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בנימין נתניהו | בלעדי

לראשונה מזה 7 שנים: נתניהו יגיע מחר לאסדת לוויתן

ראש הממשלה יבקר באסדה כחלק ממסע הבחירות • הפעם האחרונה שביקר בה היה בעת החניכה שלה ב-2019

עידן ארץ 15:29
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מעיין טואף, לע״מ
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מעיין טואף, לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע מחר (ג') לביקור באסדת הגז לוויתן, כחלק ממסע הבחירות שהוא עורך לקראת הבחירות לכנסת ב-27 באוקטובר. הפעם האחרונה שנתניהו ביקר באסדה הייתה בחניכה שלה ב-2019, יחד עם שר האנרגיה דאז יובל שטייניץ. הגעתו של נתניהו לאסדת הגז צפויה להתלוות לאבטחה ניכרת, והיא טרם פורסמה.

מאגר לוויתן הוא מאגר הגז הגדול ביותר של ישראל, שמנותב ברובו לייצוא. הוא התגלה בדצמבר 2010 על ידי קבוצת חברות שכללה בין השאר את נובל אנרג'י וניו מד. כיום, המאגר מוחזק בכ-45% על ידי ניו מד (בשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה), 40% על ידי המפעילה האמריקאית שברון (שרכשה את נובל אנרג'י) ו-15% על ידי רציו.

פיתוח מאגרי הגז, כמו גם ההסדר התחרותי בין המאגרים, הובל בידי נתניהו ושר האוצר (ולאחר מכן האנרגיה) יובל שטייניץ, ב"מתווה הגז", שעורר זעם ציבורי נרחב (במחאת "שוד הגז") לפני כ-15 שנה. בסופו של דבר, המתווה אפשר את פיתוח המאגרים והגדיל משמעותית את ההכנסות ממסים והשאיר את מחירי החשמל בישראל נמוכים ביחס לעולם. סך ההכנסות למדינה הוערך בזמנו על ידי נתניהו ב"מאות מיליונים", מה שזכה לספק רב, אך נכון להיום אלו אכן הסכומים שצפויים להתקבל. מצד שני, מאז הגילוי הראשוני של מאגרי הגז, לא התגלו מאגרי גז גדולים נוספים בישראל, והחיפוש אחר מאגרי גז נוספים מתנהל בעצלתיים בשנים האחרונות.

נתניהו החל לאחרונה להתייחס לנושא הכלכלי במסגרת מסע הבחירות, ובסרטון שכוון נגד ירון זליכה הוא אמר: "הכי משעשע עם זליכה, שהוא מציג את עצמו כחסיד השוק החופשי, ולהילחם להורדת יוקר המחיה. הוא לא רק התנגד לרפורמת הגז שהביאה מיליארדים לחסכון אזרחי ישראל במחיר החשמל", וכן גם לרפורמות אחרות כמו הסלולר.

הליכוד מאבד קולות בסקרי כל הערוצים בשבועות האחרונים, והוא כנראה מעוניין להציג את הישגיו בתחום הגז.