מצב השווקים: מניות השבבים מפילות את בורסת דרום קוריאה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

למרות ההתאוששות שנרשמה בסקטור השבבים בוול סטריט אמש, מניות השבבים בדרום קוריאה ממשיכות לאבד מומנטום הבוקר.

המשקיעים יצפו בדריכות לתוצאותיהן הכספיות של שתיים ממניות "שבע המופלאות" שיפורסמו מחר - מטא וטסלה . על רקע הטלטלה בתחום ה-AI, הם במיוחד ייבחנו את הוצאות ההון של מטא ותחזיתה להמשך. בנוסף, היום לאחר נעילת המסחר תדווח ענקית הסטרימינג נטפליקס .

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר בטריטוריה שלילית. הבורסות בטוקיו ובהונג קונג נופלות שתיהן בכ-1.1%, בורסת שנגחאי רושמת ירידה של כ-0.1% ובורסת סיאול צונחת בכ-3.8%. מניות השבבים הדרום־קוריאניות סמסונג ו-SK Hynix סופגות לחצים ויורדות בכ-3% ובכ-4%, בהתאמה, בהמשך לגל החששות סביב החובות העצומים שנוטלות על עצמן חברות ה-AI.

וול סטריט

אמש, וול סטריט חתמה את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק התאושש מעט מהצניחה שרשם בסוף השבוע וטיפס בכ-1.1%; ה-S&P 500 התקדם בכ-0.4%; והדאו ג'ונס רשם ירידה של כ-0.1%.

קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר מניות השבבים, טיפסה במעל 2%, לאחר שבשבוע שעבר איבדה מערכה מעל 10% על רקע החששות סביב החובות העצומות שנוטלות על עצמן חברות ה-AI. כך, מניות השבבים קטעו רצף ירידות חריג של תשעה ימים - הארוך ביותר שנרשם מאז 2006. בין המניות שבלטו לחיוב במסחר ניתן למצוא את אנבידיה , AMD , סנדיסק , מיקרון ומארוול טכנולוג'י .

מניית חברת מחשוב הענן CoreWeave , שעמדה בשבוע שעבר במוקד החששות בתחום ה-AI, המשיכה במומנטום השלילי שלה וירדה ב-0.4%, אחרי שבשבוע החולף שווייה נחתך ברבע והתשואה על האג"ח שלה לפירעון בשנת 2031 טיפסה לרמה חריגה של 15%. המניה סיימה את יום המסחר הנוכחי באדום, אפילו לאחר שבגולדמן זאקס העלו את המלצתם על המניה וייעצו למשקיעים לקנות בירידות.

מתוך 11 הסקטורים של ה-S&P 500, שבעה סיימו את היום באדום. סקטור הצריכה המחזורית (Consumer Discretionary) הוביל את העליות וטיפס בכ-2.7%, אך בעיקר בזכות מניות אמזון וטסלה , שמזוהות יותר דווקא עם סקטור הטכנולוגיה. סקטור הטכנולוגיה עצמו טיפס בכ-1.2%. בצד השלילי, בלטו לשלילה במיוחד סקטור התשתיות, עם ירידה של כ-2%, וסקטור הנדל"ן, עם ירידה של כ-1.2%.

לקראת סיום יום המסחר, הירידות שנרשמו במחירי הנפט כמעט נמחקו לחלוטין, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 109 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 98 דולר לחבית.

במקביל, בשוק החוב האמריקאי, התשואה לעשר שנים טיפסה במעל 4 נקודות בסיס ונעמדה על 5.14%; התשואה ל-30 שנה עלתה ב-4 נקודות בסיס ונעמדה על 5.477%; והתשואה לשנתיים מתקדמת בקרוב ל-3 נקודות בסיס ונעמדה על 4.77%.

שוק הנפט

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות קלות, כאשר נפט מסוג ברנט חוזר להיסחר סביב רף ה-110 דולר לחבית. נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 98 דולר לחבית.

ב-CNBC דווח שהחות'ים בתימן טענו אתמול כי תקפו שוב את נמל התעופה הבינלאומי המלך ח'אלד בריאד, נמל התעופה הבינלאומי אבהה בדרום־מערב סעודיה, מתקנים של חברת הנפט סעודי אראמקו, שדה הנפט שייבה וכוחות ימיים סעודיים. CNBC לא הצליחו לאמת את הטענות הללו.

תל אביב

על אף העליות אמש בוול סטריט, המניות הדואליות צפויות לחזור לתל אביב עם פער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.3%. יבלטו לשלילה מניות השבבים הדואליות נובה (2.5%-), טאואר (1.1%-) וקמטק (1.8%-).

אתמול, המסחר בבורסת תל אביב ננעל במגמה שלילית. מדד ת"א 35 איבד כ-0.5% מערכו, ומדד ת"א 90 חתם את היום בירידה של כ-0.3%.

את המגמה השלילית בבורסה הוביל מדד תשתיות האנרגיה שצלל ב-2.8%. אחריו בלטו לשלילה מדד הקלינטק שאיבד 2.2%, סקטור הביומד שירד ב-1.8%, ומדד הטכנולוגיה שסיים את יום המסחר בירידה של 1.6%.

מנגד, מספר סקטורים הפגינו עוצמה, התנתקו מהמגמה הכללית וננעלו בעליות שערים. מדד הביטחוניות בלט לחיוב עם עלייה של 2.4%, אחריו בלט סקטור הנפט והגז עם קפיצה של 1.5%. גם סקטורי הביטוח והפיננסים ננעלו בטריטוריה הירוקה עם עליות של 0.8% ו-0.3% בהתאמה.

בקרב המניות הבודדות, מניית ארית תעשיות רשמה יום מסחר יוצא דופן וזינקה במעל ל-9%. אחריה בלטה בעליות מניית ורידיס , שריכזה עניין רב לאחר חתימת ההסכם למכירת 40% מזכויות הפעלת מתקן ההתפלה באשקלון לקבוצת ברן בתמורה לכ-54 מיליון שקל במזומן. עוד בלטו לחיוב מניות אל על , נאוויטס ואזורים .

בצד האדום של הטבלה, מניות דוראל אנרגיה ופאלו אלטו (שחזרה עם פער שלילי כבד מוול סטריט) הובילו את הירידות וצללו ביותר מ-6%. אחריהן, בלטו לשלילה חברות האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י ואנלייט אנרגיה , וכן מניית אלקטרה נדלן .

מלבד עסקת הענק במתקן ההתפלה באשקלון, יום המסחר התאפיין בשורת דיווחים עסקיים בולטים. בלטה מעל כולן אלביט מערכות שמנייתה עלתה ברקע הודעתה הבוקר על זכייה בחוזה אסטרטגי בהיקף של 235 מיליון דולר. במסגרת ההסכם, אלביט תספק רקטות לטווח בינוני ומערכות ארטילריה רקטית (PULS) ללקוח אירופאי לאורך תקופה של שלוש שנים. חברה ביטחונית נוספת שסיפקה חדשות חיוביות היא עין שלישית , שקפצה בכמעט 9% ברקע דיווחה על קבלת הזמנת המשך של כ-5.2 מיליון שקל לאספקת מערכות הגנה אלקטרו-אופטיות מבוססות בינה מלאכותית.

מחר (ד') אחר הצהריים צפויה להתפרסם החלטת הריבית של בנק ישראל, שצפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי על רמה של 3.25%.

עוד משהו שכדאי לדעת

הכלכלן הראשי של מיטב, אלכס זבז'ינסקי, מצביע בסקירתו השבועית על כך שהפערים בין סקטור הטכנולוגיה ליתר הסקטורים בוול סטריט הולכים ומתגברים, עד כדי רמה שלא נראתה בשנים האחרונות, ומזכירה את התקופה שקדמה להתפוצצות בועת הדוט-קום בתחילת שנות האלפיים.

תחת הכותרת "ד"ש מדוט-קום", זבז'ינסקי כותב בסקירתו כי "בשבועות האחרונים, מניות הטכנולוגיה בשבועות האחרונים מניות הטכנולוגיה (S&P 500 IT) ומדד יתר הסקטורים (S&P 500 ex-IT) נעו לעיתים קרובות בכיוונים מנוגדים. הקורלציה בין השינויים השבועיים בשני המדדים, בחלון נע של 26 שבועות, ירדה לאפס - תופעה שלא נראתה בשנים האחרונות. רוב הזמן, מניות הטכנולוגיה עלו בעוד שיתר הסקטורים ירדו, אך בשבוע שעבר התהפכה התמונה: סקטור הטכנולוגיה צנח ב-6.4%, בעוד שמדד יתר הסקטורים עלה ב-1%".

זבז'ינסקי ציין כי "הירידה בקורלציה מזכירה את התקופה שקדמה להתפוצצות בועת הדוט-קום בתחילת שנות האלפיים. הקורלציה בין מניות הטכנולוגיה ליתר הסקטורים החלה לרדת בסוף 1999, ובספטמבר 2000, כאשר הפכה לשלילית, התחילה הירידה החדה בשוק המניות".

"הקורלציה עצמה כמובן אינה גורמת לירידות, אך היא עשויה להיות סימפטום למצב שוק שבו הסיכון לתיקון חד גובר", הסביר זבז'ינסקי. "בתנאים רגילים, מרבית הסקטורים נעים באותו כיוון בהשפעת גורמים משותפים, כגון הריבית, הצמיחה הכלכלית ותיאבון המשקיעים לסיכון. קורלציה שלילית עשויה להעיד שסקטור הטכנולוגיה מתנתק מגורמים אלה ופועל לפי היגיון משלו, כאשר המשקיעים מתמחרים אותו בעיקר על סמך ציפיות לעתיד ולא לפי מצב הכלכלה בהווה. לדוגמה, הם מתעלמים מעלייה באינפלציה ובריבית".

"בנוסף, בתיקים בעלי הקצאה קבועה, הגדלת החשיפה לסקטור אחד עשויה להיות ממומנת באמצעות מכירת מניות בסקטורים אחרים, וכך נוצרות תנועות מנוגדות", כתב זבז'ינסקי. "ככל שמשקלו של סקטור הטכנולוגיה במדד גדל, כפי שקרה לאחרונה וגם בסוף שנות ה-90, זרימות ההון אליו וממנו משפיעות יותר על ביצועי השוק כולו. הסיכון מתגבר כאשר מחירי מניות הטכנולוגיה נשענים במידה רבה על נרטיב של צמיחה עתידית. במצב כזה, כל התפתחות שמערערת את אמון המשקיעים בנרטיב עלולה לגרום לתיקון חד".

בעוד שזבז'ינסקי מסתייג ומציין כי לא כל דמיון לתקופת בועת הדוט-קום מעיד שההיסטוריה עומדת לחזור על עצמה, בשורה התחתונה, הוא מעריך כי ירידה חדה בקורלציה בין מניות הטכנולוגיה לכל יתר המניות עלולה לאותת על התגברות הסיכון בשוק המניות.

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