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שוק ההון והשקעות גיל אגמון מצטרף למרוץ לרכישת כאל מידי דיסקונט
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כאל

גיל אגמון מצטרף למרוץ לרכישת כאל מידי דיסקונט

בעל השליטה בדלק רכב הביע התעניינות ברכישת מניות חברת האשראי, אך ההערכות הן שירצה לרכוש אותן לפי שווי נמוך יותר בין היתר, בשל ההתרחשויות בשנה האחרונה, בה איבדה כאל את מועדון "פלייקארד" •  ככל הנראה, השווי ינוע בין 3.2 ל-3.5 מיליארד שקל, אם כי מדובר במגעים ראשוניים

חזי שטרנליכט 08:30
גיל אגמון, מנכ''ל ובעל השליטה בדלק רכב / צילום: אוהד רומנו
גיל אגמון, מנכ''ל ובעל השליטה בדלק רכב / צילום: אוהד רומנו

המרוץ לרכישת מניות חברת כאל שבידי בנק דיסקונט (72%) מתחמם. גיל אגמון, בעל השליטה בדלק רכב , הביע גם הוא התעניינות ברכישת המניות. השווי, עם זאת, לפיו בוצעה עסקת כאל בין דיסקונט והבינלאומי המחזיק ביתרת המניות, צפוי להיות נמוך יותר, ככל שהבנק יתקדם עם אגמון.

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העסקה שנכשלה בשל מגבלות משמעותיות שהטילה רשות התחרות על יוניון של משפחת חורש, גילמה לכאל שווי של עד 4 מיליארד שקל.

ההערכות הן שאגמון ירצה לרכוש את כאל לפי שווי נמוך יותר, בין היתר, בשל ההתרחשויות בשנה האחרונה, בה איבדה כאל את מועדון "פלייקארד" (הנפקת כרטיסי אשראי ייעודיים ל'נוסע המתמיד' של אל על). ככל הנראה, השווי ינוע בין 3.2 ל-3.5 מיליארד שקל, אך מדובר במגעים ראשוניים, ויש מתעניינים נוספים.

בנק דיסקונט, בניהולו של אבי לוי, עדיין מנסה להחיות בעצמו את עסקת יוניון-הראל, גם משום שלקח זמן רב להשלים אותה וגם בשל העובדה שהשווי שנתנה לכאל מירבי. ככל הידוע, קרן גלטין, ששותפה בבנק אי.די.בי ניו יורק של דיסקונט, בוחנת הצטרפות לקבוצת יוניון-הראל, כדי להפוך לבעלת השליטה בקבוצה, לצמצם בכך את גודלה של יוניון ולסלול לה דרך בטוחה יותר אל רשות התחרות.

במקביל, קרן סנטרברידג' האמריקנית בוחנת גם היא מחדש את כניסתה לעסקה. בעבר הרחוק יותר הוזכר שמו של גדעון תדמור, שהקים את חברת האנרגיה נאוויטס פטרוליום. אך ככל הידוע, הוא אינו מתעניין יותר בעסקה. לוח הזמנים שלפני דיסקונט הולך ומתקצר, להשלמת העסקה או להנפקה בבורסה.

המחוקק קבע את אפריל 2027 בתור היעד הסופי להיפרדות הבנק מהשליטה בכאל. אולם בדיסקונט רוצים ארכה, ואף כתבו מכתב לבנק ישראל בו ביקשו לבחון את ביטול הדרישה למכירת כאל לחלוטין. רק לאחר שתיבחר כנסת חדשה ותקום ממשלה, ניתן יהיה לקבל ארכה נוספת. בנוסף, בנובמבר פוקע ההסכם עם יוניון-הראל סופית, אך ייתכן שיוארך כדי לאפשר עסקה מחודשת.