בעקבות הטלטלה במניות הטכנולוגיה, בבנק ההשקעות גולדמן זאקס ממליצים למשקיעים להוסיף חשיפה למניות בסקטורים שהניבו ביצועים פחות חזקים לאחרונה - כך פורסם באתר הכלכלי מרקטוואץ'.

● ענקיות ה-AI מסתערות על ישראל. היעד: בנקים, קופ"ח ומשרדי ממשלה

● הפסד נקי של 80 מיליארד דולר: נחשף התשקיף של אנתרופיק

● גם 5% באג"ח לא יספיקו: האינפלציה הגבוהה הולכת לשחוק את הריביות

אחת ההמלצות של הבנק הייתה להוסיף חשיפה למניות בסקטור הצריכה המחזורית (Consumer Discretionary). ההמלצה של גולדמן זאקס מגיעה על בסיס הערכה שמחירי האנרגיה ורמות הריבית ייפלו בשנה הבאה, מה שירים את צמיחה ההכנסה הריאלית בקרב הצרכנים. בפרט, הם סימנו מניות חוויית צרכן - ששייכות בעיקר לחברות בענפים כמו מלונאות, מסעדות, בידור ומותרות; זאת, לדבריהם, מכיוון שהן זולות וחשופות לצמיחה מגזרית חזקה.

בן סניידר, אסטרטג המניות הראשי של הבנק, ציין כי החשיפה למניות בסקטור נמצאת בשפל של מספר שנים, בקרב קרנות גידור בוול סטריט שלאחרונה גם צמצמו את החשיפה שלהן למניות שקשורות לתחום ה-AI.

אך במקרה שהלחצים בסקטור הטכנולוגיה יימשכו, סניידר המליץ על התמקדות במניות דפנסיביות שיש להן תכונות של מניות "איכות".

בבנק הציגו רשימה של 23 מניות במדד הראסל 1000 (שמכיל את 1,000 המניות הגדולות בבורסה בניו יורק), מענפי הבריאות ומוצרי הצריכה הבסיסיים, שלדבריהם צפויות להניב ביצועי־יתר במקרה שהמשקיעים ימשיכו לצמצם חשיפה למניות צמיחה. המניות שנכללו מדורגות מעל לממוצע בהיבטים של יציבות מחיר המניה (תנודתיות נמוכה), תשואת תזרים מזומנים חופשי (כמה מזומן החברה מייצרת על כל דולר שמושקע בה) והיעילות שבה החברות ממירות רווח תפעולי למזומנים.

הרשימה, כפי שפורסמה במרקטוואץ', מובאת לפניכם, בחלוקה לענפים:

מזון, משקאות וטבק: טייסון פודס , ג'יי.אם. סמאקר , הורמל פודס , הרשי , מונדלז אינטרנשיונל .

פארמה וביוטק: רויאלטי פארמה , מרק , אבווי (Abbvie) .

ציוד ושירותי בריאות: מעבדות אבוט , סי.וי.אס הלת' , קרדינל הלת' , אייץ'.סי.איי הלת'קר , רסמד , קווסט דיאגנוסטיקס , כמד , מקסון .

מוצרי צריכה בסיסיים, שיווק וקמעונאות: קרוגר , פרפורמנס פוד גרופ , סיסקו קורפ (Sysco corp) , יו.אס. פודס הולדינג .

מוצרים לבית: קנוויו , צ'רץ' אנד דוויט , קולגייט-פלמוליב .

מאז יום רביעי האחרון, אז החל להתפשט בוול סטריט גל החששות החדש סביב החובות העצומים שנוטלות על עצמן חברות ה-AI, כבר ניכרה רוטציה לעבר אזורים דפנסיביים יותר של השוק. סקטור מוצרי הצריכה הבסיסיים התקדם מאז יום רביעי בכ-4%, סקטור הבריאות עלה בכ-5.8% וסקטור חומרי הגלם טיפס בכ-2%. סקטור הצריכה המחזורית, שאינו נחשב לסקטור דפנסיבי, טיפס בכ-2.3%. זאת, כאשר סקטור הטכנולוגיה נחלש בתקופה זו בכ-4.8%.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.