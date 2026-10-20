שר החינוך יואב קיש החליט לבטל את מבחני המיצ"ב ולאסור על כניסת אנשי הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינוך (ראמ"ה) למשרד החינוך. ההחלטה התקבלה על רקע המשבר החריף בין השר לרשות, ולאחר שדוח הבדיקה של פרופ' עמי מויאל קבע כי ראמ"ה היא גוף מקצועי הפועל בסטנדרטים גבוהים, והמליץ לחזק את שיתוף הפעולה בינה לבין משרד החינוך.

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בישיבה שנערכה במשרד החינוך התגלע עימות סביב החלטת השר. היועצת המשפטית של המשרד הופתעה ופנתה לקיש: "אתה לא יכול לשתק את ראמ"ה". מנגד, מנכ"ל משרד החינוך הבהיר לנוכחים כי ההנחיה של השר עומדת בעינה: "שמעתם את השר? אנחנו בשיתוק עם ראמ"ה".

הצעדים של קיש עומדים בניגוד לכמה מההמלצות המרכזיות בדוח. מויאל המליץ לקבוע מדיניות מדידה והערכה יציבה למשך שלוש שנים לפחות, לחזק את מנגנוני התיאום בין משרד החינוך לראמ"ה ולהבטיח את עצמאותה המקצועית של הרשות. בדוח הודגש כי משרד החינוך זקוק לתוצרי המדידה וההערכה לצורך קבלת החלטות ושיפור ההוראה והלמידה.

גורם בכיר במערכת החינוך מתח ביקורת חריפה על התנהלות השר. "קיש פועל בניגוד מוחלט להמלצות מויאל", אמר. לדבריו, "מויאל קבע שיש להבטיח רציפות באופן המדידה - קיש מבטל את המבחנים ויוצר כאוס במערכת החינוך. מויאל קבע שיש לחזק ולבסס את שיתופי הפעולה - קיש אוסר על קיומם ומנחה את עובדי המשרד שלא לעבוד עם ראמ"ה".

הגורם התייחס גם למעמדו של מנכ"ל ראמ"ה בהנהלת משרד החינוך. "מויאל קבע שמנכ"ל ראמ"ה הוא חלק מהנהלת המשרד - קיש מסרב להזמין אותו ומנהל מסע הכפשות שלם מאחורי גבו, מתוך פחד", טען. בדוח אכן נקבע כי מנכ"ל ראמ"ה חבר בהנהלת משרד החינוך, וכי האחריות להסדרת היחסים בין הגופים מוטלת על שר החינוך ועל הנהלת המשרד.

הדוח המליץ על רציפות ושיתוף פעולה - קיש החליט אחרת

בדוח הבדיקה קבע פרופ' מויאל כי ראמ"ה היא "גוף מקצועי בעל מומחיות ייחודית בתחומי המדידה וההערכה", הפועל ביסודיות ותוך הקפדה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים. לצד זאת, הצביע הדוח על ליקויים בממשקי העבודה בין הרשות למשרד החינוך ועל הצורך להסדיר את חלוקת האחריות והסמכויות ביניהם.

אחת ההמלצות המרכזיות הייתה לגבש מדיניות הערכה רב-שנתית יציבה, שתגדיר את מטרות המבחנים, תחומי ההערכה ותדירותם. מויאל הזהיר כי היעדר רציפות בתהליכי המדידה מקשה על המערכת לצבור ידע, לבחון מגמות לאורך זמן ולהפיק לקחים. עוד המליץ להקים מנגנוני תיאום ועבודה משותפים בין ראמ"ה למשרד החינוך, במקום להעמיק את המחלוקות ביניהם.

הגורם הבכיר במערכת החינוך טען כי החלטות השר נועדו להימנע מהתמודדות עם ההישגים הנמוכים שנחשפו במבחנים. "במקום לברך על כך שפרופ' מויאל מצא את ראמ"ה כגוף מקצועי ויסודי, ואת תוצאות המבחנים כתקפים ומהימנים, קיש מייצר כאוס מוחלט במערכת החינוך, רגע לפני הבחירות", אמר. "הכול כדי שלא להתמודד עם התוצאות הקשות שעליהן דיווחה ראמ"ה במחקר פיזה 2025 ובמבחני המיצ"ב".

רק 3% עמדו ברף במדעים

העימות בין קיש לראמ"ה החל בעקבות פרסום תוצאות המבחנים, שהצביעו על הישגים נמוכים במיוחד של תלמידי ישראל. בחודש מאי האחרון חשפנו ב-N12 כי שר החינוך ניסה למנוע את פרסום הנתונים , אף שהם אמורים להיות שקופים לציבור. הנתונים הועברו למנהלי בתי הספר, אך השר אסר להפיץ אותם.

לפי הנתונים שנחשפו, רק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו ברף שקבע משרד החינוך במדעים. 16% נוספים היו קרובים לרף, ואילו 81% כלל לא התקרבו אליו. גם במקצועות אחרים התגלו פערים משמעותיים: רק 37% מתלמידי כיתות ו' עמדו ברף הנדרש במתמטיקה, ובאנגלית הגיעו לרמה הנדרשת רק 22% מתלמידי כיתות ט'.

בעקבות פרסום הנתונים הטיל קיש ספק במהימנותם והפנה אצבע מאשימה כלפי ראמ"ה. בתגובה לפרסום ב-N12 טענה לשכתו כי "קיים חשש כבד לפגיעה במהימנות התוצאות", והוסיפה כי "לא ניתן להסתמך על התוצאות לפני השלמת הבדיקה".

בלשכת השר אף האשימו אז את ראמ"ה בניסיון להטעות את הציבור: "במקום להתמודד באופן ענייני ומקצועי עם הטענות שעלו, בחרו בראמ"ה להדליף נתונים בניגוד לחוק ולנהל קמפיין תקשורתי ופוליטי מטעה". לאחר פרסום הדוח שקבע כי ראמ"ה פועלת בסטנדרטים מקצועיים גבוהים והמליץ על חיזוק שיתוף הפעולה עימה, החליט קיש לבטל את המבחנים ולעצור את פעילות הרשות במשרד.

קיש אישר את עצירת פעילות ראמ"ה במשרד החינוך, ומסר: "לא ניתן להמשיך לעבוד בצורה מקולקלת".

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12.