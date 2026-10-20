על רקע תוכניות משרד האוצר לצמצם את ההפרשות לפנסיה, כדאי לאנשי האוצר וליו"ר המועצה הלאומית לכלכלה פרופ' אבי שמחון לשמוע מה אנשי מדד הפנסיה העולמית חושבים התוכנית שלהם.

● בלעדי | באוצר דוחפים לתוכנית דרמטית: הפחתת שיעור ההפקדות לפנסיה

● אבי שמחון מציע לבטל את חובת ההפרשה לפנסיה עד גיל 40

"התכנית החדשה של האוצר צפויה לגרום לירידה משמעותית של דרוג האיכות של מערכת הפנסיה בישראל עקב פגיעה ביחס התחלופה. כלומר, הקטנת החסכון לפנסיה בגיל צעיר תפגע בהקף הפנסיות", מזהיר בפני גלובס פרופ' דן וייס, ראש מרכז הראל לחקר שוק ההון באוניברסיטת ת"א שביצע את המחקר בישראל עבור מרש . עוד הוסיף פרופ' וייס כי "בניגוד להצעות שעלו לאחרונה, הדוח ממליץ לקובעי המדיניות למנוע פגיעה בפנסיה של הורים צעירים הנגרמת בתקופה שאינם עובדים במהלך חופשת לידה".

פרופ' דן וייס / צילום: מרכז הראל

במילים אחרות, הדירוג של מערכת הפנסיה של ישראל בסכנה, אם הממשלה תקדם את התוכנית להפחית את ההפרשות לפנסיה בישראל.

תוכנית האוצר: צמצום ההפרשות להגדלת הנטו והצריכה

האזהרה מגיעה על רקע תוכנית דרמטית שמקדמים באוצר: הפחתת שיעור ההפקדות לפנסיה. כפי שנחשף בגלובס, באוצר בוחנים את צמצום שיעור ההפרשות הפנסיוניות במשק.

ההפקדות לפנסיית חובה החלו בשנת 2008, וכיום העובד חוסך בכל חודש לפנסיה 18.5% עד 22.83% משכרו: העובד מפריש 6% (עם אפשרות להגדלה ל-7%), והמעסיק מפריש את השאר (החל מ-12.5% ועד 15.83%) לרכיבי תגמולים ופיצויים.

גם במועצה הלאומית לכלכלה תומכים במהלך והציעו לבטל את חובת ההפרשה לפנסיה עד גיל 40. זה מהלך שיוסיף לנטו החודשי של משקי הבית כ-500 שקל אך עלול לפגוע באנשים דווקא כשהם פורשים לפנסיה, ובפרט כשתוחלת החיים עולה לאורך השנים. הפגיעה עלולה להיות כ-2,000 שקל בקצבת הפנסיה.

מדד הפנסיה: ישראל במקום ה-5 בעולם

בינתיים התוכנית החדשה של האוצר נמצאת על שולחן השרטוטים ומערכת הפנסיה של ישראל זוכה לציון גבוה במיוחד במדד איכות הפנסיה העולמי. היא אחת מחמש המדינות היחידות בעולם שזוכה לדירוג הגבוה ביותר, A, עם ציון של 81.9 נקודות, שיפור נוסף ביחס לשנה שעברה, כך לפי מדד הפנסיה העולמי של Marsh ו-CFA Institute לשנת 2026 (לשעבר מדד MERCER). זאת, בהשוואה ל-55 מדינות בעולם.

המדד בוחן את ההלימה, כלומר האם הפנסיה צפויה לספק הכנסה מספקת בפרישה, את שרידות המערכת, כלומר כמה היא יציבה ותוכל לעמוד בתשלומים לאורך שנים רבות ויושרה, כמה היא מגנה על זכויות החוסכים.

באשר לישראל, אחת הנקודות החיוביות הבולטות היא החובה להפריש לפנסיה, מה שמוביל לכיסוי פנסיוני "שיעור תחלופה טוב". הכוונה היא לכמה כסף בפרישה יהיה לעובד ביחס למשכורת החודשית שהייתה לו בסוף שנות העבודה. הרכיב הזה במדד - הלימה (Adequacy) - הוא החלש ביותר גם כך בדירוג של ישראל, שבו היא מדורגת בתור +B (מקום 14 בעולם עם ציון של 79.4 נקודות), והידרדרות נוספת שלו עלולה לפגוע בדירוג של ישראל במדד הפנסיה העולמי כולו. מבחינת שרידות המערכת ישראל נמצאת במקום הרביעי בעולם, ובמדד היושרה במקום ה-9 בעולם.

מבחינת דברים לשיפור הדוח מציע לישראל להגדיל את ההפרשות של עובדים מבוגרים וגם לתת זכויות פנסיוניות להורים צעירים על תקופות שהם מטפלים בילדים קטנים.

"מיקומה של ישראל במקום החמישי בעולם הוא הישג משמעותי שמעיד על החוזק של מערכת הפנסיה שלנו", אומרת נעמי גיסר, מנכ"לית מארש ישראל. "עם זאת, הדוח מראה שיש עדיין מקום לשיפור, בעיקר בכל הנוגע להכנסה שתעמוד לרשות העובדים לאחר פרישתם. על רקע העלייה בתוחלת החיים והשינויים בשוק העבודה, מעסיקים צריכים להסתכל מעבר לחובת ההפרשה לפנסיה, ולבחון כיצד ההסדרים שהם מציעים לעובדיהם יתאימו לצרכים שלהם גם בעתיד. אנחנו רואים בתכנון הפנסיוני חלק בלתי נפרד מניהול הסיכונים של הארגון, ותפקידנו הוא לסייע למעסיקים לקבל החלטות נכונות היום, שישרתו אותם ואת עובדיהם גם בעוד שנים רבות".