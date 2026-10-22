אישי: בן 47, נשוי + 4, גר במודיעין

מקצועי: מנכ"ל אופיס דיפו, רשת לציוד משרדי

ילדות: נולדתי וגדלתי בעפולה. אני בן בכור, ויש לי שתי אחיות ואח. הוריי עלו ב-1973 מבוכרה, זמן קצר לפני מלחמת יום הכיפורים. אבא גויס להיות נהג אמבולנס קרבי ונפצע. אחר-כך עבד במשך כ-30 שנה בתנובה כמנהל במחלבת תל יוסף. אמי הייתה בעלת מספרה. ההורים שלי לא התפשרו על פחות ממצוינות וחינכו אותנו לקחת אחריות על ההחלטות שלנו, בלי תירוצים.

● שיקם טייסת אחרי אסון, עשה אקזיט לאמריקאים - ועכשיו עומד להדפיס מנועים לטילים

● ב-7 באוקטובר הוא פגש את הגיהנום. אחרי שנתיים כבר הקים סטארט-אפ שמכניס מיליוני דולרים

● מייסד קרן הדיפנס מספר על ההשקעה שהסתבכה והעסקה הגדולה בגרמניה

חלום הכדורסל: למדתי בתיכון במגמה ריאלית-פיזיקלית. התמודדתי עם קשיי קשב וריכוז, והייתי בולט יותר מבחינה חברתית מאשר לימודית. היה לי חיבור למספרים ובסופו של דבר סיימתי 5 יחידות במתמטיקה, פיזיקה, מחשבים ואנגלית. במקביל, גם שיחקתי כדורסל בהפועל עפולה. חלמתי להיות שחקן מקצועי, אבל הגובה שלי היה רק 1.70 מטר, וגם התמודדתי עם פציעה בגב. בשלב מסוים הבנתי שיש פער בין החלום למציאות.

בלש במסיבות: בגלל הפציעה הורידו לי פרופיל, אבל התעקשתי להתגייס. הציעו לי לשרת בממר"ם וסירבתי - כי לא רציתי להיות כל היום מול מחשב. במקום שירתתי במשטרת מגדל העמק בסיור, בילוש וחקירות. עשיתי תצפיות על גגות, התחזיתי למבלה ונכנסתי למועדונים כדי לרכוש מנות סם מסומנות. חוויתי דברים מטורפים.

רואה חשבון: למדתי ראיית חשבון במחזור הראשון של התואר בקריה האקדמית אונו תחת הדיקן פרופ' ירון זליכה, שהיה מרצה קשוח. לאחר סיום הלימודים עבדתי במשך ארבע שנים במשרד רואי החשבון EY, התחלתי כג'וניור וסיימתי כמנג'ר - תפקיד אחד לפני שותף.

קרדן: ב-2008 עברתי לעבוד אצל אחד הלקוחות שלנו, קבוצת ההחזקות קרדן ישראל, שפעלה באותן שנים בתחומי הנדל"ן והרכב והחזיקה גם במניות ב-yes. התחלתי כעוזר חשב והתקדמתי לתפקיד מנהל הכספים בחטיבת התקשורת והטכנולוגיות. במקביל שימשתי דירקטור ביוניסל, שהחזיקה ב-50% מפנגו, ובחברות נוספות.

מהפך באוויס: ב-2016 הצטרפתי לאוויס, חברת הרכב שהייתה חלק מפורטפוליו ההשקעות של קרדן ישראל. מוניתי למנהל הכספים, כשהמטרה הייתה שאבצע מהפך והבראה בחברה שהייתה ציבורית, והפסידה קרוב ל-100 מיליון שקל. תוך שנתיים החברה התאזנה, וב-2018 החלה להרוויח, ואז נכנסו בעלים חדשים לקבוצה (קבוצת קומסקו וקבוצת המזרח). הם ראו את הפוטנציאל שבי וקודמתי לתפקיד סמנכ"ל הרכש וסמנכ"ל המכירות של אוויס. ניהלתי מערך של כ-200 עובדים ומחזורי מכירות של כ-2 מיליארד שקל בשנה.

אופיס דיפו: אוויס הלכה וצמחה והפכה מקבוצת רכב, שמרוויחה מיליונים בודדים - לקבוצת שירותים שמרוויחה יותר מ-100 מיליון שקל בשנה. כחלק מההתרחבות היא רכשה גם את חברת הציוד המשרדי אופיס דיפו מרני צים. אבל היא לא הצליחה לגדול בכיוונים שהקבוצה רצתה, ונקראתי לדגל לעשות באופיס דיפו אותו ריקברי שעשיתי באוויס.

המספרים: אופיס דיפו היום לא דומה לשום חברה. היא הכלאה ומוכרת מלבד המחשבים, הציוד והריהוט המשרדי, שכולם מכירים, גם מוצרי חשמל, נינג'ות, דייסון ואייפונים. אנחנו מעסיקים 280 עובדים ויש לנו הכנסות של יותר מ-100 מיליון בשנה. בשנה האחרונה גם גדלנו במצטבר ב-10% בסך המכירות ביחס לשנה הקודמת. בין הלקוחות שלנו: קבוצת קרסו, קבוצת לובינסקי ו-G1. זה שוק מאוד גדול עם שחקן מאוד דומיננטי (קרביץ - ש"ס), והפוטנציאל שלנו שם עצום.

התרחבות: יש לנו כיום 33 סניפים ממעלות ועד אילת, סניף שנפתח לפני חודשיים וכבר מביא מספרים פנומנליים. יש לקוח שנסע בשבוע שעבר מרמת גן לאילת רק כדי לקבל קווץ' על מחיר במחשב שעולה 14 אלף שקל. זה רק עניין של זמן עד שנפתח שם עוד סניף. לאחרונה התחלנו גם בשיפוץ הסניפים - כי יותר מהכול חשוב לי שלעובדים יהיה מקום נעים. חורה לי לראות עובדים בסניף יושבים עם סנדוויץ' בצד.

בית דתי-חילוני: אשתי הייתה שכנה של בת-דודה שלי. היא שכנעה אותי להיפגש איתה ואחרי חצי שנה הצעתי לה נישואים. מאז אנחנו נשואים באושר 21 שנה. אנחנו זוג מעורב - בזמן שיצאנו חזרתי בתשובה. היא לא תדליק טלוויזיה בשבת, אבל כן תיסע עם חברות לטייל. הילדים פתוחים להכול. הבן הגדול בישיבת הסדר והשני במכינה לפני צבא לקראת גיבוש סיירות. הבנות הקטנות למדו בבתי ספר דתיים. אנחנו חיים היום במודיעין, כי זו עיר שיודעת לתת מענה למשפחות מעורבות.

תחביבים: אני עדיין משחק כדורסל וגם טס למשחקי כדורגל בחו"ל. אני גם אוהב לקרוא, במיוחד ספרים של דן אריאלי וגם ספרים שעוסקים בגבורה ב-7 באוקטובר.