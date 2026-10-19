רשות החשמל הכריעה: התשלום על חשמל מגגות סולאריים יפחת דרמטית

רשות החשמל מקדמת מעבר לשיטה חדשה לתשלום על ייצור חשמל מגגות סולאריים, שמתקרבת למודל של שוק חופשי במקום מודל של תעריף קבוע ומובטח לעשרות שנים. גם הגגות הקטנים, שיישארו בינתיים עם מודל של תעריף מובטח מראש, יספגו חיתוך משמעותי במחיר ולתקופה קצרה יותר: 35.5 אגורות לקוט"ש ב-2030 במקום 48 אגורות כיום, בכפוף לשינויים בשער הדולר.

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כיום, סבסוד האנרגיה הסולארית מהווה כ-10% מחשבון החשמל של כולנו. מטרת רשות החשמל במהלך הנוכחי היא לצמצם את הסבסוד, במקביל לירידה החדה בעלויות ההתקנה של פאנלים סולאריים והתחזקות השקל ביחס לדולר לאורך השנים. בשורת הרגעה חשובה: כל ההפחתות רלוונטיות אך ורק לגגות חדשים שיוקמו החל מ-2027. מי שכבר התקין גג סולארי ימשיך ליהנות מהמחיר הגבוה שהובטח לו ל-25 שנה.

על פי טיוטת החלטת רשות החשמל, החל מ-2027 ועד 2030 (כולל) תתבצע הפחתה שנתית של 5% בתעריף שרשת החשמל תשלם לבעלי גגות סולאריים קטנים (עד 15 קילוואט - קטגוריה הכוללת כמעט את כל הגגות הביתיים). בסך הכל מדובר בהפחתה מצטברת של כ-20% עד שנת 2030. נוסף על כך, התעריף יושפע משערי המט"ח: מחצית מהשינוי בשער השקל ביחס לדולר תתווסף להפחתה או תמתן אותה, וזאת ביחס לשער בסיס של 3.5 שקלים לדולר.

לשם המחשה, אם שער הדולר יישאר סביב רמה של 3.1 שקלים לקראת 2027, מחצית מירידת השער (המתורגמת לכ-6% נוספים) תתווסף להפחתת המחיר. המשמעות היא שגגות סולאריים חדשים שיוקמו בשנת 2027 יקבלו תעריף הנמוך בכ-11% מהמצב הנוכחי - כלומר, כ-43 אגורות לקוט"ש לעומת 48 היום. בהמשך ישיר לכך, אם שער הדולר יישאר על 3.1 עד שנת 2030, התעריף יצנח עד ל-35.5 אגורות.

מעבר למחיר, משך הזמן שבו התעריף מובטח ילך ויתקצר. מ-25 שנה כיום, התקופה תרד ל-20 שנה "בלבד" בשנה הבאה, ותמשיך להתקצר בהדרגה, כך שהמועד האחרון לקבלת התעריף המובטח יישאר שנת 2047. המטרה במהלך היא לתמרץ צרכנים להזדרז ולהתקין גגות סולאריים מוקדם ככל הניתן, על מנת לנעול תעריף גבוה לתקופה ארוכה יותר, שכן המאחרים יסתפקו במחירים נמוכים יותר.

הגגות הבינוניים: תחרות, ספקים פרטיים וצמצום הסבסוד

מעבר לגגות הקטנים, השינוי המהותי מגיע לגגות הבינוניים (עד 100 קילוואט) - כמו אלו המותקנים על בתי ספר ומרכזים מסחריים קטנים. יצרנים אלו יקבלו אפשרות לחתום על עסקה ישירה מול ספק חשמל פרטי. בעל גג כזה יוכל לבחור: האם לקבל תעריף ידוע מראש מרשת החשמל, או לעבור לתעריף שוק בחוזה חופשי מול ספק פרטי, בתוספת "פרמיה" מרשות החשמל שתלך ותרד עם השנים.

כך למשל, בשנת 2028 בעלי גגות כאלו יוכלו לבחור בין תעריף מובטח של כ-33 אגורות לקוט"ש מרשת החשמל, לבין חתימה על עסקה עם ספק פרטי בתוספת פרמיה של כ-15 אגורות מהמדינה. במצב זה, כדי להגדיל את היצע החשמל שבידיו, ספק פרטי יוכל להציע לבעל הגג תעריף שוק של למעלה מ-18 אגורות - עסקה שתהיה משתלמת לבעל הגג. ברשות החשמל מעריכים כי מודל זה ידחוף את הספקים הפרטיים ליזום בעצמם הקמת גגות סולאריים כדי לייצר לעצמם חוזים משתלמים.

כדי לתמרץ הורדה נוספת של עלויות האנרגיה הסולארית למשק, החל מ-2028 בקשות החיבור לרשת של גגות מעל 15 קילוואט לא יאושרו באופן אוטומטי. במקום זאת, בעלי הגגות יוכלו להתחרות על החיבור ולוותר מיוזמתם על חלק מהפרמיה שאותה הם אמורים לקבל. מי שיוותר על שיעור פרמיה גבוה יותר - יתועדף ויחובר ראשון לרשת. המנגנון נועד לעודד את היצרנים לצמצם את הסבסוד הממשלתי כדי להתחיל לייצר ולהרוויח.

בטיוטת ההחלטה, הפתוחה להערות הציבור עד ל-10 בנובמבר, כלול גם ביטול של התמריצים הקיימים לאגירת אנרגיה. הרשות מנמקת זאת ב"ירידה בעלויות והתפתחות חלופות לאגירה במתח נמוך, שהן יעילות וזולות יותר". ברשות החשמל סומכים כעת על ספקי החשמל הפרטיים שידעו לגלם בחוזים המסחריים את הצורך הכלכלי באגירת החשמל הסולארי ובהסטת השימוש בו משעות היום לשעות הלילה.