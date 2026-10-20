שיתוף הפעולה בין קפריסין לישראל נמשך: אחרי שאתמול (ב') דווח כי בניקוסיה מעוניינים בשלל מערכת מתוצרת רפאל, כמו כיפת ברזל, דרון דום ולייט בים, כעת נראה כי עסקה נוספת עומדת על הפרק. העסקה, שכוללת את מספנות ישראל ואת רפאל, נאמדת ע"פ ההערכות ביותר מ-100 מיליון דולר. במסגרתה, יסופקו לקפריסין כלי שיט ומערכות נשק.

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כתוצאה מהדיווחים על עסקה זו, מניית מספנות ישראל מזנקת הבוקר בבורסה בת"א בכ-6%. בשבוע שעבר הודיעה החברה כי חתמה על הסכם עם משרד הביטחון לאספקת כלי שיט ומגוון שירותים ללקוח ממשלתי בחו״ל, בהיקף כולל של כ-80 מיליון אירו.

ברקע, הנוכחות של התעשיות הביטחוניות הישראליות באירופה מוסיפה להתרחב. בתחילת החודש, אלביט מערכות וענקית הביטחון הגרמנית, דיל דיפנס, הדגימו בהצלחה את היכולות המבצעיות של החימוש המשוטט סקייסטרייקר - הדגמה חיה שכללה שיגור, איתור ותקיפה אוטונומית של מטרה במרחק של 80 ק"מ; רפאל סגרה בשבוע שעבר עסקה עם מדינת סקסוניה תחתית (בגרמנית: נידרזאקסן) וקרן אורליוס לרכישת מפעל פולקסווגן באוסנבריק, לייצור רכיבים לכיפת ברזל; וגם משרד הביטחון חתם לאחרונה על עסקת מגן אכילס מול יוון בהיקף של 3.1 מיליארד אירו, הכוללת שילוב חברות יווניות בהיקף של כ־700 מיליון אירו.