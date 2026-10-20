שפיר הנדסה חתמה על הסכם מחייב למכירת מלוא החזקותיה בשתי חברות חלוקת הגז הטבעי שבשליטתה, סופר אנ.ג'י וסופר אנ.ג'י חדרה והעמקים, תמורת 230 מיליון שקל במזומן. הרוכשת היא קרן ההשקעות אלייד. ההסכם נחתם לאחר השלמת בדיקת נאותות, בהמשך למזכר הבנות שעליו דיווחה שפיר באפריל, ולאחר שיתקבלו האישורים הנדרשים ותושלם העסקה, תוכל שפיר הנדסה לבחון הגדלת החזקות בבית הזיקוק באשדוד (בז"א ) בו היא מחזיקה ב-10%. בעלת המניות הגדולה בבז"א היא חברת סאמיט של זוהר לוי.

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במכירת חברות חלוקת הגז, ניתנה לאלייד אופציה לחמש שנים ממועד ההשלמה לרכוש את חלקה של שפיר בתשלום העתידי בגין ערך הגרט. במקרה של מימוש תשלם הרוכשת 130 מיליון שקל, בתוספת 9% לשנה ממועד חתימת ההסכם ועד למימוש. שפיר צינה כי היא צפויה לרשום בגין העסקה רווח של 50-100 מיליון שקל לפני מס והוצאות עסקה. היקף הרווח הסופי תלוי במנגנוני ההתאמה ובתמורות המותנות.

השלמת העסקה כפופה למספר אישורים, בהם אישור שר האנרגיה והתשתיות בהסכמת המועצה לענייני משק הגז הטבעי, לאישור הממונה על התחרות, ככל שיידרש, ולאישורים מצדדים שלישיים. סמנכ"ל הכספים של שפיר, רו"ח משה סבוסקי, ציין כי החברה פועלת להשלים את העסקה בחודשים הקרובים.

מבתי חולים ועד נתב"ג: רשת החלוקה שעוברת לאלייד

סופר אנ.ג'י מחזיקה ברישיון לחלוקת גז טבעי באזור המרכז, מנתניה ועד גדרה, וסופר אנ.ג'י חדרה והעמקים מחזיקה ברישיון באזור חדרה והעמקים. תקופות הרישיונות מסתיימות ב-2034 וב-2038, בהתאמה. החברות חיברו לרשת עשרות צרכנים תעשייתיים ומוסדיים, בהם נתב"ג, בתי החולים שיבא ואיכילוב ומפעלי נשר, תנובה ואליאנס. שפיר השלימה באוקטובר 2022 את רכישת חלקה של סופרגז במיזם, בעסקה של כ-50 מיליון שקל, ומאז מחזיקה במלוא הזכויות בו.

המכירה היא חלק ממדיניות שפיר לממש פעילויות שהגיעו לבשלות ולהפנות את ההון לפעילות הליבה בתחומי התשתיות והתעשייה. באחרונה צירפה החברה את מגדל, עמיתים, כלל ומיטב כמשקיעים בשותפות המאגדת שלושה מפרויקטי הזכיינות שלה - כביש 6 צפון, כביש 16 והנתיב המהיר - לפי שווי של כ-950 מיליון שקל. המוסדיים מחזיקים יחד ב-70% מהזכויות בשותפות.