלוויזיוניות בכלי תקשורת המזוהים עם תנועת MAGA ובשישה שבועות של עבודה במשרד לביטחון המולדת.

במקום לפעול ישירות להשגת התפקיד, זכריה עקבה אחר פרסומיו של טראמפ ברשת Truth Social והדהדה את מסריו בהופעותיה הכמעט יומיומיות בפוקס ניוז. עם זאת, כמה ממקורביה פעלו למינויה של הפרשנית הפוליטית בת ה־41 לתפקיד דוברת הבית הלבן. בין התומכים במינויה היה מגיש ניוזמקס גרג קלי, לדברי חבר של זכריה. השרה לשעבר לביטחון המולדת, קריסטי נואם, שהעסיקה את זכריה כדוברת, סיפרה כי אמרה לנשיא שזכריה תהיה "נהדרת" בתפקיד, ואף שלחה לו הודעת טקסט שבה בירכה אותו על "בחירה מצוינת".

לדברי בכיר בבית הלבן, אחד מאנשי מערך התקשורת הבכירים הציג לטראמפ קטעי וידאו שבהם זכריה מגנה עליו בפוקס ניוז.

ההופעות האלה נתנו מענה לתסכולו המתמשך של הנשיא, שהתלונן לאחרונה כי אין מספיק בעלי ברית שמגינים עליו בטלוויזיה, ובמיוחד בפוקס ניוז. בתקופה האחרונה זכריה הקפידה לשבח את ביקורו הממלכתי של טראמפ אצל מנהיג סין שי ג'ינפינג ואת נאומיו בוועידת בחירות אמצע הכהונה שנערכה בחודש שעבר בדאלאס.

ביום רביעי, בטיסה חזרה לוושינגטון במטוס הנשיאותי אייר פורס וואן, זכריה שוחחה באריכות עם ראשת סגל הבית הלבן סוזי ויילס. השתיים התלוו לנשיא לאחר עצרות באריזונה ובמונטנה. זו הייתה שיחתן הממושכת הראשונה. טראמפ הוא שקיבל את ההחלטה למנות את זכריה, וכמה ממקורבי הבית הלבן פירשו את ההחלטה כעדות לכך שטראמפ אינו מתייעץ עם ויילס בנוגע לחלק מהחלטותיו. בכיר בבית הלבן חלק על הפרשנות הזאת ואמר כי בכירי הסגל שמחו על המינוי ותמכו בהחלטת הנשיא.

לדברי אנשים המעורים בנושא, הנשיא הביע לאחרונה תסכול על חלק מיועציו הפוליטיים הבכירים המקורבים לוויילס. בשיחות פרטיות הוא התלונן על כך שכריס לסיוויטה וג'יימס בלייר נסעו לחו"ל כדי לספק שירותי ייעוץ לגורמים זרים, דווקא בעיצומה של עונת הבחירות בארה"ב.

בעלי בריתה של זכריה טענו כי מלכתחילה לא ניתנה לה הזדמנות אמיתית להצליח וכי היו לה מעט תומכים באגף המערבי. מנגד, כמה מבכירי הבית הלבן מיהרו להפנות לה עורף, משום שסברו כי לא גילתה עניין מספק במאמציהם לסייע לה להתכונן לתדרוך.

לאחר שהגיעה לבית הלבן זכריה פנתה לנטלי הארפ, אחת העוזרות הקרובות ביותר לנשיא, כדי שתסייע לה ללמוד את הנהלים, החל מהיכן עליה לעמוד ועד לאופן העלייה למטוסיו השונים של הנשיא. וולט נאוטה, עוזרו האישי של טראמפ, הדריך אותה בכללי הטקס וההתנהלות. ביום ראשון, במהלך טיסתה לוושינגטון, זכריה קראה את חוק האץ', המסדיר את הפעילות הפוליטית של עובדי הממשל הפדרלי, והתקשרה לארי פליישר, ששימש דובר הבית הלבן בתקופת הנשיא ג'ורג' וו. בוש, כדי להתייעץ איתו.

"המטרה שלי הייתה לשרת את הנשיא טראמפ"

"הכול מתחיל ונגמר בנשיא", אמר פליישר לפני שנודע על פיטוריה. "הנשיא מינה אותה, ומשמעות הדבר היא שעל כל אחד ואחת בבית הלבן מוטלת האחריות לסייע לה ולתמוך בה".

כשזכריה הגיעה לעבודה ביום שישי, היא האמינה שהיא רק בתחילת דרכה בתפקיד החדש. היא כבר השלימה את הליכי הקליטה הנדרשים וקיבלה תג ביטחוני. באותו בוקר השתתפה בישיבה של צוות התקשורת בחדר רוזוולט, לדברי אנשים שנכחו במקום. הדוברת החדשה איחרה לישיבה. לדברי הנוכחים, היא נכנסה לחדר לאחר שכל המקומות כבר נתפסו ונעמדה בחלקו האחורי, עד שמנהל התקשורת של הבית הלבן, סטיבן צ'ונג, הזמין אותה לשאת דברים בפני חברי הצוות החדש שלה.

זכריה אמרה שהיא נרגשת להיות בבית הלבן, שתמיד רצתה לעבוד עבור הנשיא ושהיא מצפה להכיר את כל חברי הצוות. לדברי הנוכחים, דבריה זכו למחיאות כפיים. אולם כמה מהמשתתפים בישיבה כבר הניחו שימיה בתפקיד ספורים.

בשיחת טלפון שנערכה עימה ביום שישי בערב, לאחר הדחתה, התייחסה זכריה לכהונתה הקצרה. "עשיתי כל שביכולתי כדי לקיים את התדרוך בזמן הקצר שעמד לרשותי ועם המידע המוגבל שהיה בידי", אמרה. "המטרה שלי הייתה לשרת את הנשיא טראמפ ואת העם האמריקאי כמיטב יכולתי".

זכריה חזרה למשרדה הצנוע באגף המערבי, אך לא לתפקידה.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal . לינק לכתבה המקורית באנגלית.