דוח חדש חושף את האתגר של המשפחות העשירות בעולם

מה עושים לאחר שבניתם במשך עשרות שנים עסק משגשג, אבל הילדים לא מעוניינים או לא מוכנים לנהל אותו? ומה קורה כשהאחים לא מצליחים להסכים אם למכור את החברה או להמשיך להפעיל אותה? עבור המשפחות העשירות בעולם, מתברר שהאתגר הגדול אינו בהכרח להרוויח כסף, אלא להחליט מה יקרה לעסק המשפחתי כשהדור הבא יידרש לקחת לידיו את המושכות.

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מחקר בינלאומי חדש של קבוצת ניהול ההון השוויצרית יוליוס בר וחברת EY, שהתפרסם השבוע, מצביע על כך שהעברת עסקים משפחתיים בין דורות כרוכה בקשיים משמעותיים, ולאו דווקא כלכליים. המחקר, המתפרסם זו השנה השישית, ולראשונה בשיתוף EY, מבוסס על תשובותיהם של יותר מ־700 אנשי מקצוע, המייעצים למשפחות בעלות הון של 50 מיליון פרנק שוויצרי לפחות.

אחד הממצאים המפתיעים נוגע דווקא לסיבות שבגללן משפחות שוקלות למכור את העסק. 82.2% מהיועצים ציינו היעדר בן משפחה מתאים שייקח את המושכות כאחד הגורמים האפשריים למכירה, לעומת 67.6% שהצביעו על הזדמנות לקבל מחיר אטרקטיבי או על עיתוי מתאים. במילים אחרות, לעיתים השאלה אינה כמה כסף אפשר לקבל עבור העסק, אלא מי ימשיך לנהל אותו.

גם המוכנות של הדור הצעיר מעוררת סימני שאלה. בקרב משפחות שעדיין אינן ערוכות להעברת העסק, רק 22.6% מהיועצים מעריכים כי היורשים מוכנים ובעלי הכישורים הנדרשים לקבלת האחריות. עם זאת, 65.9% סבורים שהדור הבא יוכל להגיע למוכנות בהמשך, ואילו 11.6% מדווחים על חוסר עניין מצד היורשים.

המשפחה חשובה יותר מהעסק?

אלא שלא רק חוסר המוכנות של היורשים מקשה על העברת הבעלות. המחקר מגלה כי רק 18.5% מהיועצים מדווחים על מעורבות מלאה ושוויונית של הדור הבא בדיונים על מכירת העסק. 45.6% מדווחים כי היורשים אומנם נשאלים לדעתם, אך אינם מקבלים זכות הכרעה.

גם בקרב הדור המייסד ההסכמות רחוקות מלהיות מובנות מאליהן. 80% מהיועצים מציינים היעדר הסכמה משפחתית כחסם מרכזי להיערכות למכירה, לעומת 55.4% המצביעים על שיקולי מס. מקור המחלוקת הנפוץ ביותר הוא הקשר הרגשי לעסק, שצוין בידי 60.6% לפני חילוקי דעות בנוגע לעתיד החברה ולשווייה.

והינה הנתון המפתיע ביותר: יותר משלושה רבעים מהיועצים סבורים שהמשפחות שהם מלווים עשויות לשקול את מכירת העסק כדי לשמור על האחדות המשפחתית. מתוכם, 15.5% מעריכים שהמשפחות בהחלט ישקלו מהלך כזה, ו־60.9% סבורים שזו אפשרות שעשויה לעלות על הפרק. כך, מפעל החיים שנועד במקרים רבים להבטיח את עתידה הכלכלי של המשפחה עלול להפוך דווקא למקור לסכסוכים.

גם מכירת העסק אינה מסיימת את האתגר. 79.4% מהיועצים מציינים את שימור ההון המשפחתי המשותף כעדיפות מרכזית לאחר המכירה. עבור משפחות רבות, המעבר מניהול חברה אחת לניהול הון המפוזר בין השקעות שונות מחייב לא רק אסטרטגיה פיננסית חדשה, אלא גם הסכמה על התפקידים ועל העתיד המשותף. מתברר שגם אחרי שהעסק המשפחתי נמכר, המשפחה עדיין צריכה להסכים על השאלה החשובה ביותר: מה עושים עם הכסף?