האם הרגלי השינה בחיפה משפיעים על הבחירות?

מכתב מסתורי ממרץ 1952, מלווה בכיתוב "חיפאים וחיפאיות, ב־27 באוקטובר יוצאים להצביע כדי להשפיע!", הופץ בשבת האחרונה בפוסט בפייסבוק. המכתב ההיסטורי לכאורה נשלח על־ידי ראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון, יועד לוועדת הבחירות המרכזית, וכותרתו: "שעות פעילות הקלפיות בעיר חיפה".

מטרת המכתב הייתה להורות כי הקלפיות בחיפה ייסגרו לא מאוחר מהשעה 22:00, בניגוד לערים אחרות, בהן הקלפיות פתוחות עד לשעות הלילה המאוחרות (כיום מרבית הקלפיות פועלות עד 22:00, ואילו אחרות נסגרות לפני). הנימוק היה שהתושבים "נוהגים לפרוש למיטתם בשעה מוקדמת, והדבר חלק מטבע החיים בעיר זו", ולכן אין זה מתקבל על הדעת להטריח אותם בשעת לילה מאוחרת.

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הדבר עורר תהיות, שכן במרץ 1952 כלל לא התקיימו בחירות. מערכת הבחירות לכנסת השנייה של ישראל, שהייתה למעשה מערכת הבחירות הראשונה שנערכה לכנסת ישראל, התקיימה בשלהי יולי 1951, לאחר שבפברואר 1951 החליט ראש הממשלה בן גוריון להתפטר ולהקדים את הבחירות לכנסת. אכן התקיימו בחירות בישראל ב־1952, אך מדובר בבחירות לנשיאות שנערכו בדצמבר של אותה שנה, לא במרץ.

בנוסף, גולשי פייסבוק חדים העירו בתגובות לפוסט כי בלשון המכתב נכתב בשמו של בן גוריון כי יש "להותיר את הקלפיות פתוחות עד לשעות הלילה המאוחרות", אולם בן גוריון התנגד לשימוש במילת היחס "את", ונהג להימנע משימוש בה בכתב ובדיבור.

אז מהו ההסבר למכתב המסתורי? קמפיין של עיריית חיפה לעידוד הצבעה. בסרטון שנלקח מחדשות 12 ששיתפה העירייה היא עצמה חשפה כי מדובר בפייק. בכיתוב הסבירה: "עכשיו כבר מותר לגלות... ב־27 באוקטובר יוצאים, מצביעים ומשפיעים!".

עו"ד דין ליבנה, ממלא־מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, הסביר בסרטון כי המסמך אינו מקורי ומדובר ב"פייק". שכן, לדבריו, ראש הממשלה לא יכול להורות דבר לוועדת הבחירות המרכזית שנחשב לגוף עצמאי ובלתי־תלוי פוליטית, ומשום שבשנה זו לא התקיימו בחירות. את דבריו סיים באמירה כי תושבי חיפה הולכים להצביע בבחירות הקרובות בשיעור גבוה מאוד.

הסיבה לקמפיין ולקריאה של עו"ד ליבנה לתושבים לצאת ולהצביע, היא שמדובר בעיר עם שיעורי הצבעה נמוכים באופן עקבי. בבחירות האחרונות בשנת 2022 ה־25 שיעור ההצבעה הארצי עמד על 70.62%, בעוד בחיפה הוא עמד על 56% בלבד, מתוך 253,292 בעלי זכות בחירה. קרי, כ־111,448 בעלי זכות הצבעה, שהיו שווי־ערך במערכת הבחירות האחרונה ל־3 מנדטים, לא הצביעו.

גם במערכת הבחירות שלפניה (2021) עמד שיעור ההצבעה הארצי על 67.4%, בעוד שיעור ההצבעה בעיר השלישית בגודלה בישראל עמד על כ־55%. דוגמה נוספת היא במערכת הבחירות לכנסת ה־20, שהתקיימה בשנת 2015, ואופיינה בשיעור הצבעה ארצי גבוה יחסית לשנים האחרונות - 72.3%. אולם בחיפה עמד שיעור ההצבעה על 62.2%. גם כשהולכים עוד אחורה המגמה עומדת בעינה: בשנת 2009 הצביעו בבחירות 58% מבעלי זכות ההצבעה בחיפה, בעוד שיעור ההצבעה הארצי היה כ־65%.