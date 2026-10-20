המטרו מתקדם: זו התחנה הראשונה שקיבלה אישור להתחיל בעבודות

המטרו של גוש דן יתחיל לפעול, לפי התכנון, רק ב־2037, אך בינתיים השטח מתחיל לעבוד. השבוע נעשה צעד משמעותי בדרך להקמת הרשת בתל אביב: רשות הרישוי הארצית במינהל התכנון נתנה לראשונה הרשאה להיתר לביצוע עבודות להקמת תחנת מטרו בישראל. ההרשאה מאפשרת למעשה את הקמת המבנה התת-קרקעי של תחנת פארק אריאל שרון בקו המטרו M3.

● עבודות המטרו הגיעו לאזור שלכם? תיפרדו מהשטח לעשור הקרוב

● השכונות שבהן המימוש של התחדשות עירונית איטי במיוחד

העבודות לבניית התחנה כוללות חפירה ופינוי של כ-300 אלף מ"ק עפר, הקמת קירות תמיכה תת-קרקעיים בעומק של כ-38 מטרים, הכנת התשתית להקמת התחנה ולמעבר מסילות המטרו. משך העבודות המתוכנן עומד על כ-25 חודשים. התחנה ממוקמת בשטח פתוח, במרחק של כ-230 מטר מאזור וכ-350 מטרים מגנות, ועל פי הבדיקות הסביבתיות לא צפויות חריגות ממגבלות הרעש.

30 אתרים כבר פועלים

קו M3 הוא אחד משלושת קווי רשת המטרו שמקדמת חברת נת"ע, והוא מתוכנן כקו היקפי שיחבר בין מוקדי מגורים, תעסוקה, מסחר, רפואה ותחבורה מרכזיים במטרופולין תל אביב. הקו יעבור בין היתר בבת ים, חולון, פארק אריאל שרון, בקעת אונו, אזור בית החולים תל השומר, פתח תקוה, רמת החייל, קריית שאול, גלילות, רמת השרון והרצליה. בנוסף, הקו יכלול שלוחה ייעודית לנמל התעופה בן גוריון ומתחם תפעולי מרכזי באור יהודה.

יש לציין כי במקביל עבודות המטרו כבר מתרחשות ברחבי גוש דן. כך, פועלים כיום 30 אתרי עבודה וקידום זמינות, ובשנה הבאה מספר האתרים צפוי לגדול ל־70. בין היתר מתבצעות עבודות במתחם התחזוקה והתפעול (דיפו) בראשונים, בדיפו בסגולה ובדיפו במסובים, לצד עבודות בתל אביב, חולון, בני ברק, גבעתיים, גבעת שמואל, קריית אונו ופתח תקווה.

"ההרשאה הראשונה להקמת תחנת מטרו מסמנת מעבר משמעותי מתוכניות על הנייר לעבודות הנדסיות משמעותיות בשטח", אמר מנהל רשות הרישוי הארצית במינהל התכנון, רון רקח. "הקמת תחנת מטרו תת-קרקעית היא משימה הנדסית מורכבת, המחייבת תיאום בין עשרות גורמים, תכנון מפורט ועמידה בדרישות בטיחות וסביבה מחמירות. השלמת הליך הרישוי מאפשרת להתקדם לביצוע העבודות בתחנת פארק אריאל שרון ומהווה בסיס חשוב לקידום התחנות הבאות ברשת המטרו".